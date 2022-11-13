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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
0:0
Первый тайм: 4'
Реймс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Монпелье 45.5% (56)
X 42.3% (52)
Реймс 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Реймс
2.87
3.42
2.90
Все Коэффициенты
1
Омлин
Йонас
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
77
Сако
Фалае
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
10
Мавидиди
Стефи
94
Диуф
Йеванн
41
Диаките
Ибрахим
5
Абдельамид
Юнис
24
Агбаду
Эммануэль
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
7
Хольм
Ноа
Монпелье
5-3-2
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Реймс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.42

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.43
Саванье Тежи 4 (2) 0.29
Норден Арно 3 0.21
Хазри Вахби 2 0.14
Коцца Николя 2 0.14
Жермен Валер 2 0.14
Мауасса Фет 1 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.07
Тшато Энзо 1 0.07
Сахо Мамаду 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 8 (3) 0.57
Ито Дзюнъя 4 0.29
Флипс Алексис 1 0.07
Думбия Камори 1 (1) 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Хазри Вахби 2 0
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Каюсте Йенс 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Флипс Алексис 1 1
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Диуф Йеванн 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5
Монпелье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

8
5
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
6
43%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
5
50%
76-90

Забито

24
16
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
8
33%
2
13%
1-15
4
17%
5
31%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
6
22%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0
Реймс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0
Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Реймс

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 23 24
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс 0:0 Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье 0:0 Заявка 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
15. Нант 0:0 Заявка 15 2 7 6 15 - 22 13
16. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
17. Аяччо 0:0 Заявка 15 3 3 9 12 - 22 12
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 15 14
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
11. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Анже 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
16. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    4'
    Ферри Жордан возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ферри Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Матусива Азор из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Ферри Жордан заработал фол
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Сако Фалае наказан за толчок Де Смет Тибо
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 123
    Монпелье 45.5% (56)
    X 42.3% (52)
    Реймс 12.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Реймс
    2.87
    3.42
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монпелье 0:0 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Реймс

    Исход игры
    Монпелье
    45.5% (55)
    Ничья
    42.1% (51)
    Реймс
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    68.64% (81)
    Нет
    31.36% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (45)
    2:1 Монпелье
    19.8% (24)
    1:0 Монпелье
    19% (23)
    1:2 Реймс
    6.6% (8)
    0:1 Реймс
    4.1% (5)
    2:0 Монпелье
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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