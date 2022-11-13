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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Miguel Nogueira
Лилль
1:0
Конец матча
Анже
0'
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Салама Амин
1:0
36' Гол
Джало Тьягу
45' Желтая карточка
Капель Пьеррик
62' Желтая карточка
Гомес Анхель
65' Желтая карточка
Фонте Жозе
74' Красная карточка
Балеба Карлос
90' Желтая карточка
Мартен Жонас
90'+6

Ход матча

34'
 
Салама Амин
36'
Джало Тьягу
(Кабелла Реми)
1:0
45'
 
Капель Пьеррик
62'
Гомес Анхель
 
62'
Балеба Карлос
Гомес Анхель
 
65'
Фонте Жозе
 
74'
Балеба Карлос
 
77'
Мартен Жонас
Уна Адам
 
84'
 
Тиуб Сада
Салама Амин
84'
 
Таиби Ванисс
Бенталеб Набиль
85'
 
Бобишон Антонен
Эль-Мелали Фарид
87'
Зедатка Аким
Кабелла Реми
 
87'
Байо Мохамед
Дэвид Джонатан
 
90'
Мартен Жонас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лилль 94.4% (118)
X 3.2% (4)
Анже 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
18
Диаките
Бафоде
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
28
Эль-Мелали
Фарид
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
6
Бенталеб
Набиль
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Салама
Амин
Лилль
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Лилль
Анже

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.6
Бамба Джонатан 4 0.27
Кабелла Реми 3 0.2
Исмаили Гонсалвес 2 0.13
Джало Тьягу 2 0.13
Андре Бенжамин 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Языджи Юсуф 1 0.07
Гомес Анхель 1 0.07
Фонте Жозе 1 0.07
Зедатка Аким 1 0.07
Рибейро Александро 1 0.07
Веа Тимоти 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.2
Эну Адриен 3 0.2
Салама Амин 3 0.2
Бенталеб Набиль 2 0.13
Блажич Миха 2 0.13
Дьони Лои 2 0.13
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Балеба Карлос 1 1
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Буфаль Софиан 2 1
Капель Пьеррик 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
6
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Анже
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

10
2
Лилль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Анже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
43%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

28
17
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
5
18%
3
18%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
25%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
5
18%
4
24%
76-90

Пропущено

22
32
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 13
1
5%
6
19%
1-15
6
27%
2
6%
16-30
4
18%
8
25%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
3
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3
Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2
Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1

Результаты матчей

Лилль
Анже

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лилль
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Лорьян 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 20 30
5. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
6. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург 0:1 Заявка 15 1 7 7 16 - 26 10
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Страсбург 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
3. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Лилль начинает контратаку
  • 94'
    Байо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Унтонджи Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 92'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      92'
      Бобишон Антонен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Анже: 39%.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Анже: 33%.
    • 47'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Абдалла Сима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      О, нет. Из многообещающей позиции Фонте Жозе из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 46'
      Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Желтая карточка
      45'
      Капель Пьеррик получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Фол, нарушение
      45'
      Капель Пьеррик наказан за толчок Кабелла Реми
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Анже: 33%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Думбия Сулейман наказан за толчок Дэвид Джонатан
    • 44'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Диаките Бафоде успешно блокирует удар.
    • 42'
      Эль-Мелали Фарид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Кабелла Реми из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Бенталеб Набиль.
    • Фол, нарушение
      41'
      Бамба Джонатан наказан за толчок Эль-Мелали Фарид
    • 40'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Анже: 30%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 39'
      Кабелла Реми из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Кабелла Реми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      ГОООООЛ - Джало Тьягу Лилль забивает ударом головой
    • Угловой
      36'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • 36'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 72%, Анже: 28%.
    • Офсайд
      35'
      Абдалла Сима из команды Анже в офсайде
    • 35'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Анже отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      35'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 34'
      Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 34'
      Капель Пьеррик сделал ключевой пас для гола!
    • 34'
      Абдалла Сима сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О О Л! Анже забивает! Салама Амин отличился.
    • 34'
      Абдалла Сима создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 32'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Бамба Джонатан.
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Анже: 30%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Абдалла Сима из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Джало Тьягу.
    • 29'
      Анже начинает контратаку
    • 29'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 26'
      Эль-Мелали Фарид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      25'
      Думбия Сулейман из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Уна Адам.
    • 25'
      Бенталеб Набиль успешно блокирует удар.
    • 25'
      Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Анже: 31%.
    • 24'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 24'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блажич Миха
    • 23'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Блажич Миха успешно блокирует удар.
    • 22'
      Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Анже: 30%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 19'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Блажич Миха успешно блокирует удар.
    • 18'
      Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Лилль контролирует мяч.
    • 15'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Анже: 38%.
    • 14'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Джало Тьягу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      10'
      Эну Адриен из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Андре Бенжамин.
    • 10'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Анже: 31%.
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Эль-Мелали Фарид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 8'
      Кабелла Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Думбия Сулейман из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Уна Адам.
    • 6'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Унтонджи Седрик нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      6'
      Эну Адриен из команды Анже подал угловой слева.
    • 5'
      Фонте Жозе успешно блокирует удар.
    • 5'
      Салама Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 70%, Анже: 30%.
    • 4'
      Джало Тьягу успешно блокирует удар.
    • 4'
      Блажич Миха из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      4'
      Бенталеб Набиль из команды Анже подал угловой справа.
    • 4'
      Джало Тьягу успешно блокирует удар.
    • 4'
      Салама Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • 2'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лилль 94.4% (118)
    X 3.2% (4)
    Анже 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Анже

    Исход игры
    Лилль
    94.4% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Анже
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    39.17% (47)
    Нет
    60.83% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    37.6% (47)
    2:1 Лилль
    24% (30)
    1:0 Лилль
    13.6% (17)
    3:1 Лилль
    8.8% (11)
    3:0 Лилль
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Анже
    1.6% (2)
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