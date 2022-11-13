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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Страсбург
0:1
Второй тайм: 59'
Лорьян
0'
0:1
5' Гол
Моффи Теремас
21' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
25' Желтая карточка
Инносент Бонке
41' Желтая карточка
Томассон Адриен

Ход матча

5'
0:1
Моффи Теремас
21'
Аолу Жан-Эде
 
25'
 
Инносент Бонке
41'
Томассон Адриен
 
46'
Делен Тома
Ле Маршан Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 124
Страсбург 31.5% (39)
X 32.3% (40)
Лорьян 36.3% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лорьян
6.40
3.65
3.04
Все Коэффициенты
1
Селс
Матц
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
10
Ле
Фе
Энцо
37
Ле
Бри
Тео
13
Моффи
Теремас
Страсбург
4-4-2
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Страсбург
Лорьян

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 5 0.33
Диалло Хабиб 5 (1) 0.33
Мотиба Лебо 2 0.13
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Джику Александр 1 0.07
Ажорк Людовик 1 (1) 0.07
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.67
Уттара Данго 5 0.33
Ле Фе Энцо 2 0.13
Коне Ибраима 2 (1) 0.13
Буасгар Кентен 1 0.07
Диарра Стефан 1 0.07
Лорьенте Арман 1 0.07
Катлайн Йоанн 1 0.07
Ле Бри Тео 1 0.07
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Жюльен Стефан 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александр 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Дагба Колин 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Инносент Бонке 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
7
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

6
9
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Лорьян
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

14
10
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
7
50%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
13%
3
13%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Пропущено

26
21
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
11
42%
1
5%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
1
4%
6
29%
61-75
6
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3
Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0
Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Лорьян

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
9
5
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2. Ланс Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3. Ренн Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4. Лорьян 1:0 Заявка 15 9 3 3 26 - 20 30
5. Марсель Заявка 14 8 3 3 23 - 11 27
6. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
7. Лилль Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8. Лион Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9. Ницца Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10. Клермон Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11. Реймс Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12. Тулуза Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13. Монпелье Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14. Труа Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15. Нант Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16. Брест Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17. Осер Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18. Аяччо Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19. Страсбург 0:1 Заявка 15 1 7 7 16 - 26 10
20. Анже Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2. Ренн Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Лион Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Марсель Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Лилль Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Монпелье Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12. Нант Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Брест Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Страсбург 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Лорьян 1:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
3. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Ницца Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Клермон Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Аяччо Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Реймс Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13. Страсбург 0:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Труа Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15. Тулуза Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16. Лион Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Анже Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18. Осер Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
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Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
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    Прогнозы 124
    Страсбург 31.5% (39)
    X 32.3% (40)
    Лорьян 36.3% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Лорьян
    6.40
    3.65
    3.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Страсбург 0:1 Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Лорьян

    Исход игры
    Страсбург
    31.5% (39)
    Ничья
    32.3% (40)
    Лорьян
    36.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (91)
    Нет
    24.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (34)
    1:2 Лорьян
    26.6% (33)
    2:1 Страсбург
    14.5% (18)
    1:0 Страсбург
    11.3% (14)
    2:0 Страсбург
    4% (5)
    0:2 Лорьян
    3.2% (4)
    0:1 Лорьян
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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