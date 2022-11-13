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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8005 Главный судья: Стеен Кай
Волеренга
1:2
Конец матча
Мольде
0'
1:0
11' Гол
Борвен Торгейр
37' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
48' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
1:1
80' Гол
Брюнхильдсен Ола
1:2
83' Пенальти
Фофана Датро
90'+5

Ход матча

11'
Борвен Торгейр
(Лаюни Амор)
1:0
37'
Бьёрдаль Хенрик
 
48'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
56'
 
Брюнхильдсен Ола
Niklas Odegard
56'
 
Грёдем Магнус
Линнес Мартин
60'
Кристенсен Тобиас
Jacob Eng
 
71'
Удаль Хенрик
Борвен Торгейр
 
78'
 
Бакке Йохан
Хуссейн Эцаз
78'
 
Anders Roenne Boerset
Хансен Беньямин
80'
1:1
Брюнхильдсен Ола
(Эриксен Кристиан I)
83'
1:2
Фофана Датро
90'
Юклеред Симен
Олдруп-Йенсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
21
Шёнг
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
44
Страндберг
Стефан
24
Странд
Петтер
15
Хольм
Один
Тьяго
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Сахрауи
Осам
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
11
Лаюни
Амор
26
Петерсен
Оливер
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Хуссейн
Эцаз
33
Niklas
Odegard
9
Фофана
Датро
Волеренга
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
0.94

Среднее время на гол

66
95

Всего голов

46
22

Голов в среднем за матч

2.71
1.57

Среднее время на гол

33
57

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

2.1
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 8 (1) 0.27
Сахрауи Осам 6 0.2
Борвен Торгейр 5 0.17
Jacob Eng 4 0.13
Кьяртанссон Видар 4 0.13
Удаль Хенрик 4 0.13
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.13
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Толлос Йонатан 1 0.03
Ятта Сиди 1 0.03
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Кьетил Хауг 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 15 (3) 0.5
Брюнхильдсен Ола 11 0.37
Коса Маркус Андреас 9 0.3
Грёдем Магнус 7 (1) 0.23
Эйкрем Магнус 6 0.2
Линнес Мартин 4 0.13
Хёуген Кристоффер 3 0.1
Эриксен Кристиан I 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Кнутсон Эрлинг 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.03
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
Хауган Эйрик 1 0.03
Niklas Odegard 1 0.03
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.03
Ловик Матиас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 6 0
Бьёрдаль Хенрик 5 0
Доннум Арон 3 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 0
Кристенсен Тобиас 4 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 7 0
Маннсверк Сиверт 7 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Риса Бирк 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Волеренга
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Мольде
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

5
0
Волеренга
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Мольде
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

13
33
Волеренга
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Мольде
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

18
33

Голы по времени матча

Забито

30
32
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
10%
2
6%
1-15
6
20%
1
3%
16-30
7
23%
9
28%
31-45
3
10%
7
22%
46-60
5
17%
3
9%
61-75
6
20%
10
31%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
3
25%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Забито

19
37
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
19 Не забивали 15
2
11%
9
24%
1-15
1
5%
8
22%
16-30
5
26%
4
11%
31-45
4
21%
4
11%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
5
26%
5
14%
76-90

Пропущено

30
15
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
11
37%
5
33%
61-75
5
17%
5
33%
76-90

Забито

49
69
24 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 21
8 Не забивали 2
5
10%
11
16%
1-15
7
14%
9
13%
16-30
12
24%
13
19%
31-45
7
14%
11
16%
46-60
7
14%
10
14%
61-75
11
22%
15
22%
76-90

Пропущено

52
27
21 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 18
5
10%
4
15%
1-15
6
12%
5
19%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
7
13%
1
4%
46-60
14
27%
7
26%
61-75
10
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1

Результаты матчей

Волеренга
Мольде

Точный счет

4:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
4 раза 13%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
4
7
8
2.5
8
7
4
11
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
10
5
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
28
2
14
16
1.5
21
9
9
21
2.5
14
16
5
25
3.5
6
24
1
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Бьёрдаль Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
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