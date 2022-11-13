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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
1:2
Второй тайм: 67'
Сарпсборг-08
0'
0:1
6' Гол
Хейнтс Тобиас
21' Желтая карточка
Samuel Rogers
26' Желтая карточка
Корник Лео
31' Желтая карточка
Тибблинг Симон
1:1
35' Гол
Samuel Rogers
1:2
37' Гол
Майгор Миккел
49' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
62' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс

Ход матча

6'
0:1
Хейнтс Тобиас
(Мартинссон-Нгуали Серж)
21'
Samuel Rogers
 
26'
Корник Лео
 
31'
 
Тибблинг Симон
35'
Samuel Rogers
(Йенсен Виктор)
1:1
37'
1:2
Майгор Миккел
(Тибблинг Симон)
49'
Бёркеейет Тобиас
 
59'
Ингасон Кристаль-Мани
Веккья Стефано
 
59'
Шелбред Пер-Сильян
Йенсен Виктор
 
59'
Брохолм Мариус
Бёркеейет Тобиас
 
62'
 
Хагельскьер Андерс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Сарпсборг-08
4.00
4.70
5.75
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Sverre
Halseth
Nypan
22
Веккья
Стефано
17
Тенгстедт
Каспер
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Русенборг
5-3-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
5:2
К
2:0
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:2

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 15 0.5
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.47
Веккья Стефано 9 (1) 0.3
Samuel Rogers 6 0.2
Йенсен Виктор 5 0.17
Хольсе Карло 3 0.1
Рейтан Эрленд Даль 3 0.1
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хольм Ноа 1 0.03
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.03
Хрупалла Павел 1 0.03
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 15 (1) 0.5
Майгор Миккел 9 0.3
Молинс Гильермо 6 0.2
Салетрос Антон 5 (3) 0.17
Солтведт Йоахим 4 0.13
Сколевик Стеффен 4 0.13
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Тибблинг Симон 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.03
Эдегор Магнар 1 0.03
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.03
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Хенриксен Маркус 3 1
Скарсем Олаус 4 0
Samuel Rogers 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Сэтер Оле Кристиан 4 0
Корник Лео 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хольсе Карло 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Тибблинг Симон 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Молинс Гильермо 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Торп Виктор 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

2
10
Русенборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сарпсборг-08
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

27
24
Русенборг
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Сарпсборг-08
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

29
34

Голы по времени матча

Забито

35
26
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
6
17%
4
15%
1-15
4
11%
7
27%
16-30
9
26%
5
19%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
5
14%
4
15%
76-90

Пропущено

13
29
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
6
21%
16-30
2
15%
9
31%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
5
17%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
5
15%
5
19%
1-15
10
29%
29%
5
19%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
29%
29%
5
19%
61-75
5
15%
7
26%
76-90

Пропущено

26
24
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Забито

69
53
35 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
11
16%
9
17%
1-15
14
20%
12
23%
16-30
10
14%
9
17%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
15
22%
6
11%
61-75
10
14%
11
21%
76-90

Пропущено

39
53
23 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
6
15%
4
8%
1-15
10
26%
10
19%
16-30
7
18%
16
30%
31-45
3
8%
2
4%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
6
15%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Сарпсборг-08

Точный счет

3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 38%
1
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
12
2
1.5
6
9
10
4
2.5
4
11
1
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
6
8
6
9
2.5
5
9
4
11
3.5
2
12
1
14
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
19
10
1.5
12
17
16
13
2.5
9
20
5
24
3.5
6
23
1
28
4.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Сарпсборг-08
4.00
4.70
5.75
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Где смотреть матч Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 онлайн

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