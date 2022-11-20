Тур: 19.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Умаев ИдрисНападающий
-
Главный тренер: Горлов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Енисей
Алания
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.28
|Ломакин Александр
|3
|0.17
|Окладников Андрей
|3
|0.17
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.17
|Масловский Александр
|2
|0.11
|Молтенинов Илья
|2
|0.11
|Иванов Егор
|1
|0.06
|Кичин Валерий
|1
|0.06
|Феррейра Херман
|1
|0.06
|Умаев Идрис
|1
|0.06
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.06
|Апушников Егор
|1
|0.06
|Столбов Кирилл
|1
|0.06
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.39
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.33
|Багаев Алан
|4
|0.22
|Гиоргобиани Николай
|4
|0.22
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.11
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.11
|Засеев Азамат
|1
|0.06
|Качмазов Сослан
|1
|0.06
|Ташаев Александр
|1
|0.06
|Корян Аршак
|1
|0.06
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Хугаев Алан
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Мазурин Андрей
|1
|0.06
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Кочиев Хетаг
|1
|0.06
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|5
|0
|Кичин Валерий
|5
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|1
|Раздорских Никита
|2
|1
|Иванов Егор
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Феррейра Херман
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|5
|0
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
3
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
10
17
Енисей
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Алания
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
14
17
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
9
53%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
6
32%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
2
11%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
6
46%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
26
36
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
4
15%
6
17%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
6
23%
6
17%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
3
12%
11
31%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
7
37%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1
Енисей - Уфа 3:1 КАМАЗ - Енисей 1:0 Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1
Алания
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0
Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3
Результаты матчей
Енисей
Алания
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Енисей
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
91
62
46
26
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
46
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
108
108
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|33 - 21
|38
|2.
|Алания
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 20
|35
|3.
|Рубин
|1:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|32 - 22
|32
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 20
|31
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 12
|27
|8.
|Шинник
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 21
|27
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|13.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|14.
|Уфа
|1:1 Заявка
|19
|4
|7
|8
|15 - 25
|19
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 20
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 10
|21
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|5.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Рубин
|1:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|14.
|Уфа
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Рубин
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Акрон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Уфа
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 19
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 16
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Енисей - Алания
Исход игры
Енисей
44.4% (63)
Ничья
31.7% (45)
Алания
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (58)
Меньше
52.46% (64)
Обе команды забьют
Да
81.97% (100)
Нет
18.03% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (42)
2:1 Енисей
26.8% (38)
1:2 Алания
9.9% (14)
1:0 Енисей
9.2% (13)
0:1 Алания
2.8% (4)
2:0 Енисей
2.8% (4)
2:3 Алания
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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