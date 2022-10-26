Тур: 1. Стадион: Ахмед бин Али.
История личных встреч
США
Уэльс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0
США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1
Прогнозы на матч США - Уэльс
Исход игры
США
41.4% (36)
Ничья
35.6% (31)
Уэльс
23% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (30)
Меньше
52.38% (33)
Обе команды забьют
Да
77.78% (49)
Нет
22.22% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.8% (19)
2:1 США
20.7% (18)
1:2 Уэльс
6.9% (6)
2:2 Ничья
5.7% (5)
1:0 США
5.7% (5)
2:0 США
3.4% (3)
0:1 Уэльс
3.4% (3)
0:2 Уэльс
2.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!