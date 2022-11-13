Угловой подали сейчас гости, Гузина пробил по воротам головой, мяч пролетел над перекладиной.

Мусаев нарушил правила в атаке, "Балтика" тут же оттянулась в защиту - очень динамично.

55% на 45% - статистика владения мячом к данной минуте. Лидирует, понятное дело, калининградская команда.

Скорости пока оставляют желать лучшего в нашем матче. Казаев получил жёлтую карточку.

Печенкин вбросил мяч из-за боковой, после этого атака продолжилась по флангу, но мяч был потерян.

Гилязетдинов слева прервал передачу передачу в штрафную, мяч оттуда был выбит. После этого соперник заработал право на стандарт.

7' Гилязетдинов в центре поля уже, оттянулся очень глубоко, чтобы хоть как-то давление снизить.

6' "Балтика" продолжает играть первым номером, получается неплохо, но атак как таковы с ударами нет.

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГУЗИНА!!! Гузина получил мяч у угла вратарской и справа пробил по воротам, прошив вратаря. Очень крутой момент был.

3' Лазарев сейчас пробил по воротам со средней дистанции, но в створ не попал.

2' Клёнкин на правом фланге в центре поля оказался на газоне, его команда быстро разыграла стандарт, но это ничего не дало.