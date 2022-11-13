Тур: 15. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
12
Конте
Абду
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
11
Лопеш
Рони
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Grougi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
-
Главный тренер: Робен Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Труа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.13
Среднее время на гол
37
80
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.21
|Онора Франк
|2
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.14
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Белькебла Арис
|1
|0.07
|Дари Ашраф
|1
|0.07
|Фадига Ноа
|1
|0.07
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|7
|0.5
|Одоберт Уилсон
|3
|0.21
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.21
|Лопеш Рони
|2
|0.14
|Рипар Рено
|2
|0.14
|Поросо Джаксон
|2
|0.14
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.07
|Угбо Ике
|1
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.07
|Палаверса Анте
|1
|0.07
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|4
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Галлон Готье
|3
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Рипар Рено
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бальде Мама
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джаксон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
8
Брест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Труа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
7
9
Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Труа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
25%
6
33%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
21%
4
16%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
5
36%
2
8%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Пропущено
27
29
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
11%
7
24%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
3
11%
8
28%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
6
22%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1
Результаты матчей
Брест
Труа
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брест
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|25 - 30
|14
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 22
|13
|16.
|Брест
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|19.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|20.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 15
|14
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|19.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Брест
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|15 - 19
|6
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Брест 1:0 Труа
Исход игры
Брест
45% (54)
Ничья
40% (48)
Труа
15% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.77% (39)
Меньше
67.23% (80)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (42)
1:0 Брест
20% (24)
2:1 Брест
19.2% (23)
1:2 Труа
9.2% (11)
0:1 Труа
5% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:0 Брест
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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