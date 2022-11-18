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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
Акрон
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 66
Акрон 9.1% (6)
X 19.7% (13)
Арсенал Тула 71.2% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Арсенал Тула
4.55
2.60
2.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Акрон
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.22
Марухин Владимир 3 0.17
Савичев Константин 3 (2) 0.17
Чудин Иван 2 0.11
Гираев Карим 2 0.11
Азаров Владимир 1 0.06
Килин Антон 1 0.06
Рогач Иван 1 0.06
Базелюк Константин 1 (1) 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 8 (2) 0.44
Луценко Евгений 7 0.39
Ткачёв Сергей 4 0.22
Алиев Камран 3 0.17
Григалава Гиа 1 0.06
Померко Алексей 1 0.06
Григорян Арутюн 1 0.06
Яковлев Михаил 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Кайнов Максим 1 0.06

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 3 1
Савичев Константин 4 0
Волков Сергей 3 0
Чудин Иван 3 0
Шакуро Павел 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Рогач Иван 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Зуев Илья 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 4 0
Панченко Кирилл 2 1
Григалава Гиа 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
17
Акрон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Арсенал Тула
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
5
56%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

10
17
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
2
12%
1-15
6
60%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

19
28
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
6
32%
3
11%
1-15
7
37%
4
14%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
7
25%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
5
22%
6
30%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0
Алания - Акрон 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0

Результаты матчей

Акрон
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Акрон
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
6
3
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
9
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
9
9
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
5. Рубин Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Шинник Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 56 минут.



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    • Прогнозы 66
    Акрон 9.1% (6)
    X 19.7% (13)
    Арсенал Тула 71.2% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.55
    2.60
    2.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Акрон - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - Арсенал Тула

    Исход игры
    Акрон
    9.1% (6)
    Ничья
    19.7% (13)
    Арсенал Тула
    71.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (37)
    Меньше
    40.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.42% (48)
    Нет
    22.58% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    47% (31)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    0:1 Арсенал Тула
    9.1% (6)
    1:3 Арсенал Тула
    6.1% (4)
    1:0 Акрон
    6.1% (4)
    0:2 Арсенал Тула
    4.5% (3)
    2:1 Акрон
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