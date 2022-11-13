Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Труа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

44' Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Труа

42' Удар от ворот произведет Труа

41' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Труа

37' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Лопеш Рони получил желтую карточку от судьи

36' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Труа

32' Удар от ворот произведет Труа

31' Бруус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Брест

30' Куаме Роминигуе не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Труа

24' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

24' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Труа

20' Удар от ворот произведет Брест

19' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Труа

17' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Труа

15' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

15' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Труа

8' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Брест

7' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брест отменен из-за положения "вне игры".

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

1' Камара Махди нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля