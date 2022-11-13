Тур: 38.
0'
48' Желтая карточкаJose Welison
57' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
59' Желтая карточкаТити
0:1
67' ГолТьяго Гальярдо
0:2
85' ГолMoises Vieira
86' Желтая карточкаАлександр Кайо
90'+7
Ход матча
48'
59'
67'
79'
84'
85'
0:2
86'
34
Жуан
Пауло
16
Сантос
Натан
44
Lucas
Pires
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
35
Эркулес
11
Romarinho3
32
Роша
Педро
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
16 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Rwan Seco
-
-
50 Paulo Mazoti
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Orlando Ribeiro
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Ronald
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Сантос
Форталеза
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|13 (2)
|0.34
|Баптистао Лео
|5
|0.13
|Lucas Braga
|5
|0.13
|Vinicius3
|3
|0.08
|Madson II
|2
|0.05
|Bryan Angulo
|2
|0.05
|Lucas Barbosa
|2
|0.05
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.05
|Angelo Borges
|1
|0.03
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Gabriel Carabajal
|1
|0.03
|Луан
|1
|0.03
|Насименто Алекс
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Felipe Jonatan
|0
|0
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Карлос Санчес II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
|Ed Carlos
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|7
|0.18
|Тьяго Гальярдо
|7
|0.18
|Robson IV
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Picachu
|4 (1)
|0.11
|Juninho Capixaba
|3
|0.08
|Romarinho3
|3
|0.08
|Ромеро Сильвио
|2
|0.05
|Jose Welison
|2
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Отеро Ромуло
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Tinga I
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|15
|0
|Vinicius3
|9
|0
|Габриэль Эдуардо
|7
|1
|Guilherme de Aguiar Camacho
|8
|0
|Marcos Leonardo
|8
|0
|Жуан Пауло
|5
|0
|Madson II
|5
|0
|Angelo Borges
|5
|0
|Lucas Barbosa
|3
|1
|Lucas Pires
|2
|1
|Ауро Альваро
|3
|0
|Карлос Санчес II
|3
|0
|Luiz Felipe III
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Felipe Jonatan
|3
|0
|Сантос Натан
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|7
|1
|Juninho Capixaba
|8
|0
|Jose Welison
|6
|0
|Robson IV
|6
|0
|Romarinho3
|4
|1
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Лима Лукас III
|4
|0
|Александр Кайо
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Тити
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Форталеза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
12
Сантос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Форталеза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
13
23
Сантос
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
53% (20)
42% (16)
5% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Форталеза
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
37% (14)
37% (14)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
53% (20)
37% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
21
35
Голы по времени матча
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90
Пропущено
22
25
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
8
36%
2
8%
61-75
6
27%
10
40%
76-90
Забито
17
24
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
29 Не забивали 26
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
7
41%
5
21%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
21
13
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
29%
2
15%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Забито
42
47
15 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 21
15 Не забивали 9
4
10%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
6
14%
9
19%
31-45
9
21%
8
17%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
12
29%
9
19%
76-90
Пропущено
43
38
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 22
8
19%
5
13%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
5
12%
12
32%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
9
21%
3
8%
61-75
10
23%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Фламенго - Сантос 3:2
Сантос - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Сантос - Жувентуде 4:1 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2 Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Форталеза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Форталеза - Ред Булл Брагантино 6:0 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0
Форталеза - Барранкилья 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:2 Форталеза - Коритиба Парана 3:1 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:0 Барранкилья - Форталеза 0:1 Америка Минейро - Форталеза 1:2 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:2 Форталеза - Аваи 2:0 Форталеза - Валледупар 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1
Результаты матчей
Сантос
Форталеза
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
2
5 раз 26%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
1
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
19 раз 50%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сантос
Форталеза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
811
514
316
415
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
172
613
514
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
299
1424
1028
434
434
236
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|23
|12
|3
|66 - 27
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|20
|13
|5
|58 - 31
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63 - 41
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44 - 36
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60 - 39
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|16
|10
|12
|48 - 48
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45 - 37
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46 - 39
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55 - 42
|54
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|38
|15
|8
|15
|41 - 43
|53
|11.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40 - 40
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44 - 41
|47
|13.
|Гойяс
|38
|11
|13
|14
|40 - 53
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49 - 59
|44
|15.
|Коритиба Парана
|38
|12
|6
|20
|39 - 60
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31 - 42
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34 - 41
|37
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|8
|12
|18
|39 - 57
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|13
|5
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24 - 11
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|11
|6
|2
|31 - 17
|39
|6.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37 - 15
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22 - 18
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|11.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28 - 19
|29
|12.
|Ред Булл Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|19
|6
|8
|5
|20 - 22
|26
|15.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17 - 15
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|10
|8
|1
|27 - 15
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|9
|4
|6
|23 - 24
|31
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20 - 19
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22 - 26
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23 - 21
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|2
|7
|10
|17 - 34
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10 - 34
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11 - 42
|7
|20.
|Коритиба Парана
|19
|1
|2
|16
|14 - 44
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|26 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (2)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Сеара
|Ричардсон
|1 14
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|15
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13