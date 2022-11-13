ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КИЛИАН МБАППЕ! Месси исполнил диагональный перевод на левый край штрафной, Нуну Мендеш скинул мяч на Мбаппе, который расстрелял цель с близкого расстояния!

Впрочем, радоваться пока рано - ВАР в деле, смотрят видеоассистенты забитый мяч на предмет возможного офсайда.

В итоге гол засчитан, Томас Леонард после подсказки видеоассистентов указывает на центр.

Свой первый угловой футболисты "Осера" предпочли разыграть, в итоге последовал проникающий пас в штрафную, на который откликнулся только Доннарумма.

Снова "Осер" пытается что-то придумать в позиционном нападении, в итоге следует заброс на Ньянга, который принимает мяч в штрафной и с разворота бьет в ближний угол - Доннарумма на месте!

И опять гости угловой разыграли, после чего последовал заброс в штрафную - Рамос вынес мяч головой.

Отре получил мяч на левом краю штрафной, но его прострел прервал Мукиэле, при этом апеллировали гости о возможной игре рукой, но арбитр позволяет игру продолжить.

10' Стоит напомнить, что парижский суперклуб остается единственным из топ-5 чемпионатов, кто еще ни разу не проиграл в этом сезоне во всех турнирах.

8' Проникающий пас на Мбаппе пяткой исполняет Неймар, однако Костиль выходит из ворот и опережает Килиана.

7' Ньянг зацепился за мяч на левом фланге атаки, однако в борьбе с двумя соперниками даже углового не заработал.

6' "Осер" играл в Лиге 1 последний раз в сезоне-2011/12, тогда "ПСЖ" дома победил с трудом 3:2, а в гостях парижане и вовсе потеряли очки - 1:1.

6' Первые минуты проходят с большим преимуществом "ПСЖ" по владению мячом, пока не получается у "Осера" сделать хотя бы несколько точных передач.

4' Теперь Мбаппе вошел в штрафную, но попытка обострить ситуацию привела к потере, удар от ворот назначает арбитр.

3' Нуну Мендеш входит в штрафную с левого края, подрабатывает, как казалось, под удар, но в итоге исполняет прострел, который точным не становится.