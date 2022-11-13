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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 15157 Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
2:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
6' Гол
Хейнтс Тобиас
21' Желтая карточка
Samuel Rogers
26' Желтая карточка
Корник Лео
31' Желтая карточка
Тибблинг Симон
1:1
35' Гол
Samuel Rogers
1:2
37' Гол
Майгор Миккел
49' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
62' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
70' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
71' Желтая карточка
Энгвалль Густав
78' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
2:2
90' Гол
Корник Лео
2:3
90' Гол в свои ворота
Корник Лео
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Хейнтс Тобиас
(Мартинссон-Нгуали Серж)
21'
Samuel Rogers
 
26'
Корник Лео
 
31'
 
Тибблинг Симон
35'
Samuel Rogers
(Йенсен Виктор)
1:1
37'
1:2
Майгор Миккел
(Тибблинг Симон)
49'
Бёркеейет Тобиас
 
59'
Ингасон Кристаль-Мани
Веккья Стефано
 
59'
Шелбред Пер-Сильян
Йенсен Виктор
 
59'
Брохолм Мариус
Бёркеейет Тобиас
 
62'
 
Хагельскьер Андерс
70'
 
Хальворсен Уле Йорген
71'
 
Энгвалль Густав
72'
 
Молинс Гильермо
Торп Виктор
74'
 
Сколевик Стеффен
Энгвалль Густав
74'
 
Martin Hoeyland
Тибблинг Симон
77'
Renzo Giampaoli
Рейтан Эрленд Даль
 
77'
Перейра Адриан
Тагсет Эдвард
 
78'
 
Сколевик Стеффен
84'
 
Упсет Кристиан
Хейнтс Тобиас
84'
 
Вишне Эйрик
Майгор Миккел
90'
Корник Лео
(Ингасон Кристаль-Мани)
2:2
90'
2:3
Корник Лео

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Sverre
Halseth
Nypan
22
Веккья
Стефано
17
Тенгстедт
Каспер
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Русенборг
5-3-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
5:2
К
2:0
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:2

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 15 0.5
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.47
Веккья Стефано 9 (1) 0.3
Samuel Rogers 6 0.2
Йенсен Виктор 5 0.17
Хольсе Карло 3 0.1
Рейтан Эрленд Даль 3 0.1
Корник Лео 3 0.1
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хольм Ноа 1 0.03
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.03
Хрупалла Павел 1 0.03
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 15 (1) 0.5
Майгор Миккел 9 0.3
Молинс Гильермо 6 0.2
Салетрос Антон 5 (3) 0.17
Солтведт Йоахим 4 0.13
Сколевик Стеффен 4 0.13
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Тибблинг Симон 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.03
Эдегор Магнар 1 0.03
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.03
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 6 0
Хенриксен Маркус 3 1
Скарсем Олаус 4 0
Samuel Rogers 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Сэтер Оле Кристиан 4 0
Корник Лео 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хольсе Карло 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 4 0
Сколевик Стеффен 4 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Тибблинг Симон 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Молинс Гильермо 2 0
Энгвалль Густав 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Торп Виктор 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Русенборг
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

5
10
Русенборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сарпсборг-08
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

27
24
Русенборг
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
30% (9)
17% (5)
Сарпсборг-08
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

32
34

Голы по времени матча

Забито

38
28
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
6
16%
5
18%
1-15
4
11%
7
25%
16-30
10
26%
6
21%
31-45
6
16%
5
18%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
7
18%
4
14%
76-90

Пропущено

15
32
10 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
2
6%
1-15
5
33%
6
19%
16-30
3
20%
10
31%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
2
13%
7
22%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
15%
5
19%
1-15
10
29%
29%
5
19%
16-30
1
3%
4
15%
31-45
3
9%
1
4%
46-60
10
29%
29%
5
19%
61-75
5
15%
7
26%
76-90

Пропущено

26
24
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Забито

72
55
36 В 1-м тайме 32
36 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
11
15%
10
18%
1-15
14
19%
12
22%
16-30
11
15%
10
18%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
15
21%
6
11%
61-75
12
17%
11
20%
76-90

Пропущено

41
56
25 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 26
7
17%
4
7%
1-15
10
24%
10
18%
16-30
8
20%
17
30%
31-45
3
7%
2
4%
46-60
7
17%
10
18%
61-75
6
15%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Сарпсборг-08

Точный счет

3:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
13
2
1.5
6
9
10
5
2.5
4
11
1
14
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
7
8
6
9
2.5
6
9
4
11
3.5
2
13
1
14
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
25
5
20
10
1.5
13
17
16
14
2.5
10
20
5
25
3.5
6
24
1
29
4.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Samuel Rogers бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Корник Лео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Samuel Rogers получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Русенборг 2:3 Сарпсборг-08 онлайн

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