Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

47' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Рефери не любит споров - именно за это Нури Рияд сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

45' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Нури Рияд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Нант

44' Эль-Идрисси Мунем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Белайли Юсеф нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Нант

41' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Нант

40' Маршетти Венсан не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Аяччо

39' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Амума Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Блас Людовик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Аяччо

36' Чиривелья Педро из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Блас Людовик пробил со штрафного прямо в стенку

35' Коне Юссуф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Нант

30' Маршетти Венсан бьет ударом через себя, но Альбан Ляфон блокирует удар!

30' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Белайли Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Нант

27' Белайли Юсеф из команды Аяччо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Амума Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Амума Ромен из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Белайли Юсеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Белайли Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

21' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Мохамед Мостафа нанес удар головой, но Бенжамин Лерой спокойно отбил мяч.

10' Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Белайли Юсеф пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Чиривелья Педро

5' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля