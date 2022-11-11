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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
Рубин
 
Позже
Енисей
Прогнозы 51
Рубин 72.5% (37)
X 19.6% (10)
Енисей 7.8% (4)
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Рубин
Ничья
Енисей
1.97
3.80
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Енисей

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.41
Лисакович Виталий 6 (1) 0.35
Кабутов Дмитрий 5 0.29
Иванов Олег 2 0.12
Мусаев Леон 2 0.12
Тесленко Егор 2 0.12
Дзагоев Алан 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Бакаев Солтмурад 1 0.06
Безруков Руслан 1 0.06
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 5 0.29
Ломакин Александр 3 0.18
Окладников Андрей 3 0.18
Саная Анзор 3 (2) 0.18
Масловский Александр 2 0.12
Молтенинов Илья 2 0.12
Иванов Егор 1 0.06
Кичин Валерий 1 0.06
Феррейра Херман 1 0.06
Умаев Идрис 1 0.06
Бардыбахин Вячеслав 1 0.06
Апушников Егор 1 0.06
Столбов Кирилл 1 0.06

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Лисакович Виталий 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Мартынович Александр 3 0
Фамейе Джоэль 3 0
Безруков Руслан 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 5 0
Кичин Валерий 5 0
Бардыбахин Вячеслав 3 1
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Феррейра Херман 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Раздорских Никита 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Енисей
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
8
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
14
Рубин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Енисей
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

32
26
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
8
25%
3
12%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0
Енисей
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1
КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2

Результаты матчей

Рубин
Енисей

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рубин
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
6
2
4
5
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
10
7
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
2. Балтика Заявка 17 8 8 1 30 - 20 32
3. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
4. Рубин Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
5. Арсенал Тула Заявка 17 8 4 5 25 - 19 28
6. КАМАЗ Заявка 17 7 6 4 22 - 15 27
7. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 30 - 20 26
8. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
9. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
11. Динамо Махачкала Заявка 17 5 7 5 13 - 14 22
12. Акрон Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 17 4 6 7 13 - 22 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва Заявка 17 5 1 11 13 - 29 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск Заявка 17 1 6 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
3. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
4. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
5. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
6. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17. Волга Ульяновск Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
6. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
7. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
8. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
10. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Динамо Махачкала Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Рубин 72.5% (37)
    X 19.6% (10)
    Енисей 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Енисей
    1.97
    3.80
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Енисей

    Исход игры
    Рубин
    72.5% (37)
    Ничья
    19.6% (10)
    Енисей
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    1:0 Рубин
    9.8% (5)
    2:0 Рубин
    9.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    3:0 Рубин
    3.9% (2)
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