Тур: 1. Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
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Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2
Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1
Нидерланды
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2
Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:0 Нидерланды - Украина 3:2 Нидерланды - Грузия 3:0
Прогнозы на матч Сенегал - Нидерланды
Исход игры
Сенегал
5.4% (5)
Ничья
4.3% (4)
Нидерланды
90.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
71.88% (46)
Меньше
28.13% (18)
Обе команды забьют
Да
73.44% (47)
Нет
26.56% (17)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
33.3% (31)
0:2 Нидерланды
11.8% (11)
1:3 Нидерланды
9.7% (9)
0:1 Нидерланды
5.4% (5)
1:1 Ничья
2.2% (2)
2:3 Нидерланды
2.2% (2)
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