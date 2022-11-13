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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
Рубин
0:0
Перерыв
Енисей
0'
30' Желтая карточка
Дзагоев Алан
45' Желтая карточка
Мартынович Александр
45' Желтая карточка
Безруков Руслан
Рубин
Енисей

История личных встреч

Рубин
Енисей

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.39
Лисакович Виталий 6 (1) 0.33
Кабутов Дмитрий 5 0.28
Иванов Олег 2 0.11
Мусаев Леон 2 0.11
Тесленко Егор 2 0.11
Дзагоев Алан 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Бакаев Солтмурад 1 0.06
Безруков Руслан 1 0.06
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 5 0.28
Ломакин Александр 3 0.17
Окладников Андрей 3 0.17
Саная Анзор 3 (2) 0.17
Масловский Александр 2 0.11
Молтенинов Илья 2 0.11
Иванов Егор 1 0.06
Кичин Валерий 1 0.06
Феррейра Херман 1 0.06
Умаев Идрис 1 0.06
Бардыбахин Вячеслав 1 0.06
Апушников Егор 1 0.06
Столбов Кирилл 1 0.06

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Лисакович Виталий 4 0
Безруков Руслан 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Фамейе Джоэль 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 5 0
Кичин Валерий 5 0
Бардыбахин Вячеслав 3 1
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Феррейра Херман 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Раздорских Никита 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Енисей
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
8
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
14
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Енисей
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

32
26
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
8
25%
3
12%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0
Енисей
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2

Результаты матчей

Рубин
Енисей

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рубин
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
6
2
4
5
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
10
7
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
3. Енисей 0:0 Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Рубин 0:0 Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
6. Арсенал Тула 0:1 Заявка 18 8 4 6 25 - 20 28
7. Шинник 1:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 18 6 7 5 16 - 12 25
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Акрон 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
13. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 18 4 5 9 16 - 19 17
16. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
17. Краснодар-2 1:0 Заявка 18 4 3 11 12 - 28 15
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник 1:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей 0:0 Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
6. Рубин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
7. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
8. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. ФК Кубань 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 5 12
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон 0:1 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 1:0 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Рубин 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон 0:1 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
5. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
6. Краснодар-2 1:0 Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
8. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Енисей 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
12. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Счет после первого тайма не открыт - 0:0. 
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено 2 минуты. 
  • Желтая карточка
    45'
    Игрок "Рубина" Безруков сзади заехал по ногам Феррейре и получил за это желтую карточку. 
  • Желтая карточка
    45'
    "Горчичник" для Мартыновича. 
  • Опасный момент
    44'
    Момент! Делает Фамейе скидку на Горбунова, тот пробивает в ближний угол. Вратарь "Енисея" ловит мяч. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Уводят Мартыновича врачи с поля, чтобы оказать помощь. "Рубин" пока остается в меньшинстве. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Фол в центре поля. Сбивает Ломакин Мартыновича. 
  • 41'
    Успокоилась немного игра. Идет последняя пятиминутка в матче + то что добиват арбитр встречи.
  • 40'
    Все в порядке с "Горбуновым" - вернулся он в игру. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Мда... явно сегодня не день футболистов. На газоне лежит футболист "Рубина" Горбунов. И снова без контакта с игроком соперника. Может хоть в этом случае обойдется. Много сегодня травм на поле. По одной вынужденной замене уже провели тренеры "Рубина" и "Енисея". 
  • Анонс
    36'
    Интересная статистика матча. "Рубин" в последних 5 матчах обыграл "Енисей" - 5 раз. Разница голов 14:2 - в пользу "Рубина". 
  • Замена
    35'
    Замена в составе "Енисея". Поле покидает травмированный Бардыбахин. Вместо него игру продолжит Столбов. 
  • 33'
    Два центральных защитника "Рубина" сейчас ведут перепасовку между собой - итог играют через вратаря. 
  • 32'
    "Енисей" пытается раскачать оборону "Рубина", меняя правый фланг с левым и теряет мяч. До ворот пока дело не доходит. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Активизировались в атаке хозяева. Казанцы последние минуты проводят на половине поля соперника. Вот на правой бровке недалеко от углового флажка Горбунова на газон уложил Феррейра. 
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    • Желтая карточка
      29'
      Первая карточка в матче. Получает ее игрок Дзагоев Алан, за срыв потенциальной атаки в центре поля. 
    • 28'
      Все в порядке с Бардыбахиным, он вернулся в игру. 
    • Травма, повреждение
      27'
      День травм у нас сегодня. Причем не по вине соперника, а по собственной. В отборе мяча, поехала нога и у игрока "Енисея" теперь Бардыбахину оказывают помощь докотор на бровке. Игра продолжается. 
    • Замена
      26'
      Не сможет Костюков продолжить игру. Замена в составе "Рубина". Муллин выходит на поле. 
    • Травма, повреждение
      25'
      В момент удара у Костюкова видимо, потянул мышцу, потребовалась помощь врачей. 
    • Офсайд
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КОСТЮКОВ!

      Отмена взятия ворот из-за положения вне игры. Зотов подавал с правого края, Мартынович выиграл борьбу на втором этаже, сделал скидку на Костюкова. Михаил протянул ногу к направлению мяча и переправил мяч в сетку. Но звучит свисток и фиксирует офсайд
    • Угловой
      21'
      Иванов подает угловой, кто-то из защитников "Рубина" головой вынес мяч далеко к центру поля. Кабутов подхватил снаряд и попытался убежать в одиночестве в контратаку. Добежал до штрафно и защитникам удалось нейтрализовать соперника. 
    • Опасный момент
      20'
      Зарабатывает угловой гости. Ломакин пробивал справа. Вратарь не смог как следует зафиксировать мяч. Повезло что мяч влетеле не в сетку, а ушел за лицевую линию. 
    • 18'
      Матч пока проходит без желтых карточке. Да и количество фолов в игре минимально. 
    • 17'
      Успокоилась немного игра. "Рубин" пытался атаковать справа. Кабутов пошел в дриблинг и в штрафной был встречен игроками "Енисея". Не смог полузащитник "Рубина" выйти на ударную позицию. 
    • 16'
      Прямо чтобы были голевые моменты в матча, пока сложно их назвать такими. Идет равная игра. Вратари пока надежно играть в собственных владениях. 
    • 14'
      Летел только что мяч в сторону штрафной "Енисея". Антипин подпрыгнул и забрал сферу под свой контроль. Лёгкая разминка для кипера гостевой команды. 
    • Опасный момент
      13'
      Быстрый розыгрыш стандартного положения и Ломакин издали пробивает, мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Лежит на газоне Иванов. Нарушил на нем правила Зотов. Будет разгрывать штрафной "Енисей".   
    • Фол, нарушение
      11'
      Горбунов нарушил правила на Ломакине. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! "РУБИН"! В одном эпизоде казанский коллектив мог дважды отличиться. Сначала Фамейе пробил издали, вратарь "Енисея" успел отбить мяч, круглый снарял улетел в карказ ворот, отскочил на Горбунова. Игорь пробил в противоход киперу в направлении левого угла. Но и тут вратарь "Енисея" Антипин успел перестроться и намертво забрал мяч. 
    • Опасный момент
      8'
      Сместился нападающий "Енисея" Окладников и пробил. Мяч улетел выше ворот. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Фол в защите на правом фланге. Зотов сбил Иванова.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! ДЮПИН! Первый удар в створ ворот. Игрок "Енисея" вошел в штрафную, сместившись с правого края в центр и пробил в упор. Кипер кулаками отразил удар. 
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче. Подает с левого края Кабутов, прямо вр вратарскую. Кто-то из защитников "Енисей" головой вынес мяч. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Костюков нарушил правила в атаке. Сбил он Бардыбахина. 
    • 3'
      По левому флангу сейчас атакует "Рубин". Попытка прорваться по бровке Самошникова завершается вбросом мяча из-за боковой линии. 
    • 2'
      Казанский "Рубин" сегодня играет по классической схеме 4-3-3. Футболисты "Енисея" избрали тактику в 3 защитника. Схема 3-4-3.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, матч стартовал. Пожелаем командам успехов и пусть победит сильнейший. Поехали! В игре команды Топ-4 Первой лиги чемпионата России. 
    • До матча
    • Добрый день уважаемые любители футбола. Приглашаем вас на матч 18 тура Первой лиги российского чемпионата. "Рубин" на своём поле принимает "Енисей". Оба клуба находят в группе лидеров и делят 3 место. В активе участвующих команд по 30 очков. Для вас текстовую трансляцию матча проведу я, Соколов Василий. Добро пожаловать на игру дамы и господа. 
    • Судья
      Главный сулдья: Чистяков Артём (Россия, Азов)
    Прогнозы 131
    Рубин 73.3% (96)
    X 22.1% (29)
    Енисей 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Енисей
    4.55
    4.40
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 0:0 Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин 0:0 Енисей

    Исход игры
    Рубин
    73.3% (96)
    Ничья
    22.1% (29)
    Енисей
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.81% (76)
    Меньше
    37.19% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    76.86% (93)
    Нет
    23.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    45.8% (60)
    1:1 Ничья
    14.5% (19)
    1:0 Рубин
    13% (17)
    2:0 Рубин
    6.1% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    3:0 Рубин
    1.5% (2)
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    Енисей
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