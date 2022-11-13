Тур: 38.
0:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаСарачо Федерико
44' Желтая карточкаFabio Santos IV
0:1
45' ПенальтиВаргас Эдуардо
45' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
45' Желтая карточкаЭверсон
48' Желтая карточкаАллан Соуза
52' Желтая карточкаМайкон Барберан
62' Желтая карточкаRoger I
68' Желтая карточкаФернандес Игнасио
82' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
90'+9
Ход матча
38'
44'
45'
0:1
45'
46'
48'
52'
62'
72'
81'
82'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
10
Roger
I
22
Эверсон
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
40 Nathan VI
-
-
51 Hiago
-
-
-
45 Phillipe Yan
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Минейро
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.19
Среднее время на гол
78
75
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.38
0.64
Среднее время на гол
65
140
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
71
96
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|10 (1)
|0.26
|Алберто Юри
|8
|0.21
|Gustavo Mosquito
|3
|0.08
|Мантуан Густаво
|3
|0.08
|Adson
|3
|0.08
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0.08
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.08
|Eduardo Queiroz
|2
|0.05
|Рауль Гонсалес
|2
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Жулиано де Паула
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Jo Alves II
|1
|0.03
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамиро
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Мендес Бруно II
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.32
|Варгас Эдуардо
|5 (2)
|0.13
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.11
|Keno
|4
|0.11
|Саша Эдуардо
|3
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Кардек Алан
|2
|0.05
|Саварино Джефферсон
|2
|0.05
|Ademir Santos
|2
|0.05
|Jair II
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Додо Родолфо
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|1
|Roger I
|6
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Алберто Юри
|3
|1
|Жил Карлос
|4
|0
|Fabio Santos IV
|4
|0
|Майкон Барберан
|4
|0
|Eduardo Queiroz
|4
|0
|Рауль Гонсалес
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Фагнер Лемос
|3
|0
|Мендес Бруно II
|1
|1
|Adson
|2
|0
|Жоао Виктор
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Robert Barbosa
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Витал Матеус
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|10
|0
|Nathan VI
|8
|0
|Фернандес Игнасио
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Эверсон
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Jair II
|5
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Rubens
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Ревер Умберто
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
10
Коринтианс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
19
19
Коринтианс
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
Атлетико Минейро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
23
20
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
24 Не забивали 25
5
22%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
5
25%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Забито
20
23
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
15%
5
22%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
4
17%
76-90
Пропущено
25
20
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
16%
3
15%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
7
28%
2
10%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
4
16%
9
45%
76-90
Забито
43
43
25 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 21
11 Не забивали 11
8
19%
6
14%
1-15
9
21%
4
9%
16-30
8
19%
10
23%
31-45
4
9%
9
21%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
10
23%
8
19%
76-90
Пропущено
37
39
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 23
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
8
22%
2
5%
61-75
5
14%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
9 раз 24%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
3 раза 8%
2
12 раз 32%
1
12 раз 32%
0
11 раз 29%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
712
910
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
613
613
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2711
1325
1523
335
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|23
|12
|3
|66 - 27
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|20
|13
|5
|58 - 31
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63 - 41
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44 - 36
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60 - 39
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|16
|10
|12
|48 - 48
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45 - 37
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46 - 39
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55 - 42
|54
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|38
|15
|8
|15
|41 - 43
|53
|11.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40 - 40
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44 - 41
|47
|13.
|Гойяс
|38
|11
|13
|14
|40 - 53
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49 - 59
|44
|15.
|Коритиба Парана
|38
|12
|6
|20
|39 - 60
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31 - 42
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34 - 41
|37
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|8
|12
|18
|39 - 57
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|13
|5
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24 - 11
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|11
|6
|2
|31 - 17
|39
|6.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37 - 15
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22 - 18
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|11.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28 - 19
|29
|12.
|Ред Булл Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|19
|6
|8
|5
|20 - 22
|26
|15.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17 - 15
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|10
|8
|1
|27 - 15
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|9
|4
|6
|23 - 24
|31
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20 - 19
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22 - 26
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23 - 21
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|2
|7
|10
|17 - 34
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10 - 34
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11 - 42
|7
|20.
|Коритиба Парана
|19
|1
|2
|16
|14 - 44
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|26 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (2)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Сеара
|Ричардсон
|1 14
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|15
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13