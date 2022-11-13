Тур: 15. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Батта Флоран
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
77
Сако
Фалае
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
94
Диуф
Йеванн
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюнъяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монпелье
Реймс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.42
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
65
63
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6
|0.43
|Саванье Тежи
|4 (2)
|0.29
|Норден Арно
|3
|0.21
|Хазри Вахби
|2
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.14
|Жермен Валер
|2
|0.14
|Мауасса Фет
|1
|0.07
|Сент-Люс Тео
|1
|0.07
|Тшато Энзо
|1
|0.07
|Сахо Мамаду
|1
|0.07
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|8 (3)
|0.57
|Ито Дзюнъя
|4
|0.29
|Флипс Алексис
|1
|0.07
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.07
|Манетси Маршал
|1
|0.07
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Каюсте Йенс
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Флипс Алексис
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Диуф Йеванн
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
5
Монпелье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
8
5
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
6
43%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
5
50%
76-90
Забито
24
16
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
8
33%
2
13%
1-15
4
17%
5
31%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
6
22%
4
21%
61-75
6
22%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0
Реймс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0
Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2
Результаты матчей
Монпелье
Реймс
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
16
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
68
410
212
113
113
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 22
|13
|16.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|17.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 15
|14
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Реймс
Исход игры
Монпелье
45.5% (55)
Ничья
42.1% (51)
Реймс
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (45)
2:1 Монпелье
19.8% (24)
1:0 Монпелье
19% (23)
1:2 Реймс
6.6% (8)
0:1 Реймс
4.1% (5)
2:0 Монпелье
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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