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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Монако
1:1
Перерыв
Марсель
0'
0:1
35' Гол
Санчес Алексис
1:1
45' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам

Ход матча

35'
0:1
Санчес Алексис
45'
Бен-Йеддер Виссам
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 132
Монако 65.2% (86)
X 26.5% (35)
Марсель 8.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Марсель
2.85
3.65
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
27
Диатта
Крепин
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
Монако
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Монако
Марсель

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

2
1.59

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.47
Бен-Йеддер Виссам 6 (2) 0.4
Головин Александр 3 0.2
Марипан Гильермо 2 0.13
Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
Кайо Энрике 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Фолланд Кевин 1 0.07
Диатта Крепин 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Диоп Софьян 1 0.07
Фофана Юссуф 1 0.07
Скардовелли Вандерсон 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.33
Суарес Луис III 3 0.2
Тавареш Нуну 3 0.2
Жиго Самуэль 2 0.13
Жерсон Сантос 2 0.13
Клосс Жонатан 1 0.07
Гендузи Маттео 1 0.07
Пайе Димитри 1 (1) 0.07
МБемба Шансель 1 0.07
Гуйе Папе 1 0.07
Каборе Исса 1 0.07
Бамба Дьенг 1 0.07
Верету Жордан 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Лопес Пау 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Дисаси Аксель 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Папе 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
3
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

11
10
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Марсель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
5
45%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
5
36%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
2
9%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1

Результаты матчей

Монако
Марсель

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монако
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель 1:1 Заявка 15 8 4 3 24 - 12 28
5. Монако 1:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 19 28
6. Лорьян Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель 1:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Монако 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
9. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
19. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако 1:1 Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель 1:1 Заявка 7 3 3 1 12 - 5 12
6. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт ничейный - и те, и те забили по одному голу. Всё решится во втором тайме.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Виссам Бен-Йеддер (с пенальти)!
    Элегантно низкой паненкой Бен-Йеддер отправил мяч с 11-метрового в центр створа, тогда как Пау Лопес завалился в левую от себя сторону.
  • Пенальти!
    44'
    Пенальти в ворота "Марселя"! Вот так поворот! Балерди в своей штрафной подтолкнул Диатта.
  • Фол, нарушение
    43'
    Алексис Санчес нарушил правила в атаке против Бадьяшиля и высказал арбитру своё возмущение, не согласившись со своей виной.
  • 42'
    41 на 59 - это процентная статистика владения мячом к данной минуте.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дисаси впереди привязался к Нуну Таварешу в попытке отобрать мяч и в конце концов сфолил.
  • 40'
    В оставшуюся пятиминутку первого тайма монегаскам логично поднажать в попытке забить так называемый гол в раздевалку.
  • 39'
    Вообще не хотят марсельцы начинать нормальную атаку, катают мяч около своей штрафной. Уже тянут время, что ли?
  • Фол, нарушение
    38'
    Бен-Йеддер в центральной части поля совершил мелкий фол против Ронжье.
  • 38'
    Головин навесил слева от лицевой из-под Мбемба, но прямо в руки Пау Лопесу, так что никакого голевого момента.
  • 36'
    "Монако" испытывает проблемы с организацией опасных моментов, у гостей в этом смысле пока что дела обстоят лучше.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Алексис Санчес!
    Блестяще Алексис Санчес со штрафного подкинул мяч над стенкой под левую девятку и вывел "Марсель" вперёд.
  • 34'
    И сам Алексис Санчес готовится исполнить штрафной удар, а Фолланд лежит за стенкой.
  • Фол, нарушение
    33'
    На линии полукруга перед чужой штрафной оказался на газоне Алексис Санчес, его подтолкнул Бадьяшиль.
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    • 32'
      Не спешат марсельцы, разыгрывая свою позиционную атаку. Пробуют продвинуться и на одном фланге, и на другом.
    • 31'
      Гендузи в середине поля сделал короткий пас партнёру вперёд в борьбу, и тот не удержал мяч под давлением оппонента.
    • Опасный момент
      30'
      Опасно! Бен-Йеддер оказался на ударной позиции слева от чужих ворот, мощно приложился в ближний угол из-под Жиго, и мяч отбил Пау Лопес. А передачу под удар Виссаму отдавал Головин.
    • 29'
      Нуну Тавареш имел своей целью сохранить мяч в поле на левом фланге, но не дотянулся до него, и это аут в пользу "Монако".
    • 28'
      Можно сказать, что "Марсель" острее выглядел в прошедшие почти полчаса, хотя преимущество по владению наблюдается у монегасков.
    • 27'
      Где-то полминуты пытались вымучить для себя удобную ударную позицию в штрафной соперника игроки "Монако", но не получилось у них это сделать.
    • Опасный момент
      26'
      Клосс записал на свой счёт нереализованный голевой момент. Подхватил он мяч впереди в зоне правого инсайда после опрометчивой скидки Головина и пробил рядом с дальней штангой. 
    • 25'
      Дисаси вбросил два подряд аута в центральной части поля, после чего дошло до аута уже в пользу "Марселя" на другом фланге.
    • 24'
      В последнее время стали чаще владеть мячом футболисты "Марселя", ситуация в этом плане изменилась.
    • Опасный момент
      23'
      После корнера гостей у них сформировалась позиционная атака, и Жиго из района 11-метровой упустил прекрасный шанс, послав мяч чуть-чуть над перекладиной.
    • Угловой
      22'
      Гендузи не стал подавать угловой "Марселя" с левого фланга и оставил мяч для Верету.
    • 22'
      У Фолланда не получился прострел с левого края, и получилось так, что он в падении отправил мяч за лицевую.
    • 21'
      Впрочем, острого продолжения далее со стороны гостей не последовало, хотя удалось им проникнуть в чужую штрафную.
    • 20'
      Казалось, с фолом отобрали три футболиста "Марселя" мяч у своего оппонента на всё том же левом фланге, но судья не свистнул.
    • 19'
      Нуну Тавареш на левом фланге поделился мячом с Жорданом Верету, который нанёс неточный обводящий дальний удар.
    • 18'
      В последнюю минуту ничего интересного не происходило. Игроки "Марселя" безопасно катают мяч в середине поля.
    • Травма, повреждение
      17'
      Балерди около своей штрафной оттолкнул Диатта. Судья не увидел фола, а пострадавшему игроку "Монако" потребовалась медпомощь.
    • Опасный момент
      16'
      Тем временем гости снова выскакивают в достаточно опасную "ответку". С левого полуфланга Арит Амин, которому выдал пас Нуну Тавареш, промахнулся мимо ближнего угла.
    • 15'
      Вернулись сейчас монегаски на колею небыстрых позиционных атак. Планомерно пытаются они найти бреши в обороне "Марселя".
    • 14'
      Головин подхватил мяч в штрафной площади соперника и грамотно откатил его в полукруг на Камара, хлёстко пробившего выше перекладины.
    • 13'
      Первый раз сейчас отрезок, когда мяч довольно долгое время держится в центре поля у гостей. Но без последствий.
    • 12'
      Это центральный матч последнего тура Лиги 1 перед перерывом на чемпионат мира, команды входят в топовую пятёрку таблицы.
    • 11'
      Пау Лопес выловил в своей штрафной невысокий навес соперника. Что касается возникшей атаки "Марселя", то в ней Нюбель был первым на мяче недалеко от своих ворот, опередив Алексиса Санчеса.
    • 10'
      По большей части мячом владеет "Монако", что не отменяет перспективных подключений визитёров.
    • Опасный момент
      9'
      Грозятся гости забить гол! Гендузи откликнулся на подачу Клосса с правой стороны и по касательной пробил головой немного левее ворот.
    • 8'
      Пау Лопес смахнул на выходе подачу Кайо Энрике с углового, а на подборе были монегаски, и всё закончилось дальней попыткой Диатта немного правее створа.
    • Угловой
      8'
      Головин прострелил справа после паса с корнера от Кайо Энрике, и заработали хозяева очередной угловой.
    • Угловой
      7'
      Кевин Фолланд прострелил с правого края, и Самуэль Жиго выбил мяч на угловой удар.
    • 6'
      Второй подход марсельцев к чужой штрафной не стал опасным, Алексис Санчес там скинул мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья устно предупреждает Фолланда, ударившего в центре поля по стопе избавившегося от мяча Балерди.
    • 5'
      "Монако" играет в белой форме с небольшой примесью красного цвета, тогда как у "Марселя" сегодня тёмное одеяние.
    • 4'
      Кайо Энрике выполнил подачу со стандарта, и удалось гостям отбиться, пусть и не сразу.
    • Фол, нарушение
      3'
      "Монако" получил право на штрафной впереди на левом фланге. Нуну Тавареш там срубил на газон Дьятта.
    • Опасный момент
      2'
      Очень опасно! "Марсель" ответил острым шансом. Нуну Тавареш успел на прострел с правого фланга и ударил с линии вратарской выше створа.
    • 2'
      Головин навесил с левого фланга с корнера прямо в руки Пау Лопеса.
    • Угловой
      1'
      "Монако" зарабатывает угловой на первой же минуте, это Бен-Йеддер постарался в атаке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогнозы на матч Монако 1:1 Марсель

    Исход игры
    Монако
    65.2% (86)
    Ничья
    26.5% (35)
    Марсель
    8.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    89.08% (106)
    Нет
    10.92% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    47.7% (63)
    1:1 Ничья
    22% (29)
    1:0 Монако
    8.3% (11)
    1:2 Марсель
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Марсель
    1.5% (2)
    3:2 Монако
    1.5% (2)
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