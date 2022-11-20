Тур: 19.
0'
5' Желтая карточкаОртис Дилан
15' Желтая карточкаДзагоев Алан
1:0
17' ГолТемников Иван
45' Желтая карточкаСамошников Илья
1:1
45' ГолЛисакович Виталий
Ход матча
5'
15'
17'
1:0
45'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Веретенников Олег
История личных встреч
Уфа
Рубин
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
85
81
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.16
|Плиев Константин
|2
|0.11
|Касинтура Эгаш
|2
|0.11
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Голубев Артём
|1
|0.05
|Минаев Роман
|1
|0.05
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.05
|Конюхов Вадим
|1
|0.05
|Ортис Дилан
|1
|0.05
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.37
|Лисакович Виталий
|7 (1)
|0.37
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.26
|Иванов Олег
|2
|0.11
|Мусаев Леон
|2
|0.11
|Тесленко Егор
|2
|0.11
|Дзагоев Алан
|1
|0.05
|Зотов Александр
|1
|0.05
|Горбунов Игорь
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.05
|Безруков Руслан
|1
|0.05
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|6
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|1
|Голубев Артём
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Сухов Александр
|2
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Евсеев Алексей
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Касинтура Эгаш
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Конюхов Вадим
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|4
|0
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|Лисакович Виталий
|4
|0
|Безруков Руслан
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Рубин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
5
Уфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
19
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
7
24
Голы по времени матча
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
3
33%
4
20%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
13
32
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
3
23%
8
25%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
5
20%
3
15%
61-75
9
36%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0
Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4
Результаты матчей
Уфа
Рубин
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Уфа
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
82
26
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
62
28
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|33 - 21
|38
|2.
|Алания
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 20
|35
|3.
|Рубин
|1:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|32 - 22
|32
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 20
|31
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 12
|27
|8.
|Шинник
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 21
|27
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|13.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|14.
|Уфа
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|15 - 25
|19
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 20
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 10
|21
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|5.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Рубин
|1:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|14.
|Уфа
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Рубин
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Акрон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Уфа
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 19
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 16
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Уфа 1:1 Рубин
Исход игры
Уфа
17.6% (24)
Ничья
30.1% (41)
Рубин
52.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
37.9% (47)
Меньше
62.1% (77)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.7% (35)
1:2 Рубин
22.1% (30)
0:1 Рубин
16.2% (22)
2:1 Уфа
9.6% (13)
0:2 Рубин
7.4% (10)
1:0 Уфа
4.4% (6)
2:0 Уфа
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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