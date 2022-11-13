Тур: 38.
0'
1:0
23' ГолКлебер Франсиско
25' Желтая карточкаPara
27' Желтая карточкаРичардсон
28' Желтая карточкаMarcos Victor
2:0
45' ГолКлебер Франсиско
2:1
52' ГолParaguaio
57' Желтая карточкаКлебер Франсиско
3:1
70' ГолFernando Sobral
75' Желтая карточкаParaguaio
76' Желтая карточкаMoraes
83' Желтая карточкаАрруда Эрик
88' Желтая карточкаLucas Ramires
4:1
88' ПенальтиАрруда Эрик
90'+2
Ход матча
23'
1:0
25'
27'
28'
45'
2:0
51'
57'
59'
70'
3:1
75'
76'
83'
88'
88'
4:1
27
Buiu
III
23
David
Loiola
21
Geovane
80
Leo
Rafael
11
Арруда
Эрик
1
Pegorari
34
Vitor
Mendes
36
Дуду
Эдуардо
88
Gabriel
Tota
26
Para
20
Moraes
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Buiu IIIЗащитник
- Защитник
-
23 David LoiolaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
80 Leo RafaelПолузащитник
- Нападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
18 ДавидНападающий
-
-
70 Kelvyn
-
-
32 Caio Rafael
-
Главный тренер: Juca
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
-
36 Дуду ЭдуардоЗащитник
-
88 Gabriel TotaПолузащитник
-
26 ParaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 MoraesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
31 Cesar Ribela
-
14 Kelvi
-
-
-
13 Caua
-
Главный тренер: Celso Roth
История личных встреч
Сеара
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
180
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|10 (1)
|0.26
|Клебер Франсиско
|5
|0.13
|Vinicius X
|3
|0.08
|Vinicius Lima
|3 (2)
|0.08
|Ze Roberto III
|2 (1)
|0.05
|Jo Alves II
|2
|0.05
|Арруда Эрик
|2 (1)
|0.05
|Bruno Pacheco III
|1
|0.03
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1
|0.03
|Guilherme Castilho
|1
|0.03
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.13
|Oscar Ruiz
|5
|0.13
|Энрике Пауло
|2
|0.05
|Paraguaio
|2
|0.05
|Jadson III
|2
|0.05
|Vitor Gabriel1
|2
|0.05
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.05
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Capixaba1
|1
|0.03
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Ирмер Жан
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Elton I
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ричардсон
|14
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|13
|1
|Nino Paraiba
|11
|0
|Vinicius X
|7
|2
|Luiz Otavio II
|7
|1
|Клебер Франсиско
|5
|1
|Bruno Pacheco III
|5
|1
|Мендоса Стивен
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Ze Roberto III
|4
|1
|Joao Ricardo II
|5
|0
|Арруда Эрик
|5
|0
|Geovane
|4
|0
|Мессиас
|4
|0
|Vinicius Lima
|2
|1
|Jo Alves II
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Castilho
|2
|0
|Marcos Victor
|2
|0
|David Loiola
|2
|0
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Диего Ригонато
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|9
|1
|Vitor Mendes
|9
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Ирмер Жан
|6
|0
|Перес Фелипе
|6
|0
|Capixaba1
|6
|0
|Vitor Gabriel1
|6
|0
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Миранда Пауло
|5
|0
|Elton I
|5
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|3
|1
|Moraes
|4
|0
|Назарио Бруно
|4
|0
|Алвес Родриго
|4
|0
|Энрике Пауло
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Paraguaio
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Cesar Ribela
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Para
|1
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Lucas Ramires
|1
|0
Результаты матчей
Сеара
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Жувентуде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
9
Сеара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Жувентуде
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
11
14
Сеара
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (10)
39% (15)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
47% (18)
21% (8)
Жувентуде
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
1
5%
1
9%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Пропущено
22
42
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
9%
4
10%
1-15
7
32%
11
26%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
3
14%
6
14%
46-60
2
9%
8
19%
61-75
5
23%
10
24%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
28 Не забивали 25
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
15%
4
15%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
20%
6
23%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
6
30%
6
23%
76-90
Забито
33
30
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
8
24%
6
20%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
2
6%
8
27%
61-75
9
27%
7
23%
76-90
Пропущено
42
68
20 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 39
21 Пропускали первыми 26
30 Не пропускали 34
5
12%
8
12%
1-15
10
24%
14
21%
16-30
5
12%
7
10%
31-45
7
17%
12
18%
46-60
4
10%
11
16%
61-75
11
26%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Аваи - Сеара 2:0 Коринтианс - Сеара 1:0 Сеара - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:0 Сеара - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сеара - Гойяс 1:1 Сеара - Америка Минейро 1:2 Коритиба Парана - Сеара 1:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Сеара - Сантос 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Жувентуде - Фламенго 2:2 Гойяс - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0
Результаты матчей
Сеара
Жувентуде
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:2
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
15 раз 39%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
15 раз 39%
2
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Сеара
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
415
415
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
910
316
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
2315
731
632
335
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|23
|12
|3
|66 - 27
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|20
|13
|5
|58 - 31
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63 - 41
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44 - 36
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60 - 39
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|16
|10
|12
|48 - 48
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45 - 37
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46 - 39
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55 - 42
|54
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|38
|15
|8
|15
|41 - 43
|53
|11.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40 - 40
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44 - 41
|47
|13.
|Гойяс
|38
|11
|13
|14
|40 - 53
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49 - 59
|44
|15.
|Коритиба Парана
|38
|12
|6
|20
|39 - 60
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31 - 42
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34 - 41
|37
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|8
|12
|18
|39 - 57
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|13
|5
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24 - 11
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|11
|6
|2
|31 - 17
|39
|6.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37 - 15
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22 - 18
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|11.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28 - 19
|29
|12.
|Ред Булл Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|19
|6
|8
|5
|20 - 22
|26
|15.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17 - 15
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|10
|8
|1
|27 - 15
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|9
|4
|6
|23 - 24
|31
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20 - 19
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22 - 26
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23 - 21
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|2
|7
|10
|17 - 34
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10 - 34
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11 - 42
|7
|20.
|Коритиба Парана
|19
|1
|2
|16
|14 - 44
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|26 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (2)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Сеара
|Ричардсон
|1 14
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|15
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13