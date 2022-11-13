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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Сеара
3:1
Второй тайм: 71'
Жувентуде
0'
1:0
23' Гол
Клебер Франсиско
25' Желтая карточка
Para
27' Желтая карточка
Ричардсон
28' Желтая карточка
Marcos Victor
2:0
45' Гол
Клебер Франсиско
2:1
52' Гол
Paraguaio
57' Желтая карточка
Клебер Франсиско
3:1
70' Гол
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
27
Buiu
III
44
Marcos
Victor
23
David
Loiola
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
7
Ричардсон
21
Geovane
80
Leo
Rafael
89
Клебер
Франсиско
11
Арруда
Эрик
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
4
Thalisson
36
Дуду
Эдуардо
88
Gabriel
Tota
26
Para
50
Yuri
Oliveira
Lima
20
Moraes
63
Vitor
Gabriel1
29
Тейшейра
Руан
Сеара
4-4-2
Жувентуде
4-3-1-2

История личных встреч

Сеара
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:2
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
180

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 10 (1) 0.26
Клебер Франсиско 5 0.13
Vinicius X 3 0.08
Vinicius Lima 3 (2) 0.08
Ze Roberto III 2 (1) 0.05
Jo Alves II 2 0.05
Bruno Pacheco III 1 0.03
Nino Paraiba 1 0.03
Luiz Otavio II 1 0.03
Рибейро Лукас 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Guilherme Castilho 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.13
Oscar Ruiz 5 0.13
Энрике Пауло 2 0.05
Paraguaio 2 0.05
Jadson III 2 0.05
Vitor Gabriel1 2 0.05
Ricardo Bueno 2 (1) 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ирмер Жан 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричардсон 14 1
Richard Almeida de Oliveira2 13 1
Nino Paraiba 11 0
Vinicius X 7 2
Luiz Otavio II 7 1
Bruno Pacheco III 5 1
Мендоса Стивен 6 0
Rodrigo I 6 0
Клебер Франсиско 4 1
Ze Roberto III 4 1
Joao Ricardo II 5 0
Geovane 4 0
Мессиас 4 0
Арруда Эрик 4 0
Vinicius Lima 2 1
Jo Alves II 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Castilho 2 0
Marcos Victor 2 0
David Loiola 2 0
Лучо Гонсалес 1 0
Диего Ригонато 1 0
Луис Виктор 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Richard Almeida de Oliveira3 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 9 1
Vitor Mendes 9 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Ирмер Жан 6 0
Перес Фелипе 6 0
Capixaba1 6 0
Vitor Gabriel1 6 0
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Миранда Пауло 5 0
Elton I 5 0
Jose M.F. Moreno Chico II 3 1
Назарио Бруно 4 0
Алвес Родриго 4 0
Энрике Пауло 3 0
Moraes 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Thalisson 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Paraguaio 2 0
Cesar Ribela 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Para 1 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Darlan Mendes 1 0

Результаты матчей

Сеара
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Жувентуде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
8
Сеара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Жувентуде
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

11
14
Сеара
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Жувентуде
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

21
22

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

21
38
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
2
10%
4
11%
1-15
7
33%
10
26%
16-30
3
14%
2
5%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
5
24%
9
24%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
27 Не забивали 24
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
6
30%
6
23%
76-90

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
14%
2
7%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
1
3%
8
28%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Пропущено

41
64
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 25
29 Не пропускали 33
5
12%
8
13%
1-15
10
24%
13
20%
16-30
5
12%
6
9%
31-45
6
15%
12
19%
46-60
4
10%
10
16%
61-75
11
27%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Аваи - Сеара 2:0 Коринтианс - Сеара 1:0 Сеара - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:0 Сеара - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:2 Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0

Результаты матчей

Сеара
Жувентуде

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
15 раз 41%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
1
16 раз 43%
0
15 раз 41%
2
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Сеара
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
5
3
15
1.5
4
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
8
10
3
16
1.5
2
16
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
22
15
6
31
1.5
6
31
2
35
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 38 23 12 3 66 - 26 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 2:0 38 20 13 5 57 - 31 73
3. Флуминенсе 1:0 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 0:1 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 2:0 38 16 10 12 47 - 48 58
7. Атлетико Минейро 1:0 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 1:0 38 15 10 13 45 - 39 55
9. Сан-Паулу 1:0 38 13 15 10 52 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 38 15 8 15 41 - 42 53
11. Америка Минейро 1:1 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 0:1 38 12 11 15 44 - 40 47
13. Гойяс 0:1 38 11 13 14 40 - 50 46
14. Ред Булл Брагантино 0:1 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 0:2 38 12 6 20 38 - 60 42
16. Куяба 2:0 38 10 11 17 31 - 41 41
17. Сеара 3:1 38 7 16 15 33 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 1:1 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 1:3 38 3 13 22 29 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 2:0 19 13 5 1 39 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 0:1 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 1:0 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 2:0 19 11 6 2 30 - 17 39
6. Коритиба Парана 0:2 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 1:1 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 1:0 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 1:0 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 0:1 19 8 5 6 28 - 18 29
12. Ред Булл Брагантино 0:1 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 1:0 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 0:1 19 6 8 5 20 - 19 26
15. Куяба 2:0 19 6 8 5 17 - 14 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 3:1 19 4 8 7 19 - 22 20
20. Жувентуде 1:3 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 19 10 8 1 27 - 14 38
2. Флуминенсе 1:0 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 19 9 4 6 23 - 23 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 2:0 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 1:0 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 1:0 19 8 2 9 21 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 0:1 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 1:0 19 5 9 5 20 - 21 24
10. Америка Минейро 1:1 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 0:1 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 2:0 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 0:1 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 3:1 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 2:0 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 0:1 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 1:3 19 1 4 14 11 - 41 7
20. Коритиба Парана 0:2 19 1 2 16 13 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Сантос Rodrigo Fernandez2 14
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Клебер уходит с поля. Daniel Henrique выходит вместо него
  • 66'
    Thalisson уходит с поля. Lucas Ramires выходит вместо него
  • 60'
    Marcos Victor уходит с поля. Габриэль выходит вместо него
  • 59'
    Ричардсон уходит с поля. Caio Rafael выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Клебер получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Para уходит с поля. Кельви выходит вместо него
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Гильерме Пареде бьет в цель!
  • 51'
    Дуду уходит с поля. Caua выходит вместо него
  • 49'
    Ruan уходит с поля. Гильерме Пареде выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Marcos Victor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ричардсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Para получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сеара
    Ничья
    Жувентуде
    1.74
    6.10
    5.00
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    Где смотреть матч Сеара 3:1 Жувентуде онлайн

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