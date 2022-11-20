ЧМ 2022 спецраздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
КАМАЗ
0:0
Первый тайм: 14'
ФК Кубань
0'
Прогнозы 133
КАМАЗ 84.2% (112)
X 12% (16)
ФК Кубань 3.8% (5)
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3.35
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ФК Кубань

История личных встреч

КАМАЗ
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.22
Бабаев Владлен 3 0.17
Пальцев Валентин 3 0.17
Гаглоев Александр 3 (3) 0.17
Мохаммад Амир 2 0.11
Бадртдинов Ильнур 2 0.11
Денисов Александр 1 0.06
Полюткин Антон 1 0.06
Сикоев Асланбек 1 0.06
Серченков Сергей 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 4 (2) 0.22
Чуканов Андреа 2 0.11
Архипов Артём 2 0.11
Мосейчук Илья 2 0.11
Рыбин Алексей 1 0.06
Таказов Сослан 1 0.06
Щёткин Алексей 1 0.06
Махатадзе Георгий 1 0.06
Горовых Даниил 1 0.06
Сидоров Максим 1 (1) 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 4 1
Гаглоев Александр 5 0
Абрамов Артём 5 0
Толстопятов Николай 5 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Полюткин Антон 2 0
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Серченков Сергей 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 6 1
Хомуха Иван 6 0
Сидоров Максим 3 1
Мосейчук Илья 4 0
Таказов Сослан 3 0
Родин Даниил 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Архипов Артём 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Абдоков Нури 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ФК Кубань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
3
КАМАЗ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФК Кубань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

5
8
КАМАЗ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ФК Кубань
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
3
43%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
2
9%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
ФК Кубань
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
ФК Кубань

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
6
12
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 19 10 8 1 33 - 21 38
2. Алания Заявка 19 10 5 4 35 - 22 35
3. Енисей Заявка 19 9 7 3 28 - 19 34
4. Рубин Заявка 19 9 7 3 33 - 22 34
5. Арсенал Тула Заявка 19 9 5 5 28 - 20 32
6. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 5 5 37 - 22 32
7. Волгарь Заявка 19 8 5 6 21 - 18 29
8. КАМАЗ 0:0 Заявка 19 7 7 5 23 - 18 28
9. Нефтехимик Заявка 19 7 6 6 18 - 14 27
10. Шинник Заявка 19 8 3 8 21 - 21 27
11. Динамо Махачкала Заявка 19 6 7 6 15 - 16 25
12. Родина Москва Заявка 19 5 6 8 18 - 24 21
13. Акрон Заявка 19 4 9 6 18 - 24 21
14. Уфа Заявка 19 4 6 9 15 - 26 18
15. Велес Москва Заявка 19 5 2 12 14 - 31 17
16. ФК Кубань 0:0 Заявка 19 4 5 10 16 - 20 17
17. Волга Ульяновск Заявка 19 3 6 10 15 - 28 15
18. Краснодар-2 Заявка 19 3 3 13 13 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 9 7 2 0 17 - 7 23
2. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3. Балтика Заявка 9 6 3 0 17 - 10 21
4. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 8 16
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
12. Динамо Махачкала Заявка 9 3 3 3 7 - 7 12
13. ФК Кубань 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
15. Акрон Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Краснодар-2 Заявка 9 0 2 7 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
3. Рубин Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
5. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
7. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
9. СКА-Хабаровск Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
10. Волгарь Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
11. КАМАЗ 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
15. Волга Ульяновск Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16. ФК Кубань 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 14 6
17. Шинник Заявка 9 1 1 7 8 - 16 4
18. Велес Москва Заявка 9 1 1 7 4 - 18 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Рубин Лисакович Виталий 8
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Ткачук проходит по левому флангу и простреливает во вратарскую, но защитникам "КАМАЗа" удается разрядить обстановку.
  • 12'
    В матче первого круга "Кубань" и "КАМАЗ" вели дело к нулевой ничьей, но на 87-й минуте сольный проход Бабаева привел к забитому мячу, челнинцы добились победы.
  • 11'
    Владеет инициативой "КАМАЗ" на старте встречи, "Кубань" предпочитает действовать вторым номером, что для них даже сподручнее.
  • 10'
    Теперь Бабаев пробивает метров с 20 низом, никаких проблем у Нестеренко не возникло.
  • 9'
    Гаглоев вошел в штрафную с левого края и от лицевой прострелил в центр, но оборона "Кубани" угрозу нейтрализовала.
  • 8'
    На неделе команды завершили выступление в Кубке России, проиграв домашние матчи - "КАМАЗ" в Нижнекамске уступил "Звезде" из Второй лиги, а "Кубань" проиграла ульяновской "Волге".
  • 7'
    Еще один неплохой момент придумали хозяева поля, Бабаев получил мяч в штрафной и в падении ткнул снаряд в дальний угол, но в створ не попал.
  • 6'
    Напомним, что на неделе "Кубань" рассталась с Робертом Евдокимовым, заканчивать осеннюю часть краснодарцы будут под руководством Олега Нечаева.
  • 5'
    Родин с правого фланга исполняет передачу в штрафную хозяев, однако "КАМАЗу" удается разрядит обстановку.
  • 4'
    Напомним, что команды не лучшим образом проводят последние матчи - "КАМАЗ" набрал лишь одно очко в последних четырех играх, а "Кубань" не знает радости побед на протяжении шести встреч.
  • Угловой
    3'
    Полюткин после навеса с углового сумел пробить головой, однако мяч прошел мимо створа ворот краснодарцев.
  • 2'
    Сразу же отличный момент создают номинальные хозяева поля, выпад Серченкова парирует Нестеренко. Напомним, что встреча проходит в Нижнекамске.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 19-го тура Первой лиги "КАМАЗ" принимает "Кубань". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
Прогнозы 133
КАМАЗ 84.2% (112)
X 12% (16)
ФК Кубань 3.8% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
ФК Кубань
2.23
3.35
3.21
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Прогнозы на матч КАМАЗ 0:0 ФК Кубань

Исход игры
КАМАЗ
84.2% (112)
Ничья
12% (16)
ФК Кубань
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.84% (47)
Меньше
61.16% (74)
Обе команды забьют
Да
47.11% (57)
Нет
52.89% (64)
Популярный счёт
1:0 КАМАЗ
30.1% (40)
2:1 КАМАЗ
27.8% (37)
2:0 КАМАЗ
15.8% (21)
1:1 Ничья
9% (12)
3:1 КАМАЗ
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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