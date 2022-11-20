Владимир Азаров ворвался в штрафную площадку правым краем и выполнил безадресный прострел, а перед этим залез в офсайд.

Григалава нарушил правила в борьбе с Базелюком, отмахнувшись, но арбитр этого не заметил.

Много единоборств, но при этом мало фолов - лишь тринадцать на двоих, а что касается карточек, то их пока нет.

Медицинская бригада "Акрона" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Даниилу Сагуткину.

Сергей Ткачёв собрал на себе нескольких соперников на левом фланге и выжал максимум из эпизода, заработав аут.

Двойная перестановка у "Акрона". Вместо Базелюка выходит Гираев, а Сагуткина меняет Рогач.

Сергей Ткачёв исполнил стандарт, доставив мяч в центр штрафной, но никому из партнёров не удалось нанести акцентированный удар.

Атакой на атаку отвечают команды. Сейчас Савичев нашёл возможность для кросса с правого фланга, который прервал Левашов.

Кайнов нарушает правила перед своей штрафной, сбивая Чудина. Перспективный стандарт для "Акрона".

Константин Базелюк исполнил стандарт, пробив в левый нижний угол - мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Статистику ударов в створ нам показали - 0:3. И все три удара в цель "Арсенал" нанёс в первом тайме.

Роман Мануйлов нашёл возможность для удара с правого угла штрафной, отправив мяч рядом с правой штангой.

Владимир Марухин выполнил длинную передачу в штрафную площадь соперника, с которой разобрался Михаил Левашов.

Кирилл Панченко совершил рейд по левому флангу, добежал до штрафной и выполнил прострел, попав в Сергея Макарова - аут заработан.

Замен в перерыве не случилось, команды продолжают сражаться за три очка в стартовых сочетаниях. "Акрон" забирает мяч под контроль.

Гиа Григалава нарушает правила около своей штрафной, роняя на газон Константина Базелюка.

Палиенко выполнил передачу на Савичева, который пробил в касание, попал в соперника и заработал угловой.

И снова хозяевам не удалось создать опасный момент после подачи от углового флага - Михаил Левашов уверенно сыграл на выходе.

Тактический фол со стороны хозяев зафиксировал арбитр. На газоне в центральном круге оказался Гиа Григалава.

Григалава поддержал атаку левым флангом и выполнил высокую подачу, которая привела к выходу игрового снаряда за лицевую линию.

Константин Савичев нарушил правила на правом фланге, подтолкнув в спину Исламжана Насырова.

Мануйлов поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел - Ходжаниязов оказался на линии игрового снаряда.

Первый тайм завершён, пока без голов.

44' Наступление "Акрона" правым флангом завершилось безадресным прострелом в район ближней штанги.

43' Приближается концовка первого первого тайма. Остановок не было, замен тоже, поэтому арбитр может ничего не добавить, либо максимум минуту.

42' Хозяева продолжают увеличивать количество корнеров. На сей раз на правом фланге его разыграли и отправили мяч в штрафную - "Арсенал" вновь успешно отбился.

41' Теперь с левого фланга "Акрон" исполнил корнер. Михаил Левашов вышел из ворот и выбил мяч кулаками.

39' Константин Савичев простреливает с правого фланга - гости отбиваются, а подбор оставляет за собой Даниил Сагуткин.

38' С правого фланга хозяева выполнили корнер, но не смогли навязать борьбу на втором этаже.

37' Кирилл Панченко напомнил о себе, отметившись точным ударом из-за штрафной - мяч в руках Сергея Волкова оказался.

36' Максим Палиенко набрал скорость на левом фланге и выполнил подачу, которая стала лёгкой добычей для Михаила Левашова.

35' "Акрон" забирает мяч под контроль. "Арсенал" пытается высоко прессинговать, но отобрать игровой снаряд не получается.

33' Большими силами "Арсенал" переходит на половину поля соперника и ищет варианты для обострения. Пока не удаётся найти пути к воротам Сергея Волкова.

32' Константин Базелюк выиграл воздух в чужой штрафной и пробил головой после кросса с правого фланга, но в створ не попал.

30' Позиционная атака тульского коллектива завершилась свистком арбитра - положение "вне игры" было зафиксировано.

29' Арутюн Григорян добежал до лицевой линии на правом фланге и выполнил подачу - попал в Джамалдина Ходжаниязова и заработал аут.

28' Илья Сериков нарушил правила около центрального круга, сбив в подкате Ивана Чудина. Устным предупреждением ограничился арбитр.

27' Азаров продолжает грузить мяч в штрафную с правого фланга, но пока не получается доставить игровой снаряд до нападающих. Сейчас тоже навес безадресным получился.

25' Сергей Волков вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд после кросса Романа Мануйлова с левого фланга.

24' Камран Алиев ответил своим опасным прострелом с левого края штрафной, но тоже адресата не нашёл.

23' Владимир Азаров ворвался в штрафную площадку с правого фланга и прострелил во вратарскую, но никто из партнёров не замкнул.

21' Много атак провёл "Арсенал", а сейчас решает отдать инициативу оппоненту и немного отдохнуть. "Акрон" довольствуется наличием мяча на своей части поля.

20' Константин Савичев поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, где надёжно сыграл Исламжан Насыров.

19' Классную проникающую передачу придумал Кирилл Панченко в штрафную на Евгения Луценко, которого в последний момент закрыл Павел Шакуро.

18' Сергей Ткачёв завершил позиционную атаку дальним ударом, отправив мяч чуть выше перекладины.

16' На левом фланге около штрафной площадки тульский клуб заработал стандарт, после чего быстро его разыграл и выполнил подачу, которую прервал Базелюк.

15' Владимир Азаров оказался на газоне перед чужой штрафной - арбитр показал, что нарушения правил не было.

14' Справились хозяева с корнером соперника, а потом проиграли подбор, после чего Камран Алиев нанёс удар и попал в одного из оппонентов.

13' Атака "Арсенала" правым флангом не прошла зря, удалось добиться права на исполнение углового удара.

12' Несколько быстрых атак удалось провести хозяевам, но с остротой у них пока имеются трудности, да и ударов маловато.

11' Высокую подачу выполнил Иван Чудин, доставив мяч линию вратарской, где на перехвате сыграл Михаил Левашов.

10' "Акрон" попытался провести атаку через центр, но до штрафной не добрался, однако стандартное положение заработал.

9' Длинной передачей Ходжаниязов решил начать атаку, но найти партнёров у чужой штрафной не сумел.

8' Панченко ворвался в штрафную площадку правым краем, добежал до лицевой и прострелил - Даниил Сагуткин оказался на пути мяча.

6' Константин Базелюк зацепился за мяч после передачи с правого фланга, но не сумел нанести удар. Гиа Григалава сыграл в отборе.

5' Сергей Ткачёв совершил рейд по левому флангу и выполнил подачу, которую свёл на нет Сергей Волков, выбив мяч кулаками.

4' Павел Шакуро выполнил передачу по левому флангу на Владимира Марухина, который проиграл в скорости Роману Мануйлову.

3' Активнее на первых минутах действуют гости, вынуждая оппонента отходить всем составом за линию мяча и играть на отбой.

2' Со стороны хозяев арбитр зафиксировал нарушение правил. В центральном круге в единоборстве Кирилл Панченко получил удар в лицо.