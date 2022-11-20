ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Енисей
 
Позже
Алания
Прогнозы 142
Енисей 44.4% (63)
X 31.7% (45)
Алания 23.9% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Енисей
Ничья
Алания
2.60
3.57
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Енисей
Алания

История личных встреч

Енисей
Алания

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 5 0.28
Ломакин Александр 3 0.17
Окладников Андрей 3 0.17
Саная Анзор 3 (2) 0.17
Масловский Александр 2 0.11
Молтенинов Илья 2 0.11
Иванов Егор 1 0.06
Кичин Валерий 1 0.06
Феррейра Херман 1 0.06
Умаев Идрис 1 0.06
Бардыбахин Вячеслав 1 0.06
Апушников Егор 1 0.06
Столбов Кирилл 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.39
Машуков Ислам 6 (1) 0.33
Багаев Алан 4 0.22
Гиоргобиани Николай 4 0.22
Петров Максим Вячеславович 2 0.11
Хабалов Алан 2 (1) 0.11
Засеев Азамат 1 0.06
Качмазов Сослан 1 0.06
Ташаев Александр 1 0.06
Корян Аршак 1 0.06
Хосонов Хетаг 1 0.06
Хугаев Алан 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Мазурин Андрей 1 0.06
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Кочиев Хетаг 1 0.06

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 5 0
Кичин Валерий 5 0
Бардыбахин Вячеслав 3 1
Раздорских Никита 2 1
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Феррейра Херман 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 5 0
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
3
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

10
17
Енисей
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Алания
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
9
53%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
6
32%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
6
46%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

26
36
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
4
15%
6
17%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
6
23%
6
17%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
3
12%
11
31%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
7
37%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1
Енисей - Уфа 3:1 КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1
Алания
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0
Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3

Результаты матчей

Енисей
Алания

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Енисей
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
2
1.5
4
6
2
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
10
8
1.5
10
8
2
16
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 19 10 8 1 33 - 21 38
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Рубин 1:1 Заявка 19 8 8 3 32 - 22 32
4. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
5. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
8. Шинник Заявка 19 8 3 8 21 - 21 27
9. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа 1:1 Заявка 19 4 7 8 15 - 25 19
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Балтика Заявка 9 6 3 0 17 - 10 21
3. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
4. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин 1:1 Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа 1:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Рубин 1:1 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
4. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
5. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа 1:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 9 1 1 7 8 - 16 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • До матча
  • Старт матча первой лиги между "Енисеем" и "Аланией" затягивается. Причем не ясна причина такой задержки. Игроки владикавказцев в подтрибунном помещении, а вот футболистов "Енисея" не наблюдаем. Встреча должна была стартовать в 13:00 по Москве.
  • По-прежнему нет движения у нас. По Москве уже 13:07, а команды так и не появились на поле. С чем связана пауза - не понятно.
  • Старт встречи в манеже затягивается. Еще не вышли на футбольное поле команды.
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
    Ассистент: Рустам Равилов (Саранск, Россия);
    Ассистент: Фёдор Валявин (Саратов, Россия);
    Резервный: Роман Труханович (Барнаул, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках поединка Первой лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Енисея» и «Алании». Встреча состоится в Красноярске, на стадионе «Футбол-арена Енисей».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 142
Енисей 44.4% (63)
X 31.7% (45)
Алания 23.9% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Алания
2.60
3.57
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Енисей - Алания

Исход игры
Енисей
44.4% (63)
Ничья
31.7% (45)
Алания
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (58)
Меньше
52.46% (64)
Обе команды забьют
Да
81.97% (100)
Нет
18.03% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (42)
2:1 Енисей
26.8% (38)
1:2 Алания
9.9% (14)
1:0 Енисей
9.2% (13)
0:1 Алания
2.8% (4)
2:0 Енисей
2.8% (4)
2:3 Алания
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Енисей
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