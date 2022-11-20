Первый тайм

13' Ткачук проходит по левому флангу и простреливает во вратарскую, но защитникам "КАМАЗа" удается разрядить обстановку.

12' В матче первого круга "Кубань" и "КАМАЗ" вели дело к нулевой ничьей, но на 87-й минуте сольный проход Бабаева привел к забитому мячу, челнинцы добились победы.

11' Владеет инициативой "КАМАЗ" на старте встречи, "Кубань" предпочитает действовать вторым номером, что для них даже сподручнее.

10' Теперь Бабаев пробивает метров с 20 низом, никаких проблем у Нестеренко не возникло.

9' Гаглоев вошел в штрафную с левого края и от лицевой прострелил в центр, но оборона "Кубани" угрозу нейтрализовала.

8' На неделе команды завершили выступление в Кубке России, проиграв домашние матчи - "КАМАЗ" в Нижнекамске уступил "Звезде" из Второй лиги, а "Кубань" проиграла ульяновской "Волге".