Тур: 15. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
0:1
5' ГолМоффи Теремас
21' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
25' Желтая карточкаИнносент Бонке
41' Желтая карточкаТомассон Адриен
84' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
1:1
86' ГолДиалло Хабиб
88' Желтая карточкаЛьенар Димитри
90'+7
Ход матча
5'
0:1
21'
25'
41'
86'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
10
Ле
Фе
Энцо
37
Ле
Бри
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Лорьян
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|6 (1)
|0.4
|Гамейро Кевин
|5
|0.33
|Мотиба Лебо
|2
|0.13
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Джику Александр
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.07
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (1)
|0.67
|Уттара Данго
|5
|0.33
|Ле Фе Энцо
|2
|0.13
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.13
|Буасгар Кентен
|1
|0.07
|Диарра Стефан
|1
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.07
|Катлайн Йоанн
|1
|0.07
|Ле Бри Тео
|1
|0.07
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Томассон Адриен
|2
|0
|Джику Александр
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
8
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Лорьян
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
6
9
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Лорьян
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Пропущено
14
10
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
7
50%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Пропущено
27
22
17 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
15%
3
14%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
11
41%
1
5%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3
Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0
Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1
Результаты матчей
Страсбург
Лорьян
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
411
96
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Ланс
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Ренн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Лорьян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|7.
|Лилль
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Клермон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Тулуза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 31
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 24
|13
|16.
|Брест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|17.
|Осер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Аяччо
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 24
|12
|19.
|Страсбург
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Тулуза
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|19.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Аяччо
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Нант
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Лорьян
Исход игры
Страсбург
31.5% (39)
Ничья
32.3% (40)
Лорьян
36.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
75.21% (91)
Нет
24.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:2 Лорьян
26.6% (33)
2:1 Страсбург
14.5% (18)
1:0 Страсбург
11.3% (14)
2:0 Страсбург
4% (5)
0:2 Лорьян
3.2% (4)
0:1 Лорьян
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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