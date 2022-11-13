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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Атлетико Паранаэнсе
3:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
50' Желтая карточка
Сантос Жуниор
1:0
52' Гол в свои ворота
Adryelson
2:0
62' Гол
Vitor Roque
62' Желтая карточка
Erick2
3:0
90' Гол
Erick2
90'+6
1
Bento
Krepski
13
Khellven
42
Matheus
Felipe
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
20
David
Terans
80
Сантана
Алекс
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
12
Lucas
Perri
20
Daniel
Borges
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
8
Каррейро
Патрик
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
18
Фернандес
Лукас
IV
47
Жефферсон
9
Соарес
Франсиско
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 12 (6) 0.32
Vitor Roque 5 0.13
Pablo I 4 0.11
Витор Буэно 4 (2) 0.11
Erick2 3 0.08
Tomas Cuello 2 0.05
Сантана Алекс 2 0.05
Каноббио Агустин 2 0.05
Витиньо Витор V 2 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Abner2 1 0.03
Khellven 1 (1) 0.03
Лео Ситтадини 1 0.03
Орехуэла Луис 1 0.03
Romulo Cruz 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Felipe Matheus 1 0.03
Matheus Felipe 1 0.03
Педринью Роша 0 0
Энрике Педру II 0 0
Роша Педро 0 0
Сильва Гарсия Брайан 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.18
Соарес Франсиско 6 (1) 0.16
Куэста Виктор 4 0.11
Эдуардо Карлос II 3 0.08
Жефферсон 2 0.05
Фернандес Лукас IV 2 0.05
Виктор Жоао II 2 0.05
Габриэл III 2 0.05
Vinicius5 2 0.05
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.05
Daniel Borges 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Че Че 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педру II 7 0
Pablo I 7 0
Hugo Moura 5 1
Abner2 6 0
Thiago Heleno 4 1
Tomas Cuello 4 1
Фернандиньо Фернандо 5 0
Vitor Roque 5 0
Педринью Роша 4 0
Сантана Алекс 4 0
Витиньо Витор V 2 1
David Terans 3 0
Витор Буэно 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Bento Krepski 3 0
Лео Ситтадини 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Pablo Siles 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Erick2 2 0
Сильва Гарсия Брайан 2 0
Felipe Matheus 2 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Romulo Cruz 1 0
Matheus Felipe 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 8 0
Сампайо Филипе 3 2
Марсал Фернандо 6 0
Угу Мигель 4 1
Кану Рубенилсон 5 0
Daniel Borges 3 1
Каррейро Патрик 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Че Че 3 0
Габриэл III 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Виктор Жоао II 2 0
Erison 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Энрике Луис III 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Adryelson 1 0
Данило Барбоза 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Lucas Perri 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
6
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

12
15
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
50% (19)
42% (16)
8% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
21% (8)
42% (16)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (6)
47% (18)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
24% (9)
29% (11)

Сухие победы

13
11

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

32
20

Волевые поражения

18
21

Голы по времени матча

Забито

28
23
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
7
30%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
5
18%
7
30%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
20%
5
21%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
6
30%
1
4%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90

Забито

18
18
2 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 27
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
4
22%
61-75
7
39%
5
28%
76-90

Пропущено

30
19
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
6
20%
4
21%
31-45
6
20%
5
26%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
3
10%
2
11%
76-90

Забито

46
41
19 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 14
5
11%
2
5%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
8
17%
4
10%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
9
20%
8
20%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

50
43
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
8
16%
6
14%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
7
14%
8
19%
31-45
12
24%
6
14%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
6
12%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
9 раз 24%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
10 раз 26%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
0
14 раз 37%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
5 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
8
8
11
1.5
5
14
4
15
2.5
2
17
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
24
14
12
26
1.5
12
26
6
32
2.5
5
33
2
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 38 23 12 3 66 - 27 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 38 20 13 5 58 - 31 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 38 16 10 12 48 - 48 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46 - 39 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 38 15 8 15 41 - 43 53
11. Америка Минейро 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 38 12 11 15 44 - 41 47
13. Гойяс 38 11 13 14 40 - 53 46
14. Ред Булл Брагантино 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 38 12 6 20 39 - 60 42
16. Куяба 38 10 11 17 31 - 42 41
17. Сеара 38 7 16 15 34 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 19 13 5 1 40 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 19 11 6 2 31 - 17 39
6. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 19 8 5 6 28 - 19 29
12. Ред Булл Брагантино 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 19 6 8 5 20 - 22 26
15. Куяба 19 6 8 5 17 - 15 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 19 4 8 7 20 - 22 20
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 10 8 1 27 - 15 38
2. Флуминенсе 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 9 4 6 23 - 24 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 19 8 2 9 22 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23 - 21 24
10. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 19 1 4 14 11 - 42 7
20. Коритиба Парана 19 1 2 16 14 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (2)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Сантос Rodrigo Fernandez2 15
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Весь список
  • 70'
    Daniel Borges уходит с поля. Луис Энрике выходит вместо него
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
  • Желтая карточка
    62'
    Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Патрик Каррейро уходит с поля. Виктор Жоао II выходит вместо него
  • 59'
    Сантос Жуниор уходит с поля. Matheus Nascimento выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Адриэлсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    50'
    Сантос Жуниор получил желтую карточку от судьи
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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