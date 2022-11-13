  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 64'
Дьерв
0'
0:1
7' Гол
Угланн Микаэль
25' Желтая карточка
Iman Mafi
1:1
32' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
45' Желтая карточка
Ярл Себастиан

Ход матча

7'
0:1
Угланн Микаэль
(Хустад Эрленд)
25'
 
Iman Mafi
32'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Хопмарк Андреас)
1:1
38'
Коли Алиу
Виллиамсен Макс
 
45'
Ярл Себастиан
 
46'
 
Диалло Амаду
Iman Mafi
58'
Бюэ Бендик
Мумбанья Фарис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Дьерв
1.55
6.60
9.60
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
7
Ертсен
Торгиль
2
Нилсен
Снорре
8
Картум
Сандер
Эрик
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
20
Oeystein
Oevretveit
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
14
Кольскоген
Оле
19
Iman
Mafi
2
Torje
Wichne
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
8
Угланн
Микаэль
15
Бренден
Эрик
9
Хустад
Эрленд
71
Вильсон
Петер
Кристиансунд
5-3-2
Дьерв
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Дьерв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.27
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.17
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.13
Диоп Амиду 4 0.13
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Каллудра Лиридон 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Осбак Кристоффер 1 0.03
Ертсен Торгиль 1 0.03
Муколли Агон 1 0.03
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.17
Угланн Микаэль 5 0.17
Симсир Араль 3 (1) 0.1
Бренден Эрик 3 0.1
Диалло Амаду 3 0.1
Вильсон Петер 2 0.07
John Olav Norheim 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.03
Mathias Haarup 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Хоканс Даниэль 1 0.03
Хустад Эрленд 0 0
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Фернандес Леандро II 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Ярл Себастиан 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 8 1
Erik Sandberg 5 1
Бренден Эрик 6 0
John Olav Norheim 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Угланн Микаэль 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Iman Mafi 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Диалло Амаду 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Дьерв
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

13
13
Кристиансунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Дьерв
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
26

Волевые поражения

5
7
Кристиансунд
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Дьерв
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
27

Волевые поражения

18
20

Голы по времени матча

Забито

24
15
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
13%
4
27%
1-15
7
29%
29%
2
13%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Пропущено

30
38
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
13%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
6
20%
9
24%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
13%
4
14%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
9
29%
29%
4
14%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90

Забито

34
30
21 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
3
9%
4
13%
1-15
10
29%
29%
5
17%
16-30
8
24%
1
3%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
3
9%
8
27%
61-75
7
21%
9
30%
76-90

Пропущено

61
67
28 В 1-м тайме 29
33 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
11%
9
13%
1-15
9
15%
7
10%
16-30
12
20%
13
19%
31-45
14
23%
10
15%
46-60
8
13%
11
16%
61-75
11
18%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Дьерв
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Кристиансунд
Дьерв

Точный счет

2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
4
11
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
14
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
8
21
4
25
2.5
1
28
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Фарис Мумбанья уходит с поля. Бюэ Бендик выходит вместо него
  • 46'
    Iman Mafi уходит с поля. Диалло Амаду выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Желтая карточка
    25'
    Iman Mafi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Угланн Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Дьерв
1.55
6.60
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 1:1 Дьерв онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристиансунд
Дьерв
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 