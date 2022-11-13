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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Сантос
0:2
Конец матча
Форталеза
0'
48' Желтая карточка
Jose Welison
57' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
59' Желтая карточка
Тити
0:1
67' Гол
Тьяго Гальярдо
0:2
85' Гол
Moises Vieira
86' Желтая карточка
Александр Кайо
90'+7
34
Жуан
Пауло
16
Сантос
Натан
33
Майкон
Перейра
2
Luiz
Felipe
III
44
Lucas
Pires
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
14
Rodrigo
Fernandez2
11
Angelo
Borges
6
Sandry
Santos
5
Gabriel
Carabajal
9
Marcos
Leonardo
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
11
Romarinho3
32
Роша
Педро
91
Тьяго
Гальярдо
Сантос
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Форталеза

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 13 (2) 0.34
Баптистао Лео 5 0.13
Lucas Braga 5 0.13
Vinicius3 3 0.08
Madson II 2 0.05
Bryan Angulo 2 0.05
Lucas Barbosa 2 0.05
Rwan Seco 2 (1) 0.05
Angelo Borges 1 0.03
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Gabriel Carabajal 1 0.03
Луан 1 0.03
Насименто Алекс 1 0.03
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Felipe Jonatan 0 0
Сотельдо Йеферсон 0 0
Бруниньо 0 0
Карлос Санчес II 0 0
Sandry Santos 0 0
Ed Carlos 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 7 0.18
Тьяго Гальярдо 7 0.18
Robson IV 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Picachu 4 (1) 0.11
Juninho Capixaba 3 0.08
Romarinho3 3 0.08
Ромеро Сильвио 2 0.05
Jose Welison 2 0.05
Emanuel Britez 1 0.03
Отеро Ромуло 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Tinga I 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 15 0
Vinicius3 9 0
Габриэль Эдуардо 7 1
Guilherme de Aguiar Camacho 8 0
Marcos Leonardo 8 0
Жуан Пауло 5 0
Madson II 5 0
Angelo Borges 5 0
Lucas Barbosa 3 1
Lucas Pires 2 1
Ауро Альваро 3 0
Карлос Санчес II 3 0
Luiz Felipe III 3 0
Lucas Braga 3 0
Felipe Jonatan 3 0
Сантос Натан 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Майкон Перейра 2 0
Gabriel Carabajal 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Sandry Santos 2 0
Баптистао Лео 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Насименто Алекс 1 0
Rwan Seco 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 7 1
Juninho Capixaba 8 0
Jose Welison 6 0
Robson IV 6 0
Romarinho3 4 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Marcelo Conceicao 5 0
Ronald 5 0
Lucas Crispim 4 0
Лима Лукас III 4 0
Александр Кайо 2 1
Фелипе 2 1
Тити 3 0
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Роша Педро 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Результаты матчей

Сантос
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Форталеза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
12
Сантос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Форталеза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

13
23
Сантос
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
53% (20)
42% (16)
5% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Форталеза
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
53% (20)
37% (14)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

21
35

Голы по времени матча

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90

Пропущено

22
25
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
8
36%
2
8%
61-75
6
27%
10
40%
76-90

Забито

17
24
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
29 Не забивали 26
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
7
41%
5
21%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

21
13
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
29%
2
15%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Забито

42
47
15 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 21
15 Не забивали 9
4
10%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
6
14%
9
19%
31-45
9
21%
8
17%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
12
29%
9
19%
76-90

Пропущено

43
38
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 22
8
19%
5
13%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
5
12%
12
32%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
9
21%
3
8%
61-75
10
23%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Фламенго - Сантос 3:2
Сантос - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Сантос - Жувентуде 4:1 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2 Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Форталеза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Форталеза - Ред Булл Брагантино 6:0 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0
Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1

Результаты матчей

Сантос
Форталеза

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:0
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 37%
1
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
19 раз 50%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сантос
Форталеза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
5
14
3
16
2.5
4
15
2
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
5
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
29
9
14
24
1.5
10
28
4
34
2.5
4
34
2
36
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 38 23 12 3 66 - 27 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 38 20 13 5 58 - 31 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 38 16 10 12 48 - 48 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46 - 39 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 38 15 8 15 41 - 43 53
11. Америка Минейро 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 38 12 11 15 44 - 41 47
13. Гойяс 38 11 13 14 40 - 53 46
14. Ред Булл Брагантино 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 38 12 6 20 39 - 60 42
16. Куяба 38 10 11 17 31 - 42 41
17. Сеара 38 7 16 15 34 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 19 13 5 1 40 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 19 11 6 2 31 - 17 39
6. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 19 8 5 6 28 - 19 29
12. Ред Булл Брагантино 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 19 6 8 5 20 - 22 26
15. Куяба 19 6 8 5 17 - 15 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 19 4 8 7 20 - 22 20
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 10 8 1 27 - 15 38
2. Флуминенсе 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 9 4 6 23 - 24 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 19 8 2 9 22 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23 - 21 24
10. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 19 1 4 14 11 - 42 7
20. Коритиба Парана 19 1 2 16 14 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (2)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Сантос Rodrigo Fernandez2 15
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Hercules уходит с поля. Роналд выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Кайо Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
  • 84'
    Сантос Натан уходит с поля. Тайлсон выходит вместо него
  • 79'
    Роша Педро уходит с поля. Саша Лукас выходит вместо него
  • 79'
    Тьяго Гальярдо уходит с поля. Ромеро Сильвио выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      48'
      Жозе Веилсон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сантос 0:2 Форталеза онлайн

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