Тур: 15. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Коне
Юссуф
92
Белайли
Юсеф
17
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Аяччо
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.29
|Мохамед Мостафа
|4
|0.29
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.21
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.07
|Сиссоко Мусса
|1
|0.07
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.21
|Белайли Юсеф
|2 (2)
|0.14
|Амума Ромен
|1
|0.07
|Нури Рияд
|1
|0.07
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.07
|Авинель Седрик
|1
|0.07
|Баяла Сириль
|1
|0.07
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.07
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Антуан Комбуаре
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Результаты матчей
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аяччо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
3
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аяччо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
2
4
Нант
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Аяччо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
3
14%
5
22%
1-15
6
27%
6
26%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
6
27%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0
Результаты матчей
Нант
Аяччо
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нант
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
16
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
212
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|6.
|Лорьян
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 20
|27
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 23
|24
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|25 - 30
|14
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 22
|13
|16.
|Брест
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|19.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|20.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 15
|14
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|19.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Брест
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|15 - 19
|6
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Нант 0:0 Аяччо
Исход игры
Нант
81.8% (99)
Ничья
16.5% (20)
Аяччо
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
1:0 Нант
38.8% (47)
2:1 Нант
28.1% (34)
1:1 Ничья
13.2% (16)
2:0 Нант
10.7% (13)
0:0 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!