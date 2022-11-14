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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
Иран
FIFA #20
Прогнозы 132
Англия 84.1% (111)
X 6.8% (9)
Иран 9.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Иран
1.37
5.10
13.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0
Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0
Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Иран Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. США Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 132
    Англия 84.1% (111)
    X 6.8% (9)
    Иран 9.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Иран
    1.37
    5.10
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Англия - Иран онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Иран

    Исход игры
    Англия
    84.1% (111)
    Ничья
    6.8% (9)
    Иран
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.72% (38)
    Меньше
    43.28% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.84% (22)
    Нет
    67.16% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    17.4% (23)
    3:0 Англия
    9.8% (13)
    3:1 Англия
    7.6% (10)
    2:1 Англия
    6.1% (8)
    1:0 Англия
    3.8% (5)
    4:0 Англия
    2.3% (3)
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    Иран
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