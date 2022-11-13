Тур: 30. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Эскас Эспен
1:2
Второй тайм: 67'
0'
0:1
6' ГолХейнтс Тобиас
21' Желтая карточкаSamuel Rogers
26' Желтая карточкаКорник Лео
31' Желтая карточкаТибблинг Симон
1:1
35' ГолSamuel Rogers
1:2
37' ГолМайгор Миккел
49' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
62' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
Ход матча
6'
21'
26'
31'
35'
1:1
37'
1:2
49'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
32
Корник
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Русенборг
Сарпсборг-08
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.6
1.6
Среднее время на гол
34
56
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|15
|0.5
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (2)
|0.47
|Веккья Стефано
|9 (1)
|0.3
|Samuel Rogers
|6
|0.2
|Йенсен Виктор
|5
|0.17
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.07
|Корник Лео
|2
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|Хольм Ноа
|1
|0.03
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.03
|Хрупалла Павел
|1
|0.03
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|15 (1)
|0.5
|Майгор Миккел
|9
|0.3
|Молинс Гильермо
|6
|0.2
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.17
|Солтведт Йоахим
|4
|0.13
|Сколевик Стеффен
|4
|0.13
|Линнсет Йонатан
|2
|0.07
|Упсет Кристиан
|2
|0.07
|Тибблинг Симон
|2
|0.07
|Торп Виктор
|2
|0.07
|Энгвалль Густав
|1
|0.03
|Эдегор Магнар
|1
|0.03
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.03
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|1
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Samuel Rogers
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Йенсен Виктор
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Тибблинг Симон
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Молинс Гильермо
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
2
10
Русенборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сарпсборг-08
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
27
24
Русенборг
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Сарпсборг-08
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
29
34
Голы по времени матча
Забито
35
26
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
6
17%
4
15%
1-15
4
11%
7
27%
16-30
9
26%
5
19%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
5
14%
4
15%
76-90
Пропущено
13
29
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
21%
16-30
2
15%
9
31%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
5
17%
76-90
Забито
34
27
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
5
15%
5
19%
1-15
10
29%
29%
5
19%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
29%
29%
5
19%
61-75
5
15%
7
26%
76-90
Пропущено
26
24
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Забито
69
53
35 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
11
16%
9
17%
1-15
14
20%
12
23%
16-30
10
14%
9
17%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
15
22%
6
11%
61-75
10
14%
11
21%
76-90
Пропущено
39
53
23 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
6
15%
4
8%
1-15
10
26%
10
19%
16-30
7
18%
16
30%
31-45
3
8%
2
4%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
6
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0
Результаты матчей
Русенборг
Сарпсборг-08
Точный счет
3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
11 раз 38%
1
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
122
69
104
411
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
78
68
69
59
411
212
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
245
1910
1217
1613
920
524
623
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7