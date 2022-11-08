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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
ПСЖ
 
Позже
Осер
Прогнозы 50
ПСЖ 100% (50)
X 0% (0)
Осер 0% (0)
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Ничья
Осер
25.00
9.90
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История личных встреч

ПСЖ
Осер

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
К
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
3:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
0.86

Среднее время на гол

41
105

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
1.67

Среднее время на гол

157
54

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 11 (2) 0.79
Мбаппе Килиан 11 (1) 0.79
Месси Лионель 7 0.5
Хакими Ашраф 2 0.14
Мендеш Нуну 1 0.07
Бернат Хуан 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Саншеш Ренату 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Экитике Уго 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.14
Перрен Гаэтан 2 0.14
Да Кошта Нуну 2 0.14
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.14
Жубал Мендес 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Шарбонье Гаэтан 1 0.07
Жанвье Жульян 1 0.07
Эн Готье 1 0.07
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Витинья II 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 1 2
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
5
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

24
5
ПСЖ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

25
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

24
6
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
17%
2
33%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

37
13
17 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
11%
2
15%
1-15
7
19%
1
8%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
10
27%
4
31%
76-90

Пропущено

10
27
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
1
10%
6
22%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
5
50%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3

Результаты матчей

ПСЖ
Осер

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
1
6
5
3
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
2
12
7
7
2.5
4
10
3.5
3
11
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Ренн Заявка 14 8 4 2 29 - 13 28
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль Заявка 14 7 2 5 26 - 23 23
8. Лион Заявка 14 6 2 6 22 - 17 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Лилль Заявка 7 4 1 2 14 - 15 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Осер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов.

    Главный судья: Леонард Томас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    ПСЖ 100% (50)
    X 0% (0)
    Осер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Осер
    25.00
    9.90
    24.00
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    Где смотреть матч ПСЖ - Осер онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Осер

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Осер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    18.75% (9)
    Нет
    81.25% (39)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    44% (22)
    3:0 ПСЖ
    24% (12)
    3:1 ПСЖ
    12% (6)
    4:0 ПСЖ
    8% (4)
    2:1 ПСЖ
    4% (2)
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