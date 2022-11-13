Уводят Мартыновича врачи с поля, чтобы оказать помощь. "Рубин" пока остается в меньшинстве.

Момент! Делает Фамейе скидку на Горбунова, тот пробивает в ближний угол. Вратарь "Енисея" ловит мяч.

Игрок "Рубина" Безруков сзади заехал по ногам Феррейре и получил за это желтую карточку.

Звучит свисток на перерыв. Счет после первого тайма не открыт - 0:0.

Активизировались в атаке хозяева. Казанцы последние минуты проводят на половине поля соперника. Вот на правой бровке недалеко от углового флажка Горбунова на газон уложил Феррейра.

"Енисей" пытается раскачать оборону "Рубина", меняя правый фланг с левым и теряет мяч. До ворот пока дело не доходит.

Два центральных защитника "Рубина" сейчас ведут перепасовку между собой - итог играют через вратаря.

Интересная статистика матча. "Рубин" в последних 5 матчах обыграл "Енисей" - 5 раз. Разница голов 14:2 - в пользу "Рубина".

Мда... явно сегодня не день футболистов. На газоне лежит футболист "Рубина" Горбунов. И снова без контакта с игроком соперника. Может хоть в этом случае обойдется. Много сегодня травм на поле. По одной вынужденной замене уже провели тренеры "Рубина" и "Енисея".

Все в порядке с "Горбуновым" - вернулся он в игру.

Успокоилась немного игра. Идет последняя пятиминутка в матче + то что добиват арбитр встречи.

29' Первая карточка в матче. Получает ее игрок Дзагоев Алан, за срыв потенциальной атаки в центре поля.

28' Все в порядке с Бардыбахиным, он вернулся в игру.

27' День травм у нас сегодня. Причем не по вине соперника, а по собственной. В отборе мяча, поехала нога и у игрока "Енисея" теперь Бардыбахину оказывают помощь докотор на бровке. Игра продолжается.

26' Не сможет Костюков продолжить игру. Замена в составе "Рубина". Муллин выходит на поле.

25' В момент удара у Костюкова видимо, потянул мышцу, потребовалась помощь врачей.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КОСТЮКОВ!



Отмена взятия ворот из-за положения вне игры. Зотов подавал с правого края, Мартынович выиграл борьбу на втором этаже, сделал скидку на Костюкова. Михаил протянул ногу к направлению мяча и переправил мяч в сетку. Но звучит свисток и фиксирует офсайд

21' Иванов подает угловой, кто-то из защитников "Рубина" головой вынес мяч далеко к центру поля. Кабутов подхватил снаряд и попытался убежать в одиночестве в контратаку. Добежал до штрафно и защитникам удалось нейтрализовать соперника.

20' Зарабатывает угловой гости. Ломакин пробивал справа. Вратарь не смог как следует зафиксировать мяч. Повезло что мяч влетеле не в сетку, а ушел за лицевую линию.

18' Матч пока проходит без желтых карточке. Да и количество фолов в игре минимально.