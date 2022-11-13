Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Noah Holm уходит с поля и его заменяет Фоларин Балогун

Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Леруа Лео получил желтую карточку от судьи

39' Диаките Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Реймс

36' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Noah Holm оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Оооо... вот это был удар! Ито Дзюнъя должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Ито Дзюнъя . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Noah Holm из команды Реймс в офсайде

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Суке Арно получил желтую карточку от судьи

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ферри Жордан наказан за толчок Noah Holm

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Диуф Йеванн получает желтую карточку за неспортивное поведение

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ферри Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Монпелье

19' Агбаду Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Жюльен Кристофер наказан за толчок Noah Holm

17' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

16' Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Реймс

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Реймс

11' Ферри Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Удар от ворот произведет Реймс

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ох, нехорошо это выглядит. Ферри Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля