Тур: 19.
История личных встреч
КАМАЗ
ФК Кубань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.22
|Бабаев Владлен
|3
|0.17
|Пальцев Валентин
|3
|0.17
|Гаглоев Александр
|3 (3)
|0.17
|Мохаммад Амир
|2
|0.11
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.11
|Денисов Александр
|1
|0.06
|Полюткин Антон
|1
|0.06
|Сикоев Асланбек
|1
|0.06
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|Таликин Дамир
|1
|0.06
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|4 (2)
|0.22
|Чуканов Андреа
|2
|0.11
|Архипов Артём
|2
|0.11
|Мосейчук Илья
|2
|0.11
|Рыбин Алексей
|1
|0.06
|Таказов Сослан
|1
|0.06
|Щёткин Алексей
|1
|0.06
|Махатадзе Георгий
|1
|0.06
|Горовых Даниил
|1
|0.06
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Мохаммад Амир
|4
|1
|Гаглоев Александр
|5
|0
|Абрамов Артём
|5
|0
|Толстопятов Николай
|5
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Хомуха Иван
|6
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Таказов Сослан
|3
|0
|Родин Даниил
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ФК Кубань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
3
КАМАЗ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФК Кубань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
5
8
КАМАЗ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ФК Кубань
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
3
43%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
2
9%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
6
38%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
ФК Кубань
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0
Результаты матчей
КАМАЗ
ФК Кубань
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
612
414
216
216
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 21
|35
|2.
|Алания
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 20
|35
|3.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|26 - 19
|31
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 20
|31
|5.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 21
|31
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|7.
|Шинник
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 20
|27
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|17 - 12
|27
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 17
|26
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 23
|20
|13.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 24
|20
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 20
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|4.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 12
|17
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|6.
|Акрон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 19
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч КАМАЗ - ФК Кубань
Исход игры
КАМАЗ
79.7% (47)
Ничья
16.9% (10)
ФК Кубань
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (25)
Меньше
56.14% (32)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
33.9% (20)
1:0 КАМАЗ
20.3% (12)
2:0 КАМАЗ
18.6% (11)
1:1 Ничья
13.6% (8)
3:1 КАМАЗ
3.4% (2)
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