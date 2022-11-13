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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 4150 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Кристиансунд
1:1
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
7' Гол
Угланн Микаэль
25' Желтая карточка
Iman Mafi
1:1
32' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
45' Желтая карточка
Ярл Себастиан
90' Желтая карточка
John Olav Norheim
90'+2

Ход матча

7'
0:1
Угланн Микаэль
(Хустад Эрленд)
25'
 
Iman Mafi
32'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Хопмарк Андреас)
1:1
38'
Коли Алиу
Виллиамсен Макс
 
45'
Ярл Себастиан
 
46'
 
Диалло Амаду
Iman Mafi
58'
Бюэ Бендик
Мумбанья Фарис
 
67'
 
Фернандес Леандро
Бренден Эрик
67'
 
Сейнтье Джереми
Хустад Эрленд
77'
 
Вихманн Матиас
Хьераннсен-Скёу Аск
88'
Гйесдал Хенрик
Диоп Амиду
 
88'
Аскар Армин
Ертсен Торгиль
 
88'
Каллудра Лиридон
Нилсен Снорре
 
90'
 
John Olav Norheim

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
7
Ертсен
Торгиль
2
Нилсен
Снорре
8
Картум
Сандер
Эрик
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
20
Oeystein
Oevretveit
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
14
Кольскоген
Оле
19
Iman
Mafi
2
Torje
Wichne
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
8
Угланн
Микаэль
15
Бренден
Эрик
9
Хустад
Эрленд
71
Вильсон
Петер
Кристиансунд
5-3-2
Дьерв
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Дьерв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.27
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.17
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.13
Диоп Амиду 4 0.13
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Каллудра Лиридон 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Осбак Кристоффер 1 0.03
Ертсен Торгиль 1 0.03
Муколли Агон 1 0.03
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.17
Угланн Микаэль 5 0.17
Симсир Араль 3 (1) 0.1
Бренден Эрик 3 0.1
Диалло Амаду 3 0.1
Вильсон Петер 2 0.07
John Olav Norheim 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.03
Mathias Haarup 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Хоканс Даниэль 1 0.03
Хустад Эрленд 0 0
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Фернандес Леандро II 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Ярл Себастиан 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 8 1
Erik Sandberg 5 1
Бренден Эрик 6 0
John Olav Norheim 5 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Угланн Микаэль 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Iman Mafi 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Диалло Амаду 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Дьерв
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

14
14
Кристиансунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Дьерв
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
26

Волевые поражения

5
7
Кристиансунд
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Дьерв
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
27

Волевые поражения

19
21

Голы по времени матча

Забито

25
16
17 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
12%
5
31%
1-15
7
28%
2
13%
16-30
7
28%
1
6%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Пропущено

31
39
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
13%
5
13%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
7
23%
8
21%
31-45
5
16%
6
15%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
6
19%
9
23%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
13%
4
14%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
9
29%
29%
4
14%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
5
16%
8
28%
76-90

Забито

35
31
22 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
3
9%
5
16%
1-15
10
29%
5
16%
16-30
9
26%
1
3%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
7
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

62
68
29 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 25
8
13%
9
13%
1-15
9
15%
7
10%
16-30
12
19%
14
21%
31-45
14
23%
10
15%
46-60
8
13%
11
16%
61-75
11
18%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Дьерв
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Кристиансунд
Дьерв

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
21
9
10
20
1.5
8
22
4
26
2.5
1
29
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
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Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
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