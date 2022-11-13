Тур: 15. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
35' Желтая карточкаКоне Юссуф
37' Желтая карточкаБлас Людовик
45' Желтая карточкаНури Рияд
45' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
51' Желтая карточкаГонсалес Омар
0:1
57' ПенальтиБелайли Юсеф
62' Желтая карточкаЖиротто Андрей
0:2
66' ГолАмума Ромен
1:2
70' ГолБлас Людовик
74' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
2:2
89' ГолСаймон Мозес
90'+4
Ход матча
35'
37'
45'
51'
57'
0:1
62'
66'
0:2
70'
1:2
74'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Коне
Юссуф
92
Белайли
Юсеф
17
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Аяччо
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.33
|Мохамед Мостафа
|4
|0.27
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.2
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.13
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Сиссоко Мусса
|1
|0.07
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|3 (3)
|0.2
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.2
|Амума Ромен
|2
|0.13
|Нури Рияд
|1
|0.07
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.07
|Авинель Седрик
|1
|0.07
|Баяла Сириль
|1
|0.07
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.07
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Нури Рияд
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Результаты матчей
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аяччо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аяччо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
2
4
Нант
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Аяччо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
13%
5
20%
1-15
6
25%
6
24%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0
Результаты матчей
Нант
Аяччо
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нант
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
411
312
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 20
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 31
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 24
|13
|16.
|Брест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 24
|12
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|16 - 26
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|3.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Нант 2:2 Аяччо
Исход игры
Нант
81.5% (101)
Ничья
16.9% (21)
Аяччо
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (37)
Меньше
69.17% (83)
Обе команды забьют
Да
45% (54)
Нет
55% (66)
Популярный счёт
1:0 Нант
39.5% (49)
2:1 Нант
27.4% (34)
1:1 Ничья
13.7% (17)
2:0 Нант
10.5% (13)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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