Тур: 15. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
Ход матча
35'
0:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
21 Аклиуш МанесЗащитник
-
23 Сарр МалангПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монако
Марсель
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
2
1.59
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.48
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|7
|0.47
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (2)
|0.4
|Головин Александр
|3
|0.2
|Марипан Гильермо
|2
|0.13
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|Кайо Энрике
|1
|0.07
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Фолланд Кевин
|1
|0.07
|Диатта Крепин
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.07
|Фофана Юссуф
|1
|0.07
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.33
|Суарес Луис III
|3
|0.2
|Тавареш Нуну
|3
|0.2
|Жиго Самуэль
|2
|0.13
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Клосс Жонатан
|1
|0.07
|Гендузи Маттео
|1
|0.07
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.07
|МБемба Шансель
|1
|0.07
|Гуйе Папе
|1
|0.07
|Каборе Исса
|1
|0.07
|Бамба Дьенг
|1
|0.07
|Верету Жордан
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Нюбель Александр
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Диатта Крепин
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Дисаси Аксель
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Тавареш Нуну
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
3
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
11
10
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Марсель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
5
45%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
5
36%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
28
23
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
2
9%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1
Результаты матчей
Монако
Марсель
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монако
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Марсель
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 12
|28
|5.
|Монако
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Лорьян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|7.
|Лилль
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 31
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 24
|13
|16.
|Брест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 24
|12
|19.
|Страсбург
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|1:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Монако
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|9.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|19.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|6.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Монако 1:1 Марсель
Исход игры
Монако
65.2% (86)
Ничья
26.5% (35)
Марсель
8.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.7% (63)
1:1 Ничья
22% (29)
1:0 Монако
8.3% (11)
1:2 Марсель
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:1 Марсель
1.5% (2)
3:2 Монако
1.5% (2)
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