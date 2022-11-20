До матча

— Старт матча первой лиги между "Енисеем" и "Аланией" затягивается. Причем не ясна причина такой задержки. Игроки владикавказцев в подтрибунном помещении, а вот футболистов "Енисея" не наблюдаем. Встреча должна была стартовать в 13:00 по Москве.

— По-прежнему нет движения у нас. По Москве уже 13:07, а команды так и не появились на поле. С чем связана пауза - не понятно.

— Старт встречи в манеже затягивается. Еще не вышли на футбольное поле команды.

— Представим вашему вниманию бригаду арбитров:



Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);

Ассистент: Рустам Равилов (Саранск, Россия);

Ассистент: Фёдор Валявин (Саратов, Россия);

Резервный: Роман Труханович (Барнаул, Россия).