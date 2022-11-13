Дисаси впереди привязался к Нуну Таварешу в попытке отобрать мяч и в конце концов сфолил.

41 на 59 - это процентная статистика владения мячом к данной минуте.

Алексис Санчес нарушил правила в атаке против Бадьяшиля и высказал арбитру своё возмущение, не согласившись со своей виной.

Пенальти в ворота "Марселя"! Вот так поворот! Балерди в своей штрафной подтолкнул Диатта.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Виссам Бен-Йеддер (с пенальти)! Элегантно низкой паненкой Бен-Йеддер отправил мяч с 11-метрового в центр створа, тогда как Пау Лопес завалился в левую от себя сторону.

Свисток на перерыв. Счёт ничейный - и те, и те забили по одному голу. Всё решится во втором тайме.

На линии полукруга перед чужой штрафной оказался на газоне Алексис Санчес, его подтолкнул Бадьяшиль.

И сам Алексис Санчес готовится исполнить штрафной удар, а Фолланд лежит за стенкой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Алексис Санчес! Блестяще Алексис Санчес со штрафного подкинул мяч над стенкой под левую девятку и вывел "Марсель" вперёд.

"Монако" испытывает проблемы с организацией опасных моментов, у гостей в этом смысле пока что дела обстоят лучше.

Головин навесил слева от лицевой из-под Мбемба, но прямо в руки Пау Лопесу, так что никакого голевого момента.

Бен-Йеддер в центральной части поля совершил мелкий фол против Ронжье.

Вообще не хотят марсельцы начинать нормальную атаку, катают мяч около своей штрафной. Уже тянут время, что ли?

В оставшуюся пятиминутку первого тайма монегаскам логично поднажать в попытке забить так называемый гол в раздевалку.

После корнера гостей у них сформировалась позиционная атака, и Жиго из района 11-метровой упустил прекрасный шанс, послав мяч чуть-чуть над перекладиной.

В последнее время стали чаще владеть мячом футболисты "Марселя", ситуация в этом плане изменилась.

Дисаси вбросил два подряд аута в центральной части поля, после чего дошло до аута уже в пользу "Марселя" на другом фланге.

Клосс записал на свой счёт нереализованный голевой момент. Подхватил он мяч впереди в зоне правого инсайда после опрометчивой скидки Головина и пробил рядом с дальней штангой.

Где-то полминуты пытались вымучить для себя удобную ударную позицию в штрафной соперника игроки "Монако", но не получилось у них это сделать.

Можно сказать, что "Марсель" острее выглядел в прошедшие почти полчаса, хотя преимущество по владению наблюдается у монегасков.

Нуну Тавареш имел своей целью сохранить мяч в поле на левом фланге, но не дотянулся до него, и это аут в пользу "Монако".

Опасно! Бен-Йеддер оказался на ударной позиции слева от чужих ворот, мощно приложился в ближний угол из-под Жиго, и мяч отбил Пау Лопес. А передачу под удар Виссаму отдавал Головин.

Гендузи в середине поля сделал короткий пас партнёру вперёд в борьбу, и тот не удержал мяч под давлением оппонента.

Не спешат марсельцы, разыгрывая свою позиционную атаку. Пробуют продвинуться и на одном фланге, и на другом.

22' Гендузи не стал подавать угловой "Марселя" с левого фланга и оставил мяч для Верету.

22' У Фолланда не получился прострел с левого края, и получилось так, что он в падении отправил мяч за лицевую.

21' Впрочем, острого продолжения далее со стороны гостей не последовало, хотя удалось им проникнуть в чужую штрафную.

20' Казалось, с фолом отобрали три футболиста "Марселя" мяч у своего оппонента на всё том же левом фланге, но судья не свистнул.

19' Нуну Тавареш на левом фланге поделился мячом с Жорданом Верету, который нанёс неточный обводящий дальний удар.

18' В последнюю минуту ничего интересного не происходило. Игроки "Марселя" безопасно катают мяч в середине поля.

17' Балерди около своей штрафной оттолкнул Диатта. Судья не увидел фола, а пострадавшему игроку "Монако" потребовалась медпомощь.

16' Тем временем гости снова выскакивают в достаточно опасную "ответку". С левого полуфланга Арит Амин, которому выдал пас Нуну Тавареш, промахнулся мимо ближнего угла.

15' Вернулись сейчас монегаски на колею небыстрых позиционных атак. Планомерно пытаются они найти бреши в обороне "Марселя".

14' Головин подхватил мяч в штрафной площади соперника и грамотно откатил его в полукруг на Камара, хлёстко пробившего выше перекладины.

13' Первый раз сейчас отрезок, когда мяч довольно долгое время держится в центре поля у гостей. Но без последствий.

12' Это центральный матч последнего тура Лиги 1 перед перерывом на чемпионат мира, команды входят в топовую пятёрку таблицы.

11' Пау Лопес выловил в своей штрафной невысокий навес соперника. Что касается возникшей атаки "Марселя", то в ней Нюбель был первым на мяче недалеко от своих ворот, опередив Алексиса Санчеса.

10' По большей части мячом владеет "Монако", что не отменяет перспективных подключений визитёров.

9' Грозятся гости забить гол! Гендузи откликнулся на подачу Клосса с правой стороны и по касательной пробил головой немного левее ворот.

8' Пау Лопес смахнул на выходе подачу Кайо Энрике с углового, а на подборе были монегаски, и всё закончилось дальней попыткой Диатта немного правее створа.

8' Головин прострелил справа после паса с корнера от Кайо Энрике, и заработали хозяева очередной угловой.

7' Кевин Фолланд прострелил с правого края, и Самуэль Жиго выбил мяч на угловой удар.

6' Второй подход марсельцев к чужой штрафной не стал опасным, Алексис Санчес там скинул мяч за лицевую линию.

5' Судья устно предупреждает Фолланда, ударившего в центре поля по стопе избавившегося от мяча Балерди.

5' "Монако" играет в белой форме с небольшой примесью красного цвета, тогда как у "Марселя" сегодня тёмное одеяние.

4' Кайо Энрике выполнил подачу со стандарта, и удалось гостям отбиться, пусть и не сразу.

3' "Монако" получил право на штрафной впереди на левом фланге. Нуну Тавареш там срубил на газон Дьятта.

2' Очень опасно! "Марсель" ответил острым шансом. Нуну Тавареш успел на прострел с правого фланга и ударил с линии вратарской выше створа.

2' Головин навесил с левого фланга с корнера прямо в руки Пау Лопеса.

1' "Монако" зарабатывает угловой на первой же минуте, это Бен-Йеддер постарался в атаке.