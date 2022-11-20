Заурбек Плиев отдал на левом фланге Никитину, который не нашёл возможности для навеса и отыграл назад.

С линии штрафной попытался нанести удар Никитин и заработал угловой удар.

Муллин, откликнувшись на подачу уфимского углового с левого края, выбил мяч на очередной корнер.

Емельянов подал корнер с правого фланга, и мяч из своей штрафной вынесли верхом игроки "Рубина".

Темников заработал штрафной впереди на правом фланге, его уронил на газон Попов.

Емельянов упал в границах чужой штрафной, но нет одиннадцатиметрового.

Емельянов разыграл штрафной с Темниковым, тот навесил, и Дюпин выбил мяч на выходе.

Темников навесил с правого фланга, потом повторил Голубев с подбора, и Карп ногой не попал низом в правый угол.

"Уфа" активней смотрится на первых минутах второго тайма. В начале матча тоже так было.

Лисакович после короткой передачи Дзагоева не попал в правый угол ворот с подступов к штрафной площадке.

Темников пробил головой после подачи справа со штрафного - неопасно и мимо створа.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Виталий Лисакович! Провалилась оборона "Уфы", Лисакович вырвался на рандеву с Кукушкиным и поразил ближний (левый) угол с рикошетом от голкипера.

Свисток на перерыв. Счёт 1:1. Конец первого тайма оказался неудачным для "Уфы" из-за травмы Ортиса и ответного гола Лисаковича в раздевалку. Посмотрим, как будут развиваться во второй половине встречи.

Не первый уже раз зафиксирован офсайд у Джоэля Фамейе в сегодняшнем матче.

У Ортиса повреждение, он уходит с поля, готовится его замена.

Муллин навесил справа из-под Касинтуры, и мяч из своей штрафной вынес головой Ушахин.

Попов расчистил себе пространство для подачи с правого полуфланга и сделал перевод на дальний край, где не смог сделать ничего путного с мячом Кабутов.

Теперь Касинтура стал виновником падения Заурбека Плиева в штрафной уфимского клуба.

Самошников на левом фланге уложил на газон Голубева. Право на перспективный штрафной получила "Уфа".

36' Ортис с левой линии штрафной навесил через себя в центральную зону, где были только защитники "Рубина".

35' Была возможность у Фамейе вырваться один на один, но всё же он сместился вправо, где перед ним был поставлен шлагбаум обороной хозяйской команды.

34' "Рубин" взял паузу в своих атакующих действиях, мяч в последние 2-3 минуты держится у "Уфы".

33' Но в целом зрелищностью игра не блещет, есть некоторый дефицит голевых моментов.

32' В первом тайме остаётся ещё достаточно времени, можно забить командам несколько голов до перерыва.

31' "Рубина" играет сейчас первым номером, а "Уфа" - вторым, это очевидно.

30' Кабутов подал справа с корнера, и после скидки кто-то плотно пробил ногой, однако Кукушкин уверенно поймал мяч на ленточке.

29' Кабутов навесил с правого полуфланга со штрафного, и от Ушахина мяч ушёл на угловой.

28' Ботака-Иобома сфолил на Фамейе перед своей штрафной. Перспективный стандарт для "Рубина".

27' Фамейе побил с подступов к штрафной, но удар у него вышел неподготовленным - мимо створа.

27' Емельянов с левого полуфланга выполнил подачу на дальнюю штангу, и мяч ожидаемо финишировал в руках Дюпина.

26' Поупражнялись сейчас хозяева в выводе мяча к центру поля от своей штрафной короткими пасами под прессингом. Неплохо получилось.

25' Много подач закидывают гости в чужую штрафную, но защитники "Уфы" спокойно снимают все эти кроссы.

24' Заурбек Плиев вбросит мяч из аута на своей половине поля. Естественно, защитник "Уфы" спешить не будет.

23' Мяч под контролем "Рубина", только опасные моменты у ворот Кукушкина пока не очень как-то намечаются.

22' Ждём от "Рубина" продолжения и усиления атакующих попыток. Отыгрываться-то надо казанцам.

21' Кабутов подал угловой с левого края на ближнюю штангу, откуда Карп вынес мяч головой.

20' Дзагоев решил приложиться по воротам с приличной дистанции, и его удар был заблокирован.

18' Муллин выполнил подачу с правого фланга, и её головой отразил Емельянов.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Иван Темников!

Воспользовавшись корявым выносом Дюпина, Темников обыгрался с Ортисом и с правого полуфланга загнал мяч под дальнюю девятку! Красивый гол, прямо скажем!

14' Дзагоев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. "Рубин" разыграл свой стандарт на левом фланге - ничего опасного.

13' Касинтура забросил в левую часть чужой штрафной на Темникова, а тот прострелил аккурат в руки Дюпина.

12' Искусственный газон в столице Башкортостана не самого лучшего качества, но по крайней мере "Уфа" к нему уже должна была привыкнуть.

11' Напоролись гости на ответную атаку, где Ортис заработал на левом фланге аут, который вбросит Касинтура.

10' Казанцы устремляются в контратаку, по центру свободное пространство...

9' Фамейе оказался в положении "вне игры" возле левого угла штрафной уфимцев.

9' Высокую подачу выполнили хозяева с правого фланга на Ортиса, но мяч выловил Дюпин.

8' Кабутов отдал средний пас вперёд через центральную линию Муллину, а тот уступил мяч оппоненту.

7' Активную оборону сейчас применяют уфимцы, не давая соперникам протиснуться в их штрафную.

6' Опасно! Емельянов навесил с корнера, и Ортис пробил головой с отскоком от газона рядом с левой штангой.

4' Дилан Ортис впереди на правом фланге сфолил против Ильи Самошникова и получил жёлтую карочку.

3' Константин Плиев из "Уфы", получивший красную карточку в предыдущем туре против "Волги", дисквалифицирован на сегодняшний матч.

2' Кабутов вбросил аут справа, и гости теперь катают мяч на свой половине поля.

1' Хозяева сразу же провели атаку, и Ортис остался лежать ненадолго в чужой штрафной. Но нет пенальти.

1' "Уфа" играет в фиолетовом цвете, а "Рубин" сегодня появился на поле в бело-чёрной форме.