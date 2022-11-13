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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
2:2
Конец матча
Аяччо
0'
35' Желтая карточка
Коне Юссуф
37' Желтая карточка
Блас Людовик
45' Желтая карточка
Нури Рияд
45' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
51' Желтая карточка
Гонсалес Омар
0:1
57' Пенальти
Белайли Юсеф
62' Желтая карточка
Жиротто Андрей
0:2
66' Гол
Амума Ромен
1:2
70' Гол
Блас Людовик
74' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
2:2
89' Гол
Саймон Мозес
90'+4

Ход матча

35'
 
Коне Юссуф
37'
Блас Людовик
 
45'
 
Нури Рияд
45'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
51'
 
Гонсалес Омар
57'
0:1
Белайли Юсеф
59'
Ганаго Игнатиус
Гессан Эванн
 
62'
Жиротто Андрей
 
66'
0:2
Амума Ромен
(Белайли Юсеф)
70'
Блас Людовик
(Мохамед Мостафа)
1:2
72'
 
Баяла Сириль
Белайли Юсеф
72'
 
Муссити-Око Бевик
Амума Ромен
74'
Антуан Комбуаре
 
81'
 
Мангани Тома
Эль-Идрисси Мунем
82'
Аппиа Деннис
Коршья Себастьен
 
82'
Мутуссами Самуэль
Мерлин Квентин
 
88'
Бамба Абдул-Кадер
Чиривелья Педро
 
89'
 
Ляци Казим
Кутадьер Матьё
89'
 
Альфонс Микаэль
Нури Рияд
89'
Саймон Мозес
(Мутуссами Самуэль)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Нант 81.5% (101)
X 16.9% (21)
Аяччо 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
7
Гессан
Эванн
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
Нант
4-2-3-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Нант
Аяччо

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л2
2:0
Л2
2:3
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 5 (1) 0.33
Мохамед Мостафа 4 0.27
Ганаго Игнатиус 3 0.2
Блас Людовик 2 (1) 0.13
Гессан Эванн 1 0.07
Сиссоко Мусса 1 0.07
Жиротто Андрей 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 3 (3) 0.2
Эль-Идрисси Мунем 3 0.2
Амума Ромен 2 0.13
Нури Рияд 1 0.07
Мангани Тома 1 (1) 0.07
Авинель Седрик 1 0.07
Баяла Сириль 1 0.07
Муссити-Око Бевик 1 0.07
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 4 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Блас Людовик 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 6 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Коне Юссуф 3 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Нури Рияд 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Результаты матчей

Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аяччо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аяччо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

2
4
Нант
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Аяччо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
3
13%
5
20%
1-15
6
25%
6
24%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1
Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0
Аяччо
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Нант
Аяччо

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нант
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Лорьян 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 20 30
5. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
6. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург 0:1 Заявка 15 1 7 7 16 - 26 10
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Страсбург 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
3. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Нант: 52%, Аяччо: 48%.
  • 93'
    Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья свистит. Диалло Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Ганаго Игнатиус заработал своей команде штрафной
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Коне Юссуф ошибается в защите.
  • 91'
    Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Муссити-Око Бевик наказан за толчок Кастеллетто Жан-Шарль
  • 90'
    Контроль мяча: Нант: 52%, Аяччо: 48%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Нант 81.5% (101)
    X 16.9% (21)
    Аяччо 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Нант 2:2 Аяччо

    Исход игры
    Нант
    81.5% (101)
    Ничья
    16.9% (21)
    Аяччо
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (54)
    Нет
    55% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    39.5% (49)
    2:1 Нант
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    13.7% (17)
    2:0 Нант
    10.5% (13)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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