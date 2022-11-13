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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
0:0
Первый тайм: 4'
Аяччо
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Нант 82% (100)
X 16.4% (20)
Аяччо 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Аяччо
3.20
3.90
4.40
Все Коэффициенты
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
7
Гессан
Эванн
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
Нант
4-2-3-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Нант
Аяччо

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
2:3
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.29
Мохамед Мостафа 4 0.29
Ганаго Игнатиус 3 0.21
Гессан Эванн 1 0.07
Блас Людовик 1 (1) 0.07
Сиссоко Мусса 1 0.07
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 3 0.21
Белайли Юсеф 2 (2) 0.14
Амума Ромен 1 0.07
Нури Рияд 1 0.07
Мангани Тома 1 (1) 0.07
Авинель Седрик 1 0.07
Баяла Сириль 1 0.07
Муссити-Око Бевик 1 0.07
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 4 0
Паллуа Николя 2 1
Антуан Комбуаре 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Блас Людовик 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Результаты матчей

Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аяччо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аяччо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

2
4
Нант
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Аяччо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
3
14%
5
22%
1-15
6
27%
6
26%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
6
27%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Нант
Аяччо

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нант
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
5. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
6. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
7. Лилль 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 23 24
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс 0:0 Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье 0:0 Заявка 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Труа 0:1 Заявка 15 3 5 7 25 - 30 14
15. Нант 0:0 Заявка 15 2 7 6 15 - 22 13
16. Брест 1:0 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо 0:0 Заявка 15 3 3 9 12 - 22 12
19. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
20. Анже 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 15 14
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа 0:1 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест 1:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
19. Аяччо 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Анже 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
11. Реймс 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Брест 1:0 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа 0:1 Заявка 8 2 0 6 15 - 19 6
15. Анже 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
16. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Сиссоко Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 5'
    Нант начинает контратаку
  • 5'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    4'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Коне Юссуф из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Кутадьер Матьё из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Жиротто Андрей выиграл воздушное противоборство у Эль-Идрисси Мунем.
  • 2'
    Аяччо контролирует мяч.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
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    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Нант 82% (100)
    X 16.4% (20)
    Аяччо 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Аяччо
    3.20
    3.90
    4.40
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    Где смотреть матч Нант 0:0 Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 0:0 Аяччо

    Исход игры
    Нант
    81.8% (99)
    Ничья
    16.5% (20)
    Аяччо
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    45.3% (53)
    Нет
    54.7% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    38.8% (47)
    2:1 Нант
    28.1% (34)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    2:0 Нант
    10.7% (13)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Аяччо
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