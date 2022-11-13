Тур: 18.
Ход матча
4'
0:1
11'
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Полушин МаркНападающий
-
Главный тренер: Бабаян Андрaник
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Волгарь
Балтика
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
22 матча
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.64
Среднее время на гол
99
141
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
79
104
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|6
|0.33
|Делькин Артём
|4
|0.22
|Царукян Валерий
|3
|0.17
|Лесников Дмитрий
|1
|0.06
|Печенкин Никита
|1
|0.06
|Козлов Данила
|1
|0.06
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.06
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.06
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|9 (2)
|0.5
|Лазарев Владислав
|5
|0.28
|Остойич Иван
|4
|0.22
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.17
|Клёнкин Данил
|2
|0.11
|Барков Дмитрий
|2
|0.11
|Маляров Кирилл
|2
|0.11
|Казаев Ян
|2
|0.11
|Кузьмин Максим
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|7
|1
|Ведерников Данила
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Козлов Данила
|6
|0
|Локтионов Роман
|4
|0
|Павлишин Алексей
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|4
|0
|Смирнов Данила
|4
|0
|Стефанович Илья
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Агеев Михаил
|3
|0
|Ращеня Илья
|3
|0
|Смирнов Олег
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Царукян Валерий
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|4
|1
|Лазарев Владислав
|3
|1
|Маляров Кирилл
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Казаев Ян
|2
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
7
Волгарь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
5
16
Волгарь
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Балтика
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
6
23
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
18
30
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
4
22%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
4
22%
7
23%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
2
13%
3
15%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Алания 0:0 Рубин - Волгарь 3:2 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0
Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2
Результаты матчей
Волгарь
Балтика
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
44
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
611
116
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|1:0 Заявка
|18
|9
|8
|1
|31 - 20
|35
|2.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|34 - 17
|35
|3.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 19
|30
|4.
|Рубин
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 19
|28
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|8.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|18 - 16
|26
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|11.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|12.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|13.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 19
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|2.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|3.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|4.
|Балтика
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|6.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|8 - 6
|17
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 10
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Волгарь 0:1 Балтика
Исход игры
Волгарь
11.8% (15)
Ничья
29.1% (37)
Балтика
59.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (49)
Меньше
60.16% (74)
Обе команды забьют
Да
68.29% (84)
Нет
31.71% (39)
Популярный счёт
1:2 Балтика
33.1% (42)
1:1 Ничья
27.6% (35)
0:1 Балтика
19.7% (25)
1:0 Волгарь
5.5% (7)
2:1 Волгарь
4.7% (6)
0:2 Балтика
3.9% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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