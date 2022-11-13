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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Сеара
4:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
23' Гол
Клебер Франсиско
25' Желтая карточка
Para
27' Желтая карточка
Ричардсон
28' Желтая карточка
Marcos Victor
2:0
45' Гол
Клебер Франсиско
2:1
52' Гол
Paraguaio
57' Желтая карточка
Клебер Франсиско
3:1
70' Гол
Fernando Sobral
75' Желтая карточка
Paraguaio
76' Желтая карточка
Moraes
83' Желтая карточка
Арруда Эрик
88' Желтая карточка
Lucas Ramires
4:1
88' Пенальти
Арруда Эрик
90'+2
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
27
Buiu
III
44
Marcos
Victor
23
David
Loiola
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
7
Ричардсон
21
Geovane
80
Leo
Rafael
89
Клебер
Франсиско
11
Арруда
Эрик
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
4
Thalisson
36
Дуду
Эдуардо
88
Gabriel
Tota
26
Para
50
Yuri
Oliveira
Lima
20
Moraes
63
Vitor
Gabriel1
29
Тейшейра
Руан
Сеара
4-4-2
Жувентуде
4-3-1-2

История личных встреч

Сеара
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:2
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
180

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 10 (1) 0.26
Клебер Франсиско 5 0.13
Vinicius X 3 0.08
Vinicius Lima 3 (2) 0.08
Ze Roberto III 2 (1) 0.05
Jo Alves II 2 0.05
Арруда Эрик 2 (1) 0.05
Bruno Pacheco III 1 0.03
Nino Paraiba 1 0.03
Luiz Otavio II 1 0.03
Рибейро Лукас 1 0.03
Fernando Sobral 1 0.03
Guilherme Castilho 1 0.03
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.13
Oscar Ruiz 5 0.13
Энрике Пауло 2 0.05
Paraguaio 2 0.05
Jadson III 2 0.05
Vitor Gabriel1 2 0.05
Ricardo Bueno 2 (1) 0.05
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Moraes 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ирмер Жан 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричардсон 14 1
Richard Almeida de Oliveira2 13 1
Nino Paraiba 11 0
Vinicius X 7 2
Luiz Otavio II 7 1
Клебер Франсиско 5 1
Bruno Pacheco III 5 1
Мендоса Стивен 6 0
Rodrigo I 6 0
Ze Roberto III 4 1
Joao Ricardo II 5 0
Арруда Эрик 5 0
Geovane 4 0
Мессиас 4 0
Vinicius Lima 2 1
Jo Alves II 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Castilho 2 0
Marcos Victor 2 0
David Loiola 2 0
Лучо Гонсалес 1 0
Диего Ригонато 1 0
Луис Виктор 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Richard Almeida de Oliveira3 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 9 1
Vitor Mendes 9 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Ирмер Жан 6 0
Перес Фелипе 6 0
Capixaba1 6 0
Vitor Gabriel1 6 0
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Миранда Пауло 5 0
Elton I 5 0
Jose M.F. Moreno Chico II 3 1
Moraes 4 0
Назарио Бруно 4 0
Алвес Родриго 4 0
Энрике Пауло 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Paraguaio 3 0
Thalisson 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Cesar Ribela 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Para 1 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Darlan Mendes 1 0
Lucas Ramires 1 0

Результаты матчей

Сеара
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Жувентуде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
9
Сеара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Жувентуде
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

11
14
Сеара
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (10)
39% (15)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
47% (18)
21% (8)
Жувентуде
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
1
5%
1
9%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Пропущено

22
42
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
9%
4
10%
1-15
7
32%
11
26%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
3
14%
6
14%
46-60
2
9%
8
19%
61-75
5
23%
10
24%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
28 Не забивали 25
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
6
30%
6
23%
76-90

Забито

33
30
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
8
24%
6
20%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
2
6%
8
27%
61-75
9
27%
7
23%
76-90

Пропущено

42
68
20 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 39
21 Пропускали первыми 26
30 Не пропускали 34
5
12%
8
12%
1-15
10
24%
14
21%
16-30
5
12%
7
10%
31-45
7
17%
12
18%
46-60
4
10%
11
16%
61-75
11
26%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Аваи - Сеара 2:0 Коринтианс - Сеара 1:0 Сеара - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:0 Сеара - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:2 Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0

Результаты матчей

Сеара
Жувентуде

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
15 раз 39%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
15 раз 39%
2
6 раз 16%

Тоталы голов в матче

Сеара
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
4
15
2
17
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
9
10
3
16
1.5
2
17
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
15
0.5
Больше Меньше
23
15
7
31
1.5
6
32
3
35
2.5
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 38 23 12 3 66 - 27 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 38 20 13 5 58 - 31 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 38 16 10 12 48 - 48 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46 - 39 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 38 15 8 15 41 - 43 53
11. Америка Минейро 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 38 12 11 15 44 - 41 47
13. Гойяс 38 11 13 14 40 - 53 46
14. Ред Булл Брагантино 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 38 12 6 20 39 - 60 42
16. Куяба 38 10 11 17 31 - 42 41
17. Сеара 38 7 16 15 34 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 19 13 5 1 40 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 19 11 6 2 31 - 17 39
6. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 19 8 5 6 28 - 19 29
12. Ред Булл Брагантино 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 19 6 8 5 20 - 22 26
15. Куяба 19 6 8 5 17 - 15 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 19 4 8 7 20 - 22 20
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 10 8 1 27 - 15 38
2. Флуминенсе 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 9 4 6 23 - 24 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 19 8 2 9 22 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23 - 21 24
10. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 19 1 4 14 11 - 42 7
20. Коритиба Парана 19 1 2 16 14 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (2)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Сантос Rodrigo Fernandez2 15
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Арруда Эрик из команды Сеара забивает с точки!
  • Желтая карточка
    88'
    Lucas Ramires получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Арруда Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Джоване уходит с поля. David выходит вместо него
  • 80'
    Leo Rafael уходит с поля. Wendell выходит вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    Мораес получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Marcos Victor получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Ричардсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Para получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сеара 4:1 Жувентуде онлайн

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