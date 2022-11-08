Тур: 15. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Леонард Томас
История личных встреч
ПСЖ
Осер
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
0.86
Среднее время на гол
41
105
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
1.67
Среднее время на гол
157
54
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|11 (2)
|0.79
|Мбаппе Килиан
|11 (1)
|0.79
|Месси Лионель
|7
|0.5
|Хакими Ашраф
|2
|0.14
|Мендеш Нуну
|1
|0.07
|Бернат Хуан
|1
|0.07
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|Данилу Перейра
|1
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1
|0.07
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.14
|Перрен Гаэтан
|2
|0.14
|Да Кошта Нуну
|2
|0.14
|Ньянг М'Байе
|2 (1)
|0.14
|Жубал Мендес
|1
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.07
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.07
|Жанвье Жульян
|1
|0.07
|Эн Готье
|1
|0.07
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг М'Байе
|1
|2
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
5
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
24
5
ПСЖ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
25
10
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Забито
24
6
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
17%
2
33%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
37
13
17 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
11%
2
15%
1-15
7
19%
1
8%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
10
27%
4
31%
76-90
Пропущено
10
27
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
1
10%
6
22%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
5
50%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3
Результаты матчей
ПСЖ
Осер
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
16
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
212
77
410
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 9
|38
|2.
|Ланс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|3.
|Ренн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 17
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|12.
|Тулуза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|23 - 28
|13
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 15
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|19.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч ПСЖ - Осер
Исход игры
ПСЖ
100% (50)
Ничья
0% (0)
Осер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
18.75% (9)
Нет
81.25% (39)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44% (22)
3:0 ПСЖ
24% (12)
3:1 ПСЖ
12% (6)
4:0 ПСЖ
8% (4)
2:1 ПСЖ
4% (2)
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