Тур: 38.
3:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаСантос Жуниор
1:0
52' Гол в свои воротаAdryelson
2:0
62' ГолVitor Roque
62' Желтая карточкаErick2
3:0
90' ГолErick2
90'+6
Ход матча
50'
52'
1:0
62'
2:0
62'
70'
79'
90'
3:0
13
Khellven
16
Abner2
26
Erick2
20
David
Terans
39
Vitor
Roque
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
47
Жефферсон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
35 Romulo Cruz
-
-
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
23 Romildo
-
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|12 (6)
|0.32
|Vitor Roque
|5
|0.13
|Pablo I
|4
|0.11
|Витор Буэно
|4 (2)
|0.11
|Erick2
|3
|0.08
|Tomas Cuello
|2
|0.05
|Сантана Алекс
|2
|0.05
|Каноббио Агустин
|2
|0.05
|Витиньо Витор V
|2
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Abner2
|1
|0.03
|Khellven
|1 (1)
|0.03
|Лео Ситтадини
|1
|0.03
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|Romulo Cruz
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Felipe Matheus
|1
|0.03
|Matheus Felipe
|1
|0.03
|Педринью Роша
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.18
|Соарес Франсиско
|6 (1)
|0.16
|Куэста Виктор
|4
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|3
|0.08
|Жефферсон
|2
|0.05
|Фернандес Лукас IV
|2
|0.05
|Виктор Жоао II
|2
|0.05
|Габриэл III
|2
|0.05
|Vinicius5
|2
|0.05
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.05
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педру II
|7
|0
|Pablo I
|7
|0
|Hugo Moura
|5
|1
|Abner2
|6
|0
|Thiago Heleno
|4
|1
|Tomas Cuello
|4
|1
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|Vitor Roque
|5
|0
|Педринью Роша
|4
|0
|Сантана Алекс
|4
|0
|Витиньо Витор V
|2
|1
|David Terans
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Куэста Виктор
|8
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Марсал Фернандо
|6
|0
|Угу Мигель
|4
|1
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Daniel Borges
|3
|1
|Каррейро Патрик
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Габриэл III
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Romildo
|3
|0
|Жефферсон
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Виктор Жоао II
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Энрике Луис III
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
6
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
15
Волевые поражения
12
15
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
50% (19)
42% (16)
8% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
21% (8)
42% (16)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (6)
47% (18)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
24% (9)
29% (11)
Сухие победы
13
11
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
32
20
Волевые поражения
18
21
Голы по времени матча
Забито
28
23
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
7
30%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
5
18%
7
30%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
20%
5
21%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
6
30%
1
4%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
18
2 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 27
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
4
22%
61-75
7
39%
5
28%
76-90
Пропущено
30
19
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
6
20%
4
21%
31-45
6
20%
5
26%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
3
10%
2
11%
76-90
Забито
46
41
19 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 14
5
11%
2
5%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
8
17%
4
10%
31-45
6
13%
9
22%
46-60
9
20%
8
20%
61-75
12
26%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
50
43
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
8
16%
6
14%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
7
14%
8
19%
31-45
12
24%
6
14%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
6
12%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
9 раз 24%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
10 раз 26%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
0
14 раз 37%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
118
811
514
415
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
415
712
217
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2414
1226
1226
632
533
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|23
|12
|3
|66 - 27
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|20
|13
|5
|58 - 31
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63 - 41
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44 - 36
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60 - 39
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|16
|10
|12
|48 - 48
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45 - 37
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46 - 39
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55 - 42
|54
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|38
|15
|8
|15
|41 - 43
|53
|11.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40 - 40
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44 - 41
|47
|13.
|Гойяс
|38
|11
|13
|14
|40 - 53
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49 - 59
|44
|15.
|Коритиба Парана
|38
|12
|6
|20
|39 - 60
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31 - 42
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34 - 41
|37
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|8
|12
|18
|39 - 57
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|13
|5
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24 - 11
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|11
|6
|2
|31 - 17
|39
|6.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37 - 15
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22 - 18
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|11.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28 - 19
|29
|12.
|Ред Булл Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|19
|6
|8
|5
|20 - 22
|26
|15.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17 - 15
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|10
|8
|1
|27 - 15
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|9
|4
|6
|23 - 24
|31
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20 - 19
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22 - 26
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23 - 21
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|2
|7
|10
|17 - 34
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10 - 34
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11 - 42
|7
|20.
|Коритиба Парана
|19
|1
|2
|16
|14 - 44
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|26 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (2)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Сеара
|Ричардсон
|1 14
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|15
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13