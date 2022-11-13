Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Лилль

88' Абдалла Сима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Бобишон Антонен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тактическая замена. Бенталеб Набиль уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби

83' Удар от ворот произведет Лилль

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мелали Фарид получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Лилль

79' Капель Пьеррик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Унтонджи Седрик нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

70' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Уна Адам пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

68' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

65' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гомес Анхель получает желтую карточку за толчок соперника.

61' Хорошую попытку сделал Уна Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Лилль

56' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Анже

54' Удар от ворот произведет Анже

51' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Абдалла Сима выиграл воздушное противоборство у Андре Бенжамин

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля