ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Акрон
0:0
Второй тайм: 71'
Арсенал Тула
0'

Ход матча

68'
 
Яковлев Михаил
Григорян Арутюн
Прогнозы 138
Акрон 8% (11)
X 23.9% (33)
Арсенал Тула 68.1% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Арсенал Тула
4.55
3.14
2.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Акрон
Арсенал Тула

История личных встреч

Акрон
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.21
Марухин Владимир 3 0.16
Савичев Константин 3 (2) 0.16
Чудин Иван 2 0.11
Гираев Карим 2 0.11
Азаров Владимир 1 0.05
Килин Антон 1 0.05
Рогач Иван 1 0.05
Базелюк Константин 1 (1) 0.05
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 8 (2) 0.42
Луценко Евгений 7 0.37
Ткачёв Сергей 4 0.21
Алиев Камран 3 0.16
Григалава Гиа 1 0.05
Померко Алексей 1 0.05
Григорян Арутюн 1 0.05
Яковлев Михаил 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Кайнов Максим 1 0.05

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 3 1
Савичев Константин 4 0
Волков Сергей 3 0
Чудин Иван 3 0
Шакуро Павел 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Рогач Иван 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Зуев Илья 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 4 0
Панченко Кирилл 2 1
Григалава Гиа 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
17
Акрон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Арсенал Тула
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
5
56%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

10
17
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
2
12%
1-15
6
60%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

19
28
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
6
32%
3
11%
1-15
7
37%
4
14%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
7
25%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
5
22%
6
30%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0
Алания - Акрон 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0

Результаты матчей

Акрон
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Акрон
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
6
3
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
9
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
9
9
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 19 10 8 1 33 - 21 38
2. Алания Заявка 19 10 5 4 35 - 22 35
3. Енисей Заявка 19 9 7 3 28 - 19 34
4. Рубин Заявка 19 9 7 3 33 - 22 34
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 19 9 5 5 28 - 20 32
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 19 7 7 5 15 - 14 28
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 19 7 6 6 18 - 14 27
10. Шинник Заявка 19 8 3 8 21 - 21 27
11. Волгарь 0:1 Заявка 19 7 5 7 19 - 18 26
12. Родина Москва 1:0 Заявка 19 6 5 8 18 - 23 23
13. Акрон 0:0 Заявка 19 4 9 6 18 - 24 21
14. Уфа Заявка 19 4 6 9 15 - 26 18
15. Велес Москва 0:1 Заявка 19 5 1 13 13 - 31 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Волга Ульяновск Заявка 19 3 6 10 15 - 28 15
18. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 9 7 2 0 17 - 7 23
2. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3. Балтика Заявка 9 6 3 0 17 - 10 21
4. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь 0:1 Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 9 4 3 2 7 - 5 15
10. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
11. Велес Москва 0:1 Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
12. Нефтехимик Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Родина Москва 1:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
15. Уфа Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Акрон 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
17. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
3. Рубин Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
5. Родина Москва 1:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Арсенал Тула 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
7. Акрон 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15. Волга Ульяновск Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17. Шинник Заявка 9 1 1 7 8 - 16 4
18. Велес Москва 0:1 Заявка 9 1 0 8 3 - 18 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Рубин Лисакович Виталий 8
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Двойная перестановка у "Акрона". Вместо Базелюка выходит Гираев, а Сагуткина меняет Рогач. 
  • 69'
    Сергей Ткачёв собрал на себе нескольких соперников на левом фланге и выжал максимум из эпизода, заработав аут. 
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Арсенала". Вместо Арутюна Григоряна выходит Михаил Яковлев. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Медицинская бригада "Акрона" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Даниилу Сагуткину. 
  • 65'
    Много единоборств, но при этом мало фолов - лишь тринадцать на двоих, а что касается карточек, то их пока нет. 
  • Судья
    64'
    Григалава нарушил правила в борьбе с Базелюком, отмахнувшись, но арбитр этого не заметил. 
  • Офсайд
    62'
    Владимир Азаров ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил безадресный прострел, а перед этим залез в офсайд. 
  • 61'
    Кирилл Панченко совершил рейд по левому флангу, добежал до штрафной и выполнил прострел, попав в Сергея Макарова - аут заработан. 
  • 60'
    Владимир Марухин выполнил длинную передачу в штрафную площадь соперника, с которой разобрался Михаил Левашов. 
  • 59'
    Роман Мануйлов нашёл возможность для удара с правого угла штрафной, отправив мяч рядом с правой штангой. 
  • 58'
    Статистику ударов в створ нам показали - 0:3. И все три удара в цель "Арсенал" нанёс в первом тайме. 
  • Опасный момент
    57'
    Константин Базелюк исполнил стандарт, пробив в левый нижний угол - мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Кайнов нарушает правила перед своей штрафной, сбивая Чудина. Перспективный стандарт для "Акрона". 
  • 55'
    Атакой на атаку отвечают команды. Сейчас Савичев нашёл возможность для кросса с правого фланга, который прервал Левашов. 
  • 54'
    Сергей Ткачёв исполнил стандарт, доставив мяч в центр штрафной, но никому из партнёров не удалось нанести акцентированный удар. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      53'
      Константин Савичев нарушил правила на правом фланге, подтолкнув в спину Исламжана Насырова. 
    • 52'
      Григалава поддержал атаку левым флангом и выполнил высокую подачу, которая привела к выходу игрового снаряда за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Тактический фол со стороны хозяев зафиксировал арбитр. На газоне в центральном круге оказался Гиа Григалава. 
    • 50'
      И снова хозяевам не удалось создать опасный момент после подачи от углового флага - Михаил Левашов уверенно сыграл на выходе. 
    • Угловой
      49'
      Палиенко выполнил передачу на Савичева, который пробил в касание, попал в соперника и заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Гиа Григалава нарушает правила около своей штрафной, роняя на газон Константина Базелюка. 
    • 47'
      Замен в перерыве не случилось, команды продолжают сражаться за три очка в стартовых сочетаниях. "Акрон" забирает мяч под контроль. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Берёт старт второй тайм. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён, пока без голов. 
    • 45'
      Мануйлов поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел - Ходжаниязов оказался на линии игрового снаряда. 
    • 44'
      Наступление "Акрона" правым флангом завершилось безадресным прострелом в район ближней штанги. 
    • 43'
      Приближается концовка первого первого тайма. Остановок не было, замен тоже, поэтому арбитр может ничего не добавить, либо максимум минуту. 
    • Угловой
      42'
      Хозяева продолжают увеличивать количество корнеров. На сей раз на правом фланге его разыграли и отправили мяч в штрафную - "Арсенал" вновь успешно отбился. 
    • Угловой
      41'
      Теперь с левого фланга "Акрон" исполнил корнер. Михаил Левашов вышел из ворот и выбил мяч кулаками. 
    • 39'
      Константин Савичев простреливает с правого фланга - гости отбиваются, а подбор оставляет за собой Даниил Сагуткин. 
    • Угловой
      38'
      С правого фланга хозяева выполнили корнер, но не смогли навязать борьбу на втором этаже. 
    • 37'
      Кирилл Панченко напомнил о себе, отметившись точным ударом из-за штрафной - мяч в руках Сергея Волкова оказался. 
    • 36'
      Максим Палиенко набрал скорость на левом фланге и выполнил подачу, которая стала лёгкой добычей для Михаила Левашова. 
    • 35'
      "Акрон" забирает мяч под контроль. "Арсенал" пытается высоко прессинговать, но отобрать игровой снаряд не получается. 
    • 33'
      Большими силами "Арсенал" переходит на половину поля соперника и ищет варианты для обострения. Пока не удаётся найти пути к воротам Сергея Волкова. 
    • 32'
      Константин Базелюк выиграл воздух в чужой штрафной и пробил головой после кросса с правого фланга, но в створ не попал. 
    • Офсайд
      30'
      Позиционная атака тульского коллектива завершилась свистком арбитра - положение "вне игры" было зафиксировано. 
    • 29'
      Арутюн Григорян добежал до лицевой линии на правом фланге и выполнил подачу - попал в Джамалдина Ходжаниязова и заработал аут. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Илья Сериков нарушил правила около центрального круга, сбив в подкате Ивана Чудина. Устным предупреждением ограничился арбитр. 
    • 27'
      Азаров продолжает грузить мяч в штрафную с правого фланга, но пока не получается доставить игровой снаряд до нападающих. Сейчас тоже навес безадресным получился. 
    • 25'
      Сергей Волков вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд после кросса Романа Мануйлова с левого фланга. 
    • 24'
      Камран Алиев ответил своим опасным прострелом с левого края штрафной, но тоже адресата не нашёл. 
    • Опасный момент
      23'
      Владимир Азаров ворвался в штрафную площадку с правого фланга и прострелил во вратарскую, но никто из партнёров не замкнул. 
    • 21'
      Много атак провёл "Арсенал", а сейчас решает отдать инициативу оппоненту и немного отдохнуть. "Акрон" довольствуется наличием мяча на своей части поля. 
    • 20'
      Константин Савичев поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, где надёжно сыграл Исламжан Насыров. 
    • 19'
      Классную проникающую передачу придумал Кирилл Панченко в штрафную на Евгения Луценко, которого в последний момент закрыл Павел Шакуро. 
    • 18'
      Сергей Ткачёв завершил позиционную атаку дальним ударом, отправив мяч чуть выше перекладины. 
    • Фол, нарушение
      16'
      На левом фланге около штрафной площадки тульский клуб заработал стандарт, после чего быстро его разыграл и выполнил подачу, которую прервал Базелюк. 
    • Судья
      15'
      Владимир Азаров оказался на газоне перед чужой штрафной - арбитр показал, что нарушения правил не было. 
    • 14'
      Справились хозяева с корнером соперника, а потом проиграли подбор, после чего Камран Алиев нанёс удар и попал в одного из оппонентов. 
    • Угловой
      13'
      Атака "Арсенала" правым флангом не прошла зря, удалось добиться права на исполнение углового удара. 
    • 12'
      Несколько быстрых атак удалось провести хозяевам, но с остротой у них пока имеются трудности, да и ударов маловато. 
    • 11'
      Высокую подачу выполнил Иван Чудин, доставив мяч линию вратарской, где на перехвате сыграл Михаил Левашов. 
    • Фол, нарушение
      10'
      "Акрон" попытался провести атаку через центр, но до штрафной не добрался, однако стандартное положение заработал. 
    • 9'
      Длинной передачей Ходжаниязов решил начать атаку, но найти партнёров у чужой штрафной не сумел. 
    • 8'
      Панченко ворвался в штрафную площадку правым краем, добежал до лицевой и прострелил - Даниил Сагуткин оказался на пути мяча. 
    • 6'
      Константин Базелюк зацепился за мяч после передачи с правого фланга, но не сумел нанести удар. Гиа Григалава сыграл в отборе. 
    • 5'
      Сергей Ткачёв совершил рейд по левому флангу и выполнил подачу, которую свёл на нет Сергей Волков, выбив мяч кулаками. 
    • 4'
      Павел Шакуро выполнил передачу по левому флангу на Владимира Марухина, который проиграл в скорости Роману Мануйлову. 
    • 3'
      Активнее на первых минутах действуют гости, вынуждая оппонента отходить всем составом за линию мяча и играть на отбой. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Со стороны хозяев арбитр зафиксировал нарушение правил. В центральном круге в единоборстве Кирилл Панченко получил удар в лицо. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Акрон" - "Арсенал" Тура, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 138
    Акрон 8% (11)
    X 23.9% (33)
    Арсенал Тула 68.1% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.55
    3.14
    2.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Акрон 0:0 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Акрон 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Акрон
    8% (11)
    Ничья
    23.9% (33)
    Арсенал Тула
    68.1% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (63)
    Меньше
    48.78% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    74.8% (92)
    Нет
    25.2% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    39.9% (55)
    1:1 Ничья
    21% (29)
    0:1 Арсенал Тула
    12.3% (17)
    1:0 Акрон
    5.1% (7)
    0:2 Арсенал Тула
    4.3% (6)
    1:3 Арсенал Тула
    2.9% (4)
    2:1 Акрон
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Акрон
    Арсенал Тула
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     