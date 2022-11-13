Джоване уходит с поля. David выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!

28' Marcos Victor получил желтую карточку от судьи

27' Ричардсон получил желтую карточку от судьи

25' Para получил желтую карточку от судьи