Тур: 38.
3:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолJosé Maurisio3
23' Желтая карточкаАтуэста Эдуард
33' Желтая карточкаAlexandre Zurawski
2:0
39' ГолAlexandre Zurawski
49' Желтая карточкаEndrick
80' Желтая карточкаLucas de Ramos Silveira
3:0
85' ГолРомеро Брайан
88' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
90'+1
Ход матча
10'
23'
39'
49'
61'
78'
85'
3:0
12
Keiller
44
Витао
41
Matheus
Dias
11
Вандерсон
12
Майке
Роша
36
Vanderlan
7
Дуду
X
10
Рони
III
16
Endrick
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
77 Gustavo Maia
-
21 Igor Gomes
-
24 Anthoni
-
-
-
26 Estevao
-
22 Weverton3
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
36 VanderlanЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIПолузащитник
-
16 EndrickНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Бруно ТабатаПолузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
-
31 Kaique
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
31 матч
35.5%
22.6%
41.9%
11 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
64.5%
12.9%
7 побед 20 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.19
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.32
0.77
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
68
116
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|8
|0.21
|Энрике Педро
|7 (2)
|0.18
|José Maurisio3
|6
|0.16
|Патрик Алан
|6 (1)
|0.16
|Вандерсон
|6
|0.16
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.16
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.13
|Джонни
|3
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.05
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.05
|Ромеро Брайан
|2
|0.05
|Витао
|2
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|12
|0.32
|Гомес Густаво
|9 (1)
|0.24
|Скарпа Густаво
|8 (4)
|0.21
|Дуду X
|7
|0.18
|Рафаэл Жозе
|4
|0.11
|Мурило Серкейра
|4
|0.11
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.08
|Майке Роша
|3
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.05
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.05
|Miguel Merentiel
|2
|0.05
|Endrick
|2
|0.05
|Верон Габриэл
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Vanderlan
|1
|0.03
|Лопес Брено
|1
|0.03
|Атуэста Эдуард
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Бруно Табата
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|David VI
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Alexandre Zurawski
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Lucas de Ramos Silveira
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|12
|1
|Гомес Густаво
|9
|0
|Мурило Серкейра
|7
|0
|Данило Ларанжера
|5
|1
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|3
|1
|Роша Маркос
|4
|0
|Атуэста Эдуард
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Рони III
|3
|0
|Майке Роша
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Дуду X
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ломба Марсело
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
7
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
17
37
Интернасьонал Порту Алегре
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (16)
50% (19)
8% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Палмейрас Сан-Паулу
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
26% (10)
37% (14)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
25
44
Голы по времени матча
Забито
40
25
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
8
20%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
3
8%
5
20%
46-60
5
13%
5
20%
61-75
8
20%
7
28%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Забито
18
40
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
24 Не забивали 22
2
11%
6
15%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
3
17%
5
13%
61-75
5
28%
9
23%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90
Забито
58
65
30 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 36
24 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
10
17%
8
12%
1-15
10
17%
8
12%
16-30
10
17%
13
20%
31-45
7
12%
10
15%
46-60
8
14%
10
15%
61-75
13
22%
16
25%
76-90
Пропущено
31
28
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
4
13%
4
14%
1-15
6
19%
5
18%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
7
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
3:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
4:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
3:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
2
9 раз 24%
0
7 раз 18%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
1
12 раз 32%
2
10 раз 26%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
136
127
811
712
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
415
811
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
317
Больше Меньше
326
1721
2018
830
1028
236
434
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|23
|12
|3
|66 - 27
|81
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|20
|13
|5
|58 - 31
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63 - 41
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44 - 36
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60 - 39
|62
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|16
|10
|12
|48 - 48
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45 - 37
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46 - 39
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55 - 42
|54
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|38
|15
|8
|15
|41 - 43
|53
|11.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40 - 40
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44 - 41
|47
|13.
|Гойяс
|38
|11
|13
|14
|40 - 53
|46
|14.
|Ред Булл Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49 - 59
|44
|15.
|Коритиба Парана
|38
|12
|6
|20
|39 - 60
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31 - 42
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34 - 41
|37
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|8
|12
|18
|39 - 57
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|13
|5
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|13
|4
|2
|39 - 12
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24 - 11
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39 - 20
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|11
|6
|2
|31 - 17
|39
|6.
|Коритиба Парана
|19
|11
|4
|4
|25 - 16
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37 - 15
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22 - 18
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|30
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25 - 18
|29
|11.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28 - 19
|29
|12.
|Ред Булл Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24 - 13
|29
|14.
|Гойяс
|19
|6
|8
|5
|20 - 22
|26
|15.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17 - 15
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24 - 26
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 19
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|10
|8
|1
|27 - 15
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|19
|9
|4
|6
|23 - 24
|31
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|8
|4
|18 - 17
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20 - 19
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22 - 26
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23 - 24
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20 - 25
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23 - 21
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|11.
|Гойяс
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|17 - 31
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16 - 22
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14 - 19
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14 - 27
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20 - 36
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|2
|7
|10
|17 - 34
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10 - 34
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11 - 42
|7
|20.
|Коритиба Парана
|19
|1
|2
|16
|14 - 44
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|26 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (2)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Сеара
|Ричардсон
|1 14
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|15
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 13