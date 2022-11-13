Тур: 18.
0'
30' Желтая карточкаДзагоев Алан
45' Желтая карточкаМартынович Александр
45' Желтая карточкаБезруков Руслан
Ход матча
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Умаев ИдрисНападающий
-
Главный тренер: Горлов Артём
История личных встреч
Рубин
Енисей
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
2.25
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.39
|Лисакович Виталий
|6 (1)
|0.33
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.28
|Иванов Олег
|2
|0.11
|Мусаев Леон
|2
|0.11
|Тесленко Егор
|2
|0.11
|Дзагоев Алан
|1
|0.06
|Зотов Александр
|1
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|Самошников Илья
|1
|0.06
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.06
|Безруков Руслан
|1
|0.06
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.28
|Ломакин Александр
|3
|0.17
|Окладников Андрей
|3
|0.17
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.17
|Масловский Александр
|2
|0.11
|Молтенинов Илья
|2
|0.11
|Иванов Егор
|1
|0.06
|Кичин Валерий
|1
|0.06
|Феррейра Херман
|1
|0.06
|Умаев Идрис
|1
|0.06
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.06
|Апушников Егор
|1
|0.06
|Столбов Кирилл
|1
|0.06
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|4
|0
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|Лисакович Виталий
|4
|0
|Безруков Руслан
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|5
|0
|Кичин Валерий
|5
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|1
|Иванов Егор
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Феррейра Херман
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Енисей
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
8
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
14
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Енисей
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
16
22
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
4
20%
2
17%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
32
26
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
8
25%
3
12%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0
Енисей
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2
Результаты матчей
Рубин
Енисей
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рубин
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
62
45
26
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
53
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
116
107
413
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 21
|35
|2.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|34 - 17
|35
|3.
|Енисей
|0:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 21
|31
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|6.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 20
|28
|7.
|Шинник
|1:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 20
|27
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|9.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|16 - 12
|25
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Акрон
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|13.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|15.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 19
|17
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|17.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|12 - 28
|15
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Енисей
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|4.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|6.
|Рубин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|7.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|8.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 5
|12
|12.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Акрон
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|5.
|Арсенал Тула
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|6.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 16
|13
|7.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Енисей
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Енисей
Исход игры
Рубин
73.3% (96)
Ничья
22.1% (29)
Енисей
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.81% (76)
Меньше
37.19% (45)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Рубин
45.8% (60)
1:1 Ничья
14.5% (19)
1:0 Рубин
13% (17)
2:0 Рубин
6.1% (8)
2:2 Ничья
6.1% (8)
3:0 Рубин
1.5% (2)
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