Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Льенар Димитри из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи

41' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Оооо... вот это был удар! Моффи Теремас должен был забить с этой позиции.

39' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Матч остановлен

34' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лорьян

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

25' Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Понсо Жульен получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Понсо Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Лорьян

20' Беллегард Жан-Рикнер не смог попасть в створ ударом издали

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Аолу Жан-Эде пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем

8' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает ударом с правой ноги!

5' Понсо Жульен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля