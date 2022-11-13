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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Коринтианс
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
38' Желтая карточка
Сарачо Федерико
44' Желтая карточка
Fabio Santos IV
0:1
45' Пенальти
Варгас Эдуардо
45' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
45' Желтая карточка
Эверсон
48' Желтая карточка
Аллан Соуза
52' Желтая карточка
Майкон Барберан
62' Желтая карточка
Roger I
68' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
82' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
90'+9
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
30
Robert
Barbosa
26
Fabio
Santos
IV
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
37
Eduardo
Queiroz
5
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
34
Жемерсон
де
Жесус
4
Ревер
Умберто
6
Додо
Родолфо
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
10
Варгас
Эдуардо
Коринтианс
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Минейро

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.19

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.64

Среднее время на гол

65
140

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

71
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 10 (1) 0.26
Алберто Юри 8 0.21
Gustavo Mosquito 3 0.08
Мантуан Густаво 3 0.08
Adson 3 0.08
Бальбуэна Фабиан 3 0.08
Fabio Santos IV 3 (2) 0.08
Eduardo Queiroz 2 0.05
Рауль Гонсалес 2 0.05
Аугусто Ренато 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Жулиано де Паула 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Jo Alves II 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Витал Матеус 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамиро 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Мендес Бруно II 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.32
Варгас Эдуардо 5 (2) 0.13
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.11
Keno 4 0.11
Саша Эдуардо 3 0.08
Сарачо Федерико 2 0.05
Кардек Алан 2 0.05
Саварино Джефферсон 2 0.05
Ademir Santos 2 0.05
Jair II 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Додо Родолфо 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 1
Roger I 6 0
Вера Фаусто 5 0
Алберто Юри 3 1
Жил Карлос 4 0
Fabio Santos IV 4 0
Майкон Барберан 4 0
Eduardo Queiroz 4 0
Рауль Гонсалес 3 0
Рамиро 3 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Фагнер Лемос 3 0
Мендес Бруно II 1 1
Adson 2 0
Жоао Виктор 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Кассио Рамос 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Lucas Piton 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Robert Barbosa 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Jo Alves II 1 0
Витал Матеус 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 10 0
Nathan VI 8 0
Фернандес Игнасио 7 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Эверсон 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Keno 5 0
Jair II 5 0
Алонсо Хуниор 4 0
Арана Гильерме 4 0
Ademir Santos 4 0
Rubens 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Додо Родолфо 2 0
Ревер Умберто 2 0
Павон Кристиан 2 0
Отавио II 2 0
Саша Эдуардо 1 0
Igor Rabello 1 0
Guga3 1 0
Calebe 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
10
Коринтианс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

19
19
Коринтианс
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
Атлетико Минейро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

24
29

Голы по времени матча

Забито

23
20
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 11
24 Не забивали 25
5
22%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
5
25%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Забито

20
23
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
15%
5
22%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
4
17%
76-90

Пропущено

25
20
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
16%
3
15%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
7
28%
2
10%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
4
16%
9
45%
76-90

Забито

43
43
25 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 21
11 Не забивали 11
8
19%
6
14%
1-15
9
21%
4
9%
16-30
8
19%
10
23%
31-45
4
9%
9
21%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
10
23%
8
19%
76-90

Пропущено

37
39
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 23
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
8
22%
2
5%
61-75
5
14%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
9 раз 24%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
3 раза 8%
2
12 раз 32%
1
12 раз 32%
0
11 раз 29%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
9
10
2
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
27
11
13
25
1.5
15
23
3
35
2.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 38 23 12 3 66 - 27 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 38 20 13 5 58 - 31 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 38 16 10 12 48 - 48 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46 - 39 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 38 15 8 15 41 - 43 53
11. Америка Минейро 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 38 12 11 15 44 - 41 47
13. Гойяс 38 11 13 14 40 - 53 46
14. Ред Булл Брагантино 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 38 12 6 20 39 - 60 42
16. Куяба 38 10 11 17 31 - 42 41
17. Сеара 38 7 16 15 34 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 19 13 5 1 40 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 19 11 6 2 31 - 17 39
6. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 19 8 5 6 28 - 19 29
12. Ред Булл Брагантино 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 19 6 8 5 20 - 22 26
15. Куяба 19 6 8 5 17 - 15 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 19 4 8 7 20 - 22 20
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 10 8 1 27 - 15 38
2. Флуминенсе 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 9 4 6 23 - 24 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 19 8 2 9 22 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23 - 21 24
10. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 19 1 4 14 11 - 42 7
20. Коритиба Парана 19 1 2 16 14 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (2)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Сантос Rodrigo Fernandez2 15
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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