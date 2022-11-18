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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Уфа
 
Позже
Рубин
Прогнозы 69
Уфа 24.6% (17)
X 24.6% (17)
Рубин 50.7% (35)
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Уфа
Ничья
Рубин
15.50
1.22
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уфа
Рубин

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
81

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 2 0.11
Плиев Константин 2 0.11
Касинтура Эгаш 2 0.11
Евсеев Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Голубев Артём 1 0.06
Минаев Роман 1 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.06
Конюхов Вадим 1 0.06
Ортис Дилан 1 0.06
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.39
Лисакович Виталий 6 (1) 0.33
Кабутов Дмитрий 5 0.28
Иванов Олег 2 0.11
Мусаев Леон 2 0.11
Тесленко Егор 2 0.11
Дзагоев Алан 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Бакаев Солтмурад 1 0.06
Безруков Руслан 1 0.06

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 6 0
Фищенко Руслан 6 0
Карп Кэтэлин 4 1
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Голубев Артём 4 0
Темников Иван 3 0
Камилов Владислав 3 0
Ортис Дилан 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Евсеев Алексей 2 0
Масалов Александр 2 0
Касинтура Эгаш 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Конюхов Вадим 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Лисакович Виталий 4 0
Безруков Руслан 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Фамейе Джоэль 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0

Результаты матчей

Уфа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Рубин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
5
Уфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
19
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

7
24

Голы по времени матча

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
2
22%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
3
33%
4
20%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

13
32
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
3
23%
8
25%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
5
20%
3
15%
61-75
9
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1 Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0
Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4

Результаты матчей

Уфа
Рубин

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Уфа
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
11
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
5. Рубин Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Шинник Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Уфа 24.6% (17)
    X 24.6% (17)
    Рубин 50.7% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Рубин
    15.50
    1.22
    5.10
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    Где смотреть матч Уфа - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Рубин

    Исход игры
    Уфа
    24.6% (17)
    Ничья
    24.6% (17)
    Рубин
    50.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (33)
    Меньше
    50% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (50)
    Нет
    24.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    29% (20)
    1:1 Ничья
    24.6% (17)
    2:1 Уфа
    15.9% (11)
    0:1 Рубин
    10.1% (7)
    0:2 Рубин
    5.8% (4)
    1:0 Уфа
    4.3% (3)
    2:0 Уфа
    2.9% (2)
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