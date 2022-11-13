  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Брест
1:0
Первый тайм: 3'
Труа
0'
1:0
2' Гол
Онора Франк

Ход матча

2'
Онора Франк
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Брест 44.6% (54)
X 40.5% (49)
Труа 14.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Труа
3.55
3.68
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
9
Онора
Франк
1
Лис
Матеуш
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
Брест
4-3-3
Труа
3-4-1-2

История личных встреч

Брест
Труа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
5:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
1:3

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.13

Среднее время на гол

37
80

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.21
Ле Дуарон Жереми 3 0.21
Онора Франк 2 0.14
Лис-Мелу Пьерр 2 0.14
Слимани Ислам 1 0.07
Белькебла Арис 1 0.07
Дари Ашраф 1 0.07
Фадига Ноа 1 0.07
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.5
Одоберт Уилсон 3 0.21
Тардьё Флориан 3 (3) 0.21
Лопеш Рони 2 0.14
Рипар Рено 2 0.14
Поросо Джаксон 2 0.14
Шавалерин Ксавье 1 0.07
Угбо Ике 1 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.07
Конте Абду 1 0.07
Палаверса Анте 1 0.07
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Галлон Готье 3 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джаксон 2 0
Рами Адиль 1 0
Лопеш Рони 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
8
Брест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Труа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

7
9
Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Труа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
25%
6
33%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Забито

14
25
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
21%
4
16%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
5
36%
2
8%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
11%
7
24%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
3
11%
8
28%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
6
22%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1

Результаты матчей

Брест
Труа

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брест
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 23 24
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс 0:0 Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье 0:0 Заявка 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Труа 0:1 Заявка 15 3 5 7 25 - 30 14
15. Нант 0:0 Заявка 15 2 7 6 15 - 22 13
16. Брест 1:0 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо 0:0 Заявка 15 3 3 9 12 - 22 12
19. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
20. Анже 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 15 14
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа 0:1 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест 1:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
19. Аяччо 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Анже 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
11. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Брест 1:0 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа 0:1 Заявка 8 2 0 6 15 - 19 6
15. Анже 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
16. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    4'
    Онора Франк из команды Брест в офсайде
  • 3'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брест отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    3'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О О Л! Брест забивает! Онора Франк отличился.
  • 2'
    Камара Махди нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.
  • 1'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 1'
    Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Брест 44.6% (54)
    X 40.5% (49)
    Труа 14.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Труа
    3.55
    3.68
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:0 Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Брест 1:0 Труа

    Исход игры
    Брест
    45% (54)
    Ничья
    40% (48)
    Труа
    15% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.77% (39)
    Меньше
    67.23% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    67.23% (80)
    Нет
    32.77% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (42)
    1:0 Брест
    20% (24)
    2:1 Брест
    19.2% (23)
    1:2 Труа
    9.2% (11)
    0:1 Труа
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Брест
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брест
    Труа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     