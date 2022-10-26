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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
Сенегал
FIFA #18
 
Позже
Нидерланды
FIFA #8
Прогнозы 93
Сенегал 5.4% (5)
X 4.3% (4)
Нидерланды 90.3% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Нидерланды
6.79
4.00
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2
Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1
Нидерланды
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2
Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:0 Нидерланды - Украина 3:2 Нидерланды - Грузия 3:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Нидерланды Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сенегал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эквадор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Сенегал 5.4% (5)
    X 4.3% (4)
    Нидерланды 90.3% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Нидерланды
    6.79
    4.00
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сенегал - Нидерланды онлайн

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    Прогнозы на матч Сенегал - Нидерланды

    Исход игры
    Сенегал
    5.4% (5)
    Ничья
    4.3% (4)
    Нидерланды
    90.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.88% (46)
    Меньше
    28.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.44% (47)
    Нет
    26.56% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    33.3% (31)
    0:2 Нидерланды
    11.8% (11)
    1:3 Нидерланды
    9.7% (9)
    0:1 Нидерланды
    5.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
    2:3 Нидерланды
    2.2% (2)
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    Сенегал
    Нидерланды
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