Тур: 1. Стадион: Халифа Интернейшнл.
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0
Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0
Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0
Прогнозы на матч Англия - Иран
Исход игры
Англия
84.1% (111)
Ничья
6.8% (9)
Иран
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (38)
Меньше
43.28% (29)
Обе команды забьют
Да
32.84% (22)
Нет
67.16% (45)
Популярный счёт
2:0 Англия
17.4% (23)
3:0 Англия
9.8% (13)
3:1 Англия
7.6% (10)
2:1 Англия
6.1% (8)
1:0 Англия
3.8% (5)
4:0 Англия
2.3% (3)
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