Первый тайм

49' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Льенар Димитри из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи

41' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Оооо... вот это был удар! Моффи Теремас должен был забить с этой позиции.

39' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Матч остановлен

34' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лорьян

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

25' Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Понсо Жульен получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Понсо Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Лорьян

20' Беллегард Жан-Рикнер не смог попасть в створ ударом издали

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Аолу Жан-Эде пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем

8' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает ударом с правой ноги!

5' Понсо Жульен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля