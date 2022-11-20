ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Уфа
1:1
Второй тайм: 55'
Рубин
0'
5' Желтая карточка
Ортис Дилан
15' Желтая карточка
Дзагоев Алан
1:0
17' Гол
Темников Иван
45' Желтая карточка
Самошников Илья
1:1
45' Гол
Лисакович Виталий

Ход матча

5'
Ортис Дилан
 
15'
 
Дзагоев Алан
17'
Темников Иван
1:0
38'
Минаев Роман
Ортис Дилан
 
45'
 
Самошников Илья
45'
1:1
Лисакович Виталий
Прогнозы 136
Уфа 17.6% (24)
X 30.1% (41)
Рубин 52.2% (71)
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Уфа
Рубин

История личных встреч

Уфа
Рубин

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
81

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.16
Плиев Константин 2 0.11
Касинтура Эгаш 2 0.11
Евсеев Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Голубев Артём 1 0.05
Минаев Роман 1 0.05
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
Конюхов Вадим 1 0.05
Ортис Дилан 1 0.05
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.37
Лисакович Виталий 7 (1) 0.37
Кабутов Дмитрий 5 0.26
Иванов Олег 2 0.11
Мусаев Леон 2 0.11
Тесленко Егор 2 0.11
Дзагоев Алан 1 0.05
Зотов Александр 1 0.05
Горбунов Игорь 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Бакаев Солтмурад 1 0.05
Безруков Руслан 1 0.05

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 6 0
Фищенко Руслан 6 0
Карп Кэтэлин 4 1
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Голубев Артём 4 0
Ортис Дилан 4 0
Темников Иван 3 0
Камилов Владислав 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Евсеев Алексей 2 0
Масалов Александр 2 0
Касинтура Эгаш 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Конюхов Вадим 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Лисакович Виталий 4 0
Безруков Руслан 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Фамейе Джоэль 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Самошников Илья 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0

Результаты матчей

Уфа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Рубин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
5
Уфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
19
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

7
24

Голы по времени матча

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
3
33%
4
20%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

13
32
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
3
23%
8
25%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
5
20%
3
15%
61-75
9
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0
Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4

Результаты матчей

Уфа
Рубин

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Уфа
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
11
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 19 10 8 1 33 - 21 38
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Рубин 1:1 Заявка 19 8 8 3 32 - 22 32
4. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
5. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
8. Шинник Заявка 19 8 3 8 21 - 21 27
9. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа 1:1 Заявка 19 4 7 8 15 - 25 19
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Балтика Заявка 9 6 3 0 17 - 10 21
3. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
4. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин 1:1 Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа 1:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Рубин 1:1 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
4. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
5. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа 1:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 9 1 1 7 8 - 16 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Емельянов разыграл штрафной с Темниковым, тот навесил, и Дюпин выбил мяч на выходе.
  • 54'
    Емельянов упал в границах чужой штрафной, но нет одиннадцатиметрового.
  • Фол, нарушение
    53'
    Темников заработал штрафной впереди на правом фланге, его уронил на газон Попов.
  • 52'
    Емельянов подал корнер с правого фланга, и мяч из своей штрафной вынесли верхом игроки "Рубина".
  • Угловой
    52'
    Муллин, откликнувшись на подачу уфимского углового с левого края, выбил мяч на очередной корнер.
  • Угловой
    51'
    С линии штрафной попытался нанести удар Никитин и заработал угловой удар.
  • 50'
    Заурбек Плиев отдал на левом фланге Никитину, который не нашёл возможности для навеса и отыграл назад.
  • 50'
    Лисакович после короткой передачи Дзагоева не попал в правый угол ворот с подступов к штрафной площадке.
  • 48'
    "Уфа" активней смотрится на первых минутах второго тайма. В начале матча тоже так было.
  • Опасный момент
    47'
    Темников навесил с правого фланга, потом повторил Голубев с подбора, и Карп ногой не попал низом в правый угол. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 1:1. Конец первого тайма оказался неудачным для "Уфы" из-за травмы Ортиса и ответного гола Лисаковича в раздевалку. Посмотрим, как будут развиваться во второй половине встречи.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Виталий Лисакович!
    Провалилась оборона "Уфы", Лисакович вырвался на рандеву с Кукушкиным и поразил ближний (левый) угол с рикошетом от голкипера.
  • 45'
    Темников пробил головой после подачи справа со штрафного - неопасно и мимо створа.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
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    • Желтая карточка
      45'
      Самошников на левом фланге уложил на газон Голубева. Право на перспективный штрафной получила "Уфа".
    • 44'
      Кабутов вбросит аут в районе штрафной площади "Рубина".
    • 43'
      Плотный удар хозяев со средней дистанции заблокирован.
    • Фол, нарушение
      42'
      Теперь Касинтура стал виновником падения Заурбека Плиева в штрафной уфимского клуба.
    • 41'
      Попов расчистил себе пространство для подачи с правого полуфланга и сделал перевод на дальний край, где не смог сделать ничего путного с мячом Кабутов.
    • Фол, нарушение
      40'
      Виталий Лисакович около правого края чужой штрафной подтолкнул Заурбека Плиева.
    • 39'
      Муллин навесил справа из-под Касинтуры, и мяч из своей штрафной вынес головой Ушахин.
    • Замена
      38'
      Вынужденная замена в составе "Уфы": Роман Минаев вместо Дилана Ортиса.
    • Травма, повреждение
      38'
      У Ортиса повреждение, он уходит с поля, готовится его замена.
    • Офсайд
      37'
      Не первый уже раз зафиксирован офсайд у Джоэля Фамейе в сегодняшнем матче.
    • 36'
      Ортис с левой линии штрафной навесил через себя в центральную зону, где были только защитники "Рубина".
    • 35'
      Была возможность у Фамейе вырваться один на один, но всё же он сместился вправо, где перед ним был поставлен шлагбаум обороной хозяйской команды.
    • 34'
      "Рубин" взял паузу в своих атакующих действиях, мяч в последние 2-3 минуты держится у "Уфы".
    • 33'
      Но в целом зрелищностью игра не блещет, есть некоторый дефицит голевых моментов.
    • 32'
      В первом тайме остаётся ещё достаточно времени, можно забить командам несколько голов до перерыва. 
    • 31'
      "Рубина" играет сейчас первым номером, а "Уфа" - вторым, это очевидно.
    • Опасный момент
      30'
      Кабутов подал справа с корнера, и после скидки кто-то плотно пробил ногой, однако Кукушкин уверенно поймал мяч на ленточке.
    • Угловой
      29'
      Кабутов навесил с правого полуфланга со штрафного, и от Ушахина мяч ушёл на угловой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Ботака-Иобома сфолил на Фамейе перед своей штрафной. Перспективный стандарт для "Рубина".
    • 27'
      Фамейе побил с подступов к штрафной, но удар у него вышел неподготовленным - мимо створа.
    • 27'
      Емельянов с левого полуфланга выполнил подачу на дальнюю штангу, и мяч ожидаемо финишировал в руках Дюпина.
    • 26'
      Поупражнялись сейчас хозяева в выводе мяча к центру поля от своей штрафной короткими пасами под прессингом. Неплохо получилось.
    • 25'
      Много подач закидывают гости в чужую штрафную, но защитники "Уфы" спокойно снимают все эти кроссы.
    • 24'
      Заурбек Плиев вбросит мяч из аута на своей половине поля. Естественно, защитник "Уфы" спешить не будет.
    • 23'
      Мяч под контролем "Рубина", только опасные моменты у ворот Кукушкина пока не очень как-то намечаются.
    • 22'
      Ждём от "Рубина" продолжения и усиления атакующих попыток. Отыгрываться-то надо казанцам.
    • Угловой
      21'
      Кабутов подал угловой с левого края на ближнюю штангу, откуда Карп вынес мяч головой.
    • 20'
      Дзагоев решил приложиться по воротам с приличной дистанции, и его удар был заблокирован.
    • 18'
      Муллин выполнил подачу с правого фланга, и её головой отразил Емельянов.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Иван Темников!
      Воспользовавшись корявым выносом Дюпина, Темников обыгрался с Ортисом и с правого полуфланга загнал мяч под дальнюю девятку! Красивый гол, прямо скажем!
    • Желтая карточка
      14'
      Дзагоев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. "Рубин" разыграл свой стандарт на левом фланге - ничего опасного.
    • 13'
      Касинтура забросил в левую часть чужой штрафной на Темникова, а тот прострелил аккурат в руки Дюпина.
    • 12'
      Искусственный газон в столице Башкортостана не самого лучшего качества, но по крайней мере "Уфа" к нему уже должна была привыкнуть.
    • 11'
      Напоролись гости на ответную атаку, где Ортис заработал на левом фланге аут, который вбросит Касинтура.
    • 10'
      Казанцы устремляются в контратаку, по центру свободное пространство...
    • Офсайд
      9'
      Фамейе оказался в положении "вне игры" возле левого угла штрафной уфимцев.
    • 9'
      Высокую подачу выполнили хозяева с правого фланга на Ортиса, но мяч выловил Дюпин.
    • 8'
      Кабутов отдал средний пас вперёд через центральную линию Муллину, а тот уступил мяч оппоненту.
    • 7'
      Активную оборону сейчас применяют уфимцы, не давая соперникам протиснуться в их штрафную.
    • Опасный момент
      6'
      Опасно! Емельянов навесил с корнера, и Ортис пробил головой с отскоком от газона рядом с левой штангой.
    • Желтая карточка
      4'
      Дилан Ортис впереди на правом фланге сфолил против Ильи Самошникова и получил жёлтую карочку.
    • 3'
      Константин Плиев из "Уфы", получивший красную карточку в предыдущем туре против "Волги", дисквалифицирован на сегодняшний матч.
    • 2'
      Кабутов вбросил аут справа, и гости теперь катают мяч на свой половине поля.
    • 1'
      Хозяева сразу же провели атаку, и Ортис остался лежать ненадолго в чужой штрафной. Но нет пенальти.
    • 1'
      "Уфа" играет в фиолетовом цвете, а "Рубин" сегодня появился на поле в бело-чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Привет всем любителям спорта номер один, а именно футбола! В 19-м туре Первой лиги России друг против друга сыграют две команды, в прошлом сезоне выступавшие в РПЛ, - "Уфа" и "Рубин". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 136
    Уфа 17.6% (24)
    X 30.1% (41)
    Рубин 52.2% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Рубин
    3.70
    2.10
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Уфа 1:1 Рубин

    Исход игры
    Уфа
    17.6% (24)
    Ничья
    30.1% (41)
    Рубин
    52.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.9% (47)
    Меньше
    62.1% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    66.13% (82)
    Нет
    33.87% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.7% (35)
    1:2 Рубин
    22.1% (30)
    0:1 Рубин
    16.2% (22)
    2:1 Уфа
    9.6% (13)
    0:2 Рубин
    7.4% (10)
    1:0 Уфа
    4.4% (6)
    2:0 Уфа
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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