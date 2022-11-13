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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 38.
Интернасьонал Порту Алегре
3:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
10' Гол
José Maurisio3
23' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
33' Желтая карточка
Alexandre Zurawski
2:0
39' Гол
Alexandre Zurawski
49' Желтая карточка
Endrick
80' Желтая карточка
Lucas de Ramos Silveira
3:0
85' Гол
Ромеро Брайан
88' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
90'+1
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
41
Matheus
Dias
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
7
Тайсон
Фреда
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
1
Силвестре
Винисиус
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
36
Vanderlan
28
Данило
Ларанжера
20
Атуэста
Эдуард
7
Дуду
X
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
16
Endrick
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

31 матч

35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
64.5%
12.9%
7 побед 20 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.19
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.32
0.77

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

68
116

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 8 0.21
Энрике Педро 7 (2) 0.18
José Maurisio3 6 0.16
Патрик Алан 6 (1) 0.16
Вандерсон 6 0.16
Эденилсон дос Сантос 6 (3) 0.16
Де Пена Карлос 5 (2) 0.13
Джонни 3 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.05
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.05
Ромеро Брайан 2 0.05
Витао 2 0.05
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 12 0.32
Гомес Густаво 9 (1) 0.24
Скарпа Густаво 8 (4) 0.21
Дуду X 7 0.18
Рафаэл Жозе 4 0.11
Мурило Серкейра 4 0.11
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.08
Майке Роша 3 0.08
Менино Габриэль 2 0.05
Лопес Хосе Мануэль 2 0.05
Miguel Merentiel 2 0.05
Endrick 2 0.05
Верон Габриэл 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Vanderlan 1 0.03
Лопес Брено 1 0.03
Атуэста Эдуард 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Бруно Табата 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Джонни 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
David VI 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Alexandre Zurawski 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Lucas de Ramos Silveira 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 12 1
Гомес Густаво 9 0
Мурило Серкейра 7 0
Данило Ларанжера 5 1
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 3 1
Роша Маркос 4 0
Атуэста Эдуард 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Рони III 3 0
Майке Роша 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Лопес Брено 2 0
Дуду X 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Ломба Марсело 1 0
Жорже Марко 1 0
Endrick 1 0
Vanderlan 1 0
Gustavo Garcia 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
7
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

17
37
Интернасьонал Порту Алегре
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (16)
50% (19)
8% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Палмейрас Сан-Паулу
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
26% (10)
37% (14)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

25
44

Голы по времени матча

Забито

40
25
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
8
20%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
3
8%
5
20%
46-60
5
13%
5
20%
61-75
8
20%
7
28%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Забито

18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
24 Не забивали 22
2
11%
6
15%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
5
28%
9
23%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Забито

58
65
30 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 36
24 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
10
17%
8
12%
1-15
10
17%
8
12%
16-30
10
17%
13
20%
31-45
7
12%
10
15%
46-60
8
14%
10
15%
61-75
13
22%
16
25%
76-90

Пропущено

31
28
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
4
13%
4
14%
1-15
6
19%
5
18%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
7
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

3:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
4:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
3:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
2
9 раз 24%
0
7 раз 18%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
1
12 раз 32%
2
10 раз 26%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
13
6
1.5
12
7
8
11
2.5
7
12
2
17
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
8
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
7
0.5
Больше Меньше
32
6
17
21
1.5
20
18
8
30
2.5
10
28
2
36
3.5
4
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 38 23 12 3 66 - 27 81
2. Интернасьонал Порту Алегре 38 20 13 5 58 - 31 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63 - 41 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44 - 36 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60 - 39 62
6. Атлетико Паранаэнсе 38 16 10 12 48 - 48 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45 - 37 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46 - 39 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55 - 42 54
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 38 15 8 15 41 - 43 53
11. Америка Минейро 38 15 8 15 40 - 40 53
12. Сантос 38 12 11 15 44 - 41 47
13. Гойяс 38 11 13 14 40 - 53 46
14. Ред Булл Брагантино 38 11 11 16 49 - 59 44
15. Коритиба Парана 38 12 6 20 39 - 60 42
16. Куяба 38 10 11 17 31 - 42 41
17. Сеара 38 7 16 15 34 - 41 37
18. Атлетико Гойяненсе 38 8 12 18 39 - 57 36
19. Аваи 38 9 8 21 34 - 60 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 19 13 5 1 40 - 14 44
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 13 4 2 39 - 12 43
3. Коринтианс 19 12 4 3 24 - 11 40
4. Флуминенсе 19 12 3 4 39 - 20 39
5. Атлетико Паранаэнсе 19 11 6 2 31 - 17 39
6. Коритиба Парана 19 11 4 4 25 - 16 37
7. Фламенго 19 11 3 5 37 - 15 36
8. Америка Минейро 19 9 4 6 22 - 18 31
9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32 - 21 30
10. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25 - 18 29
11. Сантос 19 8 5 6 28 - 19 29
12. Ред Булл Брагантино 19 8 5 6 29 - 23 29
13. Форталеза 19 7 8 4 24 - 13 29
14. Гойяс 19 6 8 5 20 - 22 26
15. Куяба 19 6 8 5 17 - 15 26
16. Аваи 19 7 4 8 24 - 26 25
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 22 - 23 23
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 6 4 9 18 - 19 22
19. Сеара 19 4 8 7 20 - 22 20
20. Жувентуде 19 2 9 8 18 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 10 8 1 27 - 15 38
2. Флуминенсе 19 9 4 6 24 - 21 31
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 19 9 4 6 23 - 24 31
4. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 8 4 18 - 17 29
5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20 - 19 29
6. Форталеза 19 8 2 9 22 - 26 26
7. Фламенго 19 7 5 7 23 - 24 26
8. Коринтианс 19 6 7 6 20 - 25 25
9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23 - 21 24
10. Америка Минейро 19 6 4 9 18 - 22 22
11. Гойяс 19 5 5 9 20 - 31 20
12. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 17 - 31 19
13. Сантос 19 4 6 9 16 - 22 18
14. Сеара 19 3 8 8 14 - 19 17
15. Куяба 19 4 3 12 14 - 27 15
16. Ред Булл Брагантино 19 3 6 10 20 - 36 15
17. Атлетико Гойяненсе 19 2 7 10 17 - 34 13
18. Аваи 19 2 4 13 10 - 34 10
19. Жувентуде 19 1 4 14 11 - 42 7
20. Коритиба Парана 19 1 2 16 14 - 44 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 26 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (2)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Сеара Ричардсон 1 14
Сантос Rodrigo Fernandez2 15
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 13
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Alexandre Zurawski бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Alexandre Zurawski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Атуэста Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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