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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Miguel Nogueira
Лилль
0:0
Первый тайм: 1'
Анже
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 125
Лилль 94.4% (118)
X 3.2% (4)
Анже 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Анже
10.80
6.27
11.25
Все Коэффициенты
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
18
Диаките
Бафоде
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
10
Кабелла
Реми
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
30
Фофана
Яхья
5
Блажич
Миха
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
28
Эль-Мелали
Фарид
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
6
Бенталеб
Набиль
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Салама
Амин
Лилль
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Лилль
Анже

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.64
Бамба Джонатан 4 0.29
Кабелла Реми 3 0.21
Исмаили Гонсалвес 2 0.14
Андре Бенжамин 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Языджи Юсуф 1 0.07
Гомес Анхель 1 0.07
Фонте Жозе 1 0.07
Зедатка Аким 1 0.07
Джало Тьягу 1 0.07
Рибейро Александро 1 0.07
Веа Тимоти 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.21
Эну Адриен 3 0.21
Салама Амин 3 0.21
Бенталеб Набиль 2 0.14
Блажич Миха 2 0.14
Дьони Лои 2 0.14
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Фонте Жозе 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Мартен Жонас 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Балеба Карлос 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Буфаль Софиан 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Капель Пьеррик 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
6
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Анже
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

10
2
Лилль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Анже
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
21%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
43%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
5
19%
3
18%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
5
19%
4
24%
76-90

Пропущено

22
31
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
1
5%
6
19%
1-15
6
27%
2
6%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
3
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3
Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2
Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1

Результаты матчей

Лилль
Анже

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Лилль
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 23 24
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс 0:0 Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье 0:0 Заявка 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
15. Нант 0:0 Заявка 15 2 7 6 15 - 22 13
16. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
17. Аяччо 0:0 Заявка 15 3 3 9 12 - 22 12
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 15 14
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
11. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Анже 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
16. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лилль 94.4% (118)
    X 3.2% (4)
    Анже 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Анже
    10.80
    6.27
    11.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лилль 0:0 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 0:0 Анже

    Исход игры
    Лилль
    94.3% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Анже
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    38.98% (46)
    Нет
    61.02% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    37.4% (46)
    2:1 Лилль
    24.4% (30)
    1:0 Лилль
    13.8% (17)
    3:1 Лилль
    8.1% (10)
    3:0 Лилль
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Анже
    1.6% (2)
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