Тур: 30. Стадион: Кристиансунд. Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
7' ГолУгланн Микаэль
25' Желтая карточкаIman Mafi
1:1
32' ГолВиллюмссон Бриньольфур Дарри
45' Желтая карточкаЯрл Себастиан
Ход матча
7'
0:1
25'
32'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
21
Диоп
Амиду
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Кристиансунд
Дьерв
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.27
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.13
|Диоп Амиду
|4
|0.13
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.07
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|2
|0.07
|Хопмарк Андреас
|2
|0.07
|Виллиамсен Макс
|2
|0.07
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.03
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Ертсен Торгиль
|1
|0.03
|Муколли Агон
|1
|0.03
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.17
|Угланн Микаэль
|5
|0.17
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.1
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Диалло Амаду
|3
|0.1
|Вильсон Петер
|2
|0.07
|John Olav Norheim
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.03
|Mathias Haarup
|1
|0.03
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.03
|Хоканс Даниэль
|1
|0.03
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|6
|0
|Ярл Себастиан
|5
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|8
|1
|Erik Sandberg
|5
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|John Olav Norheim
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|Угланн Микаэль
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Iman Mafi
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Результаты матчей
Кристиансунд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Дьерв
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
13
13
Кристиансунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Дьерв
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
26
Волевые поражения
5
7
Кристиансунд
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Дьерв
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
27
Волевые поражения
18
20
Голы по времени матча
Забито
24
15
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
13%
4
27%
1-15
7
29%
29%
2
13%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Пропущено
30
38
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
13%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
6
20%
9
24%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
13%
4
14%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
9
29%
29%
4
14%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90
Забито
34
30
21 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
3
9%
4
13%
1-15
10
29%
29%
5
17%
16-30
8
24%
1
3%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
3
9%
8
27%
61-75
7
21%
9
30%
76-90
Пропущено
61
67
28 В 1-м тайме 29
33 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
11%
9
13%
1-15
9
15%
7
10%
16-30
12
20%
13
19%
31-45
14
23%
10
15%
46-60
8
13%
11
16%
61-75
11
18%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Дьерв
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Результаты матчей
Кристиансунд
Дьерв
Точный счет
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристиансунд
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
95
411
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
209
1019
821
425
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7