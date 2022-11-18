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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 19.
КАМАЗ
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 59
КАМАЗ 79.7% (47)
X 16.9% (10)
ФК Кубань 3.4% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

КАМАЗ
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.22
Бабаев Владлен 3 0.17
Пальцев Валентин 3 0.17
Гаглоев Александр 3 (3) 0.17
Мохаммад Амир 2 0.11
Бадртдинов Ильнур 2 0.11
Денисов Александр 1 0.06
Полюткин Антон 1 0.06
Сикоев Асланбек 1 0.06
Серченков Сергей 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 4 (2) 0.22
Чуканов Андреа 2 0.11
Архипов Артём 2 0.11
Мосейчук Илья 2 0.11
Рыбин Алексей 1 0.06
Таказов Сослан 1 0.06
Щёткин Алексей 1 0.06
Махатадзе Георгий 1 0.06
Горовых Даниил 1 0.06
Сидоров Максим 1 (1) 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 4 1
Гаглоев Александр 5 0
Абрамов Артём 5 0
Толстопятов Николай 5 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Полюткин Антон 2 0
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Серченков Сергей 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 6 1
Хомуха Иван 6 0
Сидоров Максим 3 1
Мосейчук Илья 4 0
Таказов Сослан 3 0
Родин Даниил 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Архипов Артём 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Абдоков Нури 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ФК Кубань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
3
КАМАЗ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФК Кубань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

5
8
КАМАЗ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ФК Кубань
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
3
43%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
2
9%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
6
38%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0
КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2
ФК Кубань
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0
ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
ФК Кубань

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
6
12
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 18 10 5 3 35 - 20 35
3. Енисей Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Арсенал Тула Заявка 18 9 4 5 28 - 20 31
5. Рубин Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
7. Шинник Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Нефтехимик Заявка 18 7 6 5 17 - 12 27
10. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Родина Москва Заявка 18 5 5 8 17 - 23 20
13. Акрон Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
14. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 18 4 4 10 16 - 20 16
17. Краснодар-2 Заявка 18 3 3 12 12 - 31 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Арсенал Тула Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Рубин Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
8. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Нефтехимик Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Родина Москва Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6. Акрон Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Енисей Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 11 - 19 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    КАМАЗ 79.7% (47)
    X 16.9% (10)
    ФК Кубань 3.4% (2)
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    Где смотреть матч КАМАЗ - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - ФК Кубань

    Исход игры
    КАМАЗ
    79.7% (47)
    Ничья
    16.9% (10)
    ФК Кубань
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (25)
    Меньше
    56.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    33.9% (20)
    1:0 КАМАЗ
    20.3% (12)
    2:0 КАМАЗ
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    13.6% (8)
    3:1 КАМАЗ
    3.4% (2)
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    ФК Кубань
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