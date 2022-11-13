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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
1:1
Конец матча
Реймс
0'
24' Желтая карточка
Диуф Йеванн
27' Желтая карточка
Суке Арно
40' Желтая карточка
Леруа Лео
72' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
87' Гол
Манетси Маршал
1:1
90' Гол
Делайе Саша
90'+6

Ход матча

24'
 
Диуф Йеванн
27'
Суке Арно
 
40'
Леруа Лео
 
58'
 
Манетси Маршал
Думбия Камори
58'
 
Балогун Фоларин
Хольм Ноа
65'
Норден Арно
Саванье Тежи
 
66'
Мауасса Фет
Суке Арно
 
72'
 
Каюсте Йенс
77'
Жермен Валер
Мавидиди Стефи
 
78'
 
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
78'
 
Фоке Томас
Диаките Ибрахим
83'
 
Локо Брэдли
Де Смет Тибо
87'
0:1
Манетси Маршал
(Ван Берген Митчелл)
89'
Фаяд Халил
Леруа Лео
 
89'
Делайе Саша
Эстев Максим
 
90'
Делайе Саша
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Монпелье 45.5% (56)
X 42.3% (52)
Реймс 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
31
Коцца
Николя
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
94
Диуф
Йеванн
41
Диаките
Ибрахим
5
Абдельамид
Юнис
24
Агбаду
Эммануэль
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
7
Хольм
Ноа
Монпелье
5-3-2
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Реймс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.42

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.4
Саванье Тежи 4 (2) 0.27
Норден Арно 3 0.2
Хазри Вахби 2 0.13
Коцца Николя 2 0.13
Жермен Валер 2 0.13
Мауасса Фет 1 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.07
Тшато Энзо 1 0.07
Сахо Мамаду 1 0.07
Делайе Саша 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 8 (3) 0.53
Ито Дзюнъя 4 0.27
Манетси Маршал 2 0.13
Флипс Алексис 1 0.07
Думбия Камори 1 (1) 0.07
Зенели Арбер 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Коцца Николя 3 0
Леруа Лео 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Хазри Вахби 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Каюсте Йенс 4 1
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Флипс Алексис 1 1
Фас Ваут 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
6
Монпелье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

8
5
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
6
43%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
5
50%
76-90

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
8
32%
2
12%
1-15
4
16%
5
29%
29%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
18%
4
20%
31-45
3
11%
4
20%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
7
25%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0
Реймс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0
Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Реймс

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Лорьян 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 20 30
5. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
6. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург 0:1 Заявка 15 1 7 7 16 - 26 10
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Страсбург 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
3. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монпелье: 49%, Реймс: 51%.
  • Угловой
    96'
    Мауасса Фет из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 96'
    Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • Офсайд
    94'
    Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
  • 94'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 94'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 94'
    Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 93'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 92'
    Супер-замена от тренера! Делайе Саша только вышел на поле и уже забил!
  • 92'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Монпелье 45.5% (56)
    X 42.3% (52)
    Реймс 12.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Реймс

    Исход игры
    Монпелье
    45.5% (56)
    Ничья
    42.3% (52)
    Реймс
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (82)
    Нет
    31.67% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (46)
    2:1 Монпелье
    19.5% (24)
    1:0 Монпелье
    19.5% (24)
    1:2 Реймс
    6.5% (8)
    0:1 Реймс
    4.1% (5)
    2:0 Монпелье
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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