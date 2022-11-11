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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
Волгарь
 
Позже
Балтика
Прогнозы 51
Волгарь 19.6% (10)
X 33.3% (17)
Балтика 47.1% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Балтика
3.48
3.20
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Волгарь
Балтика

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПД
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.64

Среднее время на гол

99
141

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

79
104

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 6 0.35
Делькин Артём 4 0.24
Царукян Валерий 3 0.18
Лесников Дмитрий 1 0.06
Печенкин Никита 1 0.06
Козлов Данила 1 0.06
Гилязетдинов Артур 1 0.06
Агеев Михаил 1 (1) 0.06
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 8 (2) 0.47
Лазарев Владислав 5 0.29
Остойич Иван 4 0.24
Мусаев Тамерлан 3 0.18
Клёнкин Данил 2 0.12
Барков Дмитрий 2 0.12
Маляров Кирилл 2 0.12
Казаев Ян 2 0.12
Кузьмин Максим 1 0.06
Борисенко Григорий 1 0.06

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 7 1
Ведерников Данила 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Козлов Данила 6 0
Локтионов Роман 4 0
Павлишин Алексей 4 0
Лесников Дмитрий 4 0
Смирнов Данила 4 0
Стефанович Илья 3 0
Печенкин Никита 3 0
Агеев Михаил 3 0
Ращеня Илья 3 0
Смирнов Олег 2 0
Делькин Артём 2 0
Царукян Валерий 2 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 4 1
Лазарев Владислав 3 1
Маляров Кирилл 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Казаев Ян 2 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гогричиани Гоча 1 0

Результаты матчей

Волгарь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
7
Волгарь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

5
16
Волгарь
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Балтика
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

6
23

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

18
30
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
17%
4
13%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
4
22%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
2
13%
3
15%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Алания 0:0 Рубин - Волгарь 3:2 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0
Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2

Результаты матчей

Волгарь
Балтика

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
11
6
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
2. Балтика Заявка 17 8 8 1 30 - 20 32
3. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
4. Рубин Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
5. Арсенал Тула Заявка 17 8 4 5 25 - 19 28
6. КАМАЗ Заявка 17 7 6 4 22 - 15 27
7. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 30 - 20 26
8. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
9. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
11. Динамо Махачкала Заявка 17 5 7 5 13 - 14 22
12. Акрон Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 17 4 6 7 13 - 22 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва Заявка 17 5 1 11 13 - 29 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск Заявка 17 1 6 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
3. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
4. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
5. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
6. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17. Волга Ульяновск Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
6. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
7. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
8. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
10. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Динамо Махачкала Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Волгарь 19.6% (10)
    X 33.3% (17)
    Балтика 47.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Балтика
    3.48
    3.20
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волгарь - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Балтика

    Исход игры
    Волгарь
    19.6% (10)
    Ничья
    33.3% (17)
    Балтика
    47.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (16)
    1:2 Балтика
    29.4% (15)
    2:1 Волгарь
    9.8% (5)
    0:1 Балтика
    9.8% (5)
    0:2 Балтика
    5.9% (3)
    1:0 Волгарь
    5.9% (3)
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