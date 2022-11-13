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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Брест
2:1
Конец матча
Труа
0'
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Онора Франк
34' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
36' Желтая карточка
Лопеш Рони
1:0
55' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
1:1
60' Гол в свои ворота
Шардонне Брендан
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Слимани Ислам
2:1
77' Пенальти
Мунье Стив
80' Желтая карточка
Эрей Кристоф
80' Красная карточка
Бальде Мама
86' Желтая карточка
Шардонне Брендан
89' Желтая карточка
Бизот Марко
90'+6

Ход матча

1'
Онора Франк
 
34'
 
Куаме Роминигуе
36'
 
Лопеш Рони
55'
Дель Кастильо Ромен
1:0
60'
1:1
Шардонне Брендан
65'
 
Одоберт Уилсон
Рипар Рено
68'
Мунье Стив
Перейра-Лаже Матиаш
 
68'
Эрей Кристоф
Фадига Ноа
 
75'
Слимани Ислам
 
77'
Мунье Стив
2:1
78'
Белькебла Арис
Камара Махди
 
79'
 
Дингом Тристан
Ларуси Яссер
80'
Эрей Кристоф
 
80'
 
Бальде Мама
84'
Ле Дуарон Жереми
Слимани Ислам
 
84'
Дембеле Карамоко Кадер
Дель Кастильо Ромен
 
85'
 
Угбо Ике
Лопеш Рони
86'
Шардонне Брендан
 
89'
Бизот Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брест 44.6% (54)
X 40.5% (49)
Труа 14.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
9
Онора
Франк
1
Лис
Матеуш
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
7
Бальде
Мама
Брест
4-3-3
Труа
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Труа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
5:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
1:3

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.13

Среднее время на гол

37
80

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.27
Ле Дуарон Жереми 3 0.2
Онора Франк 2 0.13
Лис-Мелу Пьерр 2 0.13
Слимани Ислам 1 0.07
Белькебла Арис 1 0.07
Дари Ашраф 1 0.07
Фадига Ноа 1 0.07
Мунье Стив 1 (1) 0.07
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.47
Одоберт Уилсон 3 0.2
Тардьё Флориан 3 (3) 0.2
Лопеш Рони 2 0.13
Рипар Рено 2 0.13
Поросо Джаксон 2 0.13
Шавалерин Ксавье 1 0.07
Угбо Ике 1 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.07
Конте Абду 1 0.07
Палаверса Анте 1 0.07
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Белайли Юсеф 3 0
Бизот Марко 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Эрей Кристоф 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Бальде Мама 2 1
Куаме Роминигуе 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джаксон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0

Результаты матчей

Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
8
Брест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Труа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

7
9
Брест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Труа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
25%
6
29%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
18%
4
16%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
2
12%
8
32%
76-90

Пропущено

27
32
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
11%
7
22%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
3
11%
10
31%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
6
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1

Результаты матчей

Брест
Труа

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брест
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Лорьян 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 20 30
5. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
6. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург 0:1 Заявка 15 1 7 7 16 - 26 10
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Страсбург 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
3. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 90'
    Дембеле Карамоко Кадер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Эрей Кристоф из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 55%, Труа: 45%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Желтая карточка
    89'
    Судье надоело, что Бизот Марко тянет время и он наказал его горчичником
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Брест контролирует мяч.
    • 82'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Бальде Мама оказался удален с поля
    • Желтая карточка
      80'
      Эрей Кристоф грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 80'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 80'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Труа: 45%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
    • 79'
      Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Дингом Тристан
    • 78'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Белькебла Арис
    • Описание гола
      77'
      'Г О О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает с пенальти! Он пробил правой. Матеуш Лис был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Травма, повреждение
      77'
      Дель Кастильо Ромен возвращается на поле.
    • 77'
      VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Брест пробила пенальти.
    • 76'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Труа: 45%.
    • Описание гола
      75'
      Слимани Ислам из команды Брест не забил с пенальти.
    • Травма, повреждение
      75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      74'
      Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      73'
      ПЕНАЛЬТИ - Сальмье Йоанн из команды Труа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен.
    • 73'
      Конте Абду из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      72'
      Одоберт Уилсон из команды Труа в офсайде
    • 72'
      Брест контролирует мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 70'
      Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Труа: 46%.
    • 70'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 70'
      Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Фадига Ноа получил травму и заменен. Эрей Кристоф выходит на поле.
    • 68'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
    • Угловой
      67'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
    • 67'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Слимани Ислам из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      67'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Лопеш Рони пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 66'
      Труа начинает контратаку
    • 66'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Бальде Мама наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 66'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Труа: 46%.
    • 65'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Одоберт Уилсон
    • 65'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      64'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Яссер Ларуси из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фадига Ноа
    • 63'
      Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Труа контролирует мяч.
    • 62'
      Брест контролирует мяч.
    • 61'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Шардонне Брендан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 60'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Труа: 46%.
    • 59'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      59'
      Куаме Роминигуе наказан за толчок Перейра-Лаже Матиаш
    • 58'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Слимани Ислам выиграл воздушное противоборство у Яссер Ларуси.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 56'
      Труа контролирует мяч.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Матеуш Лис прыгнул не в ту сторону.
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Труа: 45%.
    • Фол, нарушение
      53'
      ПЕНАЛЬТИ - Конте Абду из команды Труа привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш.
    • 53'
      Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
    • 52'
      Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Слимани Ислам из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Бруус Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 56%, Труа: 44%.
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 49'
      Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 47'
      Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 46'
      Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Конте Абду из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 44.6% (54)
    X 40.5% (49)
    Труа 14.9% (18)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Брест 2:1 Труа

    Исход игры
    Брест
    44.6% (54)
    Ничья
    40.5% (49)
    Труа
    14.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (39)
    Меньше
    67.5% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (43)
    1:0 Брест
    19.8% (24)
    2:1 Брест
    19% (23)
    1:2 Труа
    9.1% (11)
    0:1 Труа
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Брест
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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