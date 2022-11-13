Тур: 15. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Miguel Nogueira
0'
34' Undefined phrase: football_event_Салама Амин
1:0
36' ГолДжало Тьягу
45' Желтая карточкаКапель Пьеррик
62' Желтая карточкаГомес Анхель
65' Желтая карточкаФонте Жозе
74' Красная карточкаБалеба Карлос
90' Желтая карточкаМартен Жонас
90'+6
Ход матча
34'
36'
1:0
45'
62'
65'
74'
77'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Салама
Амин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
11 Салама АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
18 Мбок ДжейсонНападающий
-
44 Яколиш МаринНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
24 Jean Bahoya
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Анже
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.6
|Бамба Джонатан
|4
|0.27
|Кабелла Реми
|3
|0.2
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.13
|Джало Тьягу
|2
|0.13
|Андре Бенжамин
|1
|0.07
|Уна Адам
|1
|0.07
|Языджи Юсуф
|1
|0.07
|Гомес Анхель
|1
|0.07
|Фонте Жозе
|1
|0.07
|Зедатка Аким
|1
|0.07
|Рибейро Александро
|1
|0.07
|Веа Тимоти
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|3 (2)
|0.2
|Эну Адриен
|3
|0.2
|Салама Амин
|3
|0.2
|Бенталеб Набиль
|2
|0.13
|Блажич Миха
|2
|0.13
|Дьони Лои
|2
|0.13
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|5
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Балеба Карлос
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Капель Пьеррик
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
6
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Анже
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
10
2
Лилль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Анже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
43%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Забито
28
17
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
5
18%
3
18%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
25%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
5
18%
4
24%
76-90
Пропущено
22
32
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 13
1
5%
6
19%
1-15
6
27%
2
6%
16-30
4
18%
8
25%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
3
14%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3
Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2
Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1
Результаты матчей
Лилль
Анже
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лилль
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
69
510
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 20
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 31
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 24
|13
|16.
|Брест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 24
|12
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|16 - 26
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|3.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Анже
Исход игры
Лилль
94.4% (118)
Ничья
3.2% (4)
Анже
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
39.17% (47)
Нет
60.83% (73)
Популярный счёт
2:0 Лилль
37.6% (47)
2:1 Лилль
24% (30)
1:0 Лилль
13.6% (17)
3:1 Лилль
8.8% (11)
3:0 Лилль
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Анже
1.6% (2)
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