Тур: 19.
Позже
История личных встреч
Акрон
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.22
|Марухин Владимир
|3
|0.17
|Савичев Константин
|3 (2)
|0.17
|Чудин Иван
|2
|0.11
|Гираев Карим
|2
|0.11
|Азаров Владимир
|1
|0.06
|Килин Антон
|1
|0.06
|Рогач Иван
|1
|0.06
|Базелюк Константин
|1 (1)
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.44
|Луценко Евгений
|7
|0.39
|Ткачёв Сергей
|4
|0.22
|Алиев Камран
|3
|0.17
|Григалава Гиа
|1
|0.06
|Померко Алексей
|1
|0.06
|Григорян Арутюн
|1
|0.06
|Яковлев Михаил
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Кайнов Максим
|1
|0.06
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Савичев Константин
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Чудин Иван
|3
|0
|Шакуро Павел
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Рогач Иван
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Песегов Евгений
|1
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Зуев Илья
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Панченко Кирилл
|2
|1
|Григалава Гиа
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Суханов Артём Романович
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Насыров Исламжан
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
3
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
17
Акрон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Арсенал Тула
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
5
56%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
10
17
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
2
12%
1-15
6
60%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
19
28
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
6
32%
3
11%
1-15
7
37%
4
14%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
7
25%
76-90
Пропущено
23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
9%
3
15%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
5
22%
6
30%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0
Алания - Акрон 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0
Результаты матчей
Акрон
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Акрон
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
63
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
72
29
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
513
99
216
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 21
|35
|2.
|Алания
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 20
|35
|3.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 20
|31
|5.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 21
|31
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|7.
|Шинник
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 20
|27
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 12
|27
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|13.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 20
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|4.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|6.
|Акрон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 19
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч Акрон - Арсенал Тула
Исход игры
Акрон
9.1% (6)
Ничья
19.7% (13)
Арсенал Тула
71.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (37)
Меньше
40.32% (25)
Обе команды забьют
Да
77.42% (48)
Нет
22.58% (14)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
47% (31)
1:1 Ничья
16.7% (11)
0:1 Арсенал Тула
9.1% (6)
1:3 Арсенал Тула
6.1% (4)
1:0 Акрон
6.1% (4)
0:2 Арсенал Тула
4.5% (3)
2:1 Акрон
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!