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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 14'
Осер
0'
1:0
10' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

10'
Мбаппе Килиан
(Мендеш Нуну)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 134
ПСЖ 96.3% (129)
X 0.7% (1)
Осер 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Осер
19.70
8.70
20.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
26
Мукиэле
Норди
15
Данилу
Перейра
4
Рамос
Серхио
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
28
Солер
Карлос
6
Верратти
Марко
10
Неймар
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
23
Костиль
Бенуа
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
26
Жоли
Поль
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
12
Туре
Бирама
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
ПСЖ
3-4-1-2
Осер
5-4-1

История личных встреч

ПСЖ
Осер

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
К
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
3:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
0.86

Среднее время на гол

41
105

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
1.67

Среднее время на гол

157
54

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 11 (2) 0.79
Мбаппе Килиан 11 (1) 0.79
Месси Лионель 7 0.5
Хакими Ашраф 2 0.14
Мендеш Нуну 1 0.07
Бернат Хуан 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Экитике Уго 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.14
Перрен Гаэтан 2 0.14
Да Кошта Нуну 2 0.14
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.14
Жубал Мендес 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Шарбонье Гаэтан 1 0.07
Жанвье Жульян 1 0.07
Эн Готье 1 0.07
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Витинья II 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 1 2
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
5
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

24
5
ПСЖ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

25
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

24
6
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
17%
2
33%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

37
13
17 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
11%
2
15%
1-15
7
19%
1
8%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
10
27%
4
31%
76-90

Пропущено

10
27
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
1
10%
6
22%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
5
50%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3

Результаты матчей

ПСЖ
Осер

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
1
6
5
3
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
2
12
7
7
2.5
4
10
3.5
3
11
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 15 13 2 0 39 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
12. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер 0:1 Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ 1:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
16. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
18. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
19. Осер 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Отре получил мяч на левом краю штрафной, но его прострел прервал Мукиэле, при этом апеллировали гости о возможной игре рукой, но арбитр позволяет игру продолжить.
  • Угловой
    17'
    И опять гости угловой разыграли, после чего последовал заброс в штрафную - Рамос вынес мяч головой.
  • Опасный момент
    16'
    Снова "Осер" пытается что-то придумать в позиционном нападении, в итоге следует заброс на Ньянга, который принимает мяч в штрафной и с разворота бьет в ближний угол - Доннарумма на месте!
  • Угловой
    15'
    Свой первый угловой футболисты "Осера" предпочли разыграть, в итоге последовал проникающий пас в штрафную, на который откликнулся только Доннарумма.
  • Судья
    14'
    В итоге гол засчитан, Томас Леонард после подсказки видеоассистентов указывает на центр.
  • Видеоповтор
    12'
    Впрочем, радоваться пока рано - ВАР в деле, смотрят видеоассистенты забитый мяч на предмет возможного офсайда.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ!
    Месси исполнил диагональный перевод на левый край штрафной, Нуну Мендеш скинул мяч на Мбаппе, который расстрелял цель с близкого расстояния!
  • 10'
    Стоит напомнить, что парижский суперклуб остается единственным из топ-5 чемпионатов, кто еще ни разу не проиграл в этом сезоне во всех турнирах.
  • 8'
    Проникающий пас на Мбаппе пяткой исполняет Неймар, однако Костиль выходит из ворот и опережает Килиана.
  • 7'
    Ньянг зацепился за мяч на левом фланге атаки, однако в борьбе с двумя соперниками даже углового не заработал.
  • 6'
    "Осер" играл в Лиге 1 последний раз в сезоне-2011/12, тогда "ПСЖ" дома победил с трудом 3:2, а в гостях парижане и вовсе потеряли очки - 1:1.
  • 6'
    Первые минуты проходят с большим преимуществом "ПСЖ" по владению мячом, пока не получается у "Осера" сделать хотя бы несколько точных передач.
  • 4'
    Теперь Мбаппе вошел в штрафную, но попытка обострить ситуацию привела к потере, удар от ворот назначает арбитр.
  • 3'
    Нуну Мендеш входит в штрафную с левого края, подрабатывает, как казалось, под удар, но в итоге исполняет прострел, который точным не становится.
  • 2'
    Парижане сегодня в случпе успешного исхода оторвутся от второго места, которое занимает "Ланс", на 5 очков. Да и сложно представить, что сегодня "Осер" способен отобрать очки у соперника.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 17'
      Рамос Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Солер Карлос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Отре Матиас из команды Осер разыграл угловой с левого угла.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Осер: 30%.
    • 15'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      14'
      Отре Матиас из команды Осер разыграл угловой с левого угла.
    • 14'
      Мукиэле Норди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Данилу Перейра из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 13'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСЖ будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 11'
      Месси Лионель сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Нуну Мендеш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О Л - Мбаппе Килиан из команды ПСЖ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мбаппе Килиан легко с этим справился!
    • 10'
      Нуну Мендеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Месси Лионель из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 73%, Осер: 27%.
    • 9'
      Сахи Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осер пытается что-то создать.
    • 7'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 6'
      Осер контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Осер: 40%.
    • 4'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Ньянг М'Байе.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 4'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Ньянг М'Байе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Осер

    Исход игры
    ПСЖ
    96.3% (130)
    Ничья
    0.7% (1)
    Осер
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.23% (79)
    Меньше
    35.77% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    22.76% (28)
    Нет
    77.24% (95)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    31.9% (43)
    2:0 ПСЖ
    31.1% (42)
    3:1 ПСЖ
    12.6% (17)
    2:1 ПСЖ
    5.2% (7)
    4:0 ПСЖ
    4.4% (6)
    4:1 ПСЖ
    2.2% (3)
    5:0 ПСЖ
    1.5% (2)
    1:0 ПСЖ
    1.5% (2)
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