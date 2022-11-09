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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Монако
 
Позже
Марсель

История личных встреч

Монако
Марсель

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

2
1.59

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.5
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 0.36
Головин Александр 3 0.21
Марипан Гильермо 2 0.14
Бадьяшиль Бенуа 2 0.14
Кайо Энрике 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Фолланд Кевин 1 0.07
Дьятта Крепен 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Диоп Софьян 1 0.07
Фофана Юссуф 1 0.07
Скардовелли Вандерсон 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.29
Суарес Луис III 3 0.21
Тавареш Нуну 3 0.21
Жиго Самуэль 2 0.14
Жерсон Сантос 2 0.14
Клосс Жонатан 1 0.07
Гендузи Маттео 1 0.07
Пайе Димитри 1 (1) 0.07
МБемба Шансель 1 0.07
Гуйе Пап 1 0.07
Каборе Исса 1 0.07
Бамба Дьенг 1 0.07
Верету Жордан 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Лопес Пау 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Дисаси Аксель 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 4 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Марсель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
3
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

11
10
Монако
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Марсель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
21%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
5
45%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
5
36%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
2
9%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1
Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1

Результаты матчей

Монако
Марсель

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монако
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 14 6 2 6 22 - 17 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Монако 68.2% (30)
    X 22.7% (10)
    Марсель 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Марсель
    3.05
    3.76
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Марсель

    Исход игры
    Монако
    68.2% (30)
    Ничья
    22.7% (10)
    Марсель
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    45.5% (20)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    1:0 Монако
    15.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    0:1 Марсель
    4.5% (2)
    3:2 Монако
    4.5% (2)
    1:2 Марсель
    4.5% (2)
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