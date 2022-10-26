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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
США
FIFA #16
 
Позже
Уэльс
FIFA #19
Прогнозы 87
США 41.4% (36)
X 35.6% (31)
Уэльс 23% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Уэльс
3.05
3.10
3.23
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

США
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0
США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Иран Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. США Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча США - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 87
    США 41.4% (36)
    X 35.6% (31)
    Уэльс 23% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Уэльс
    3.05
    3.10
    3.23
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч США - Уэльс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч США - Уэльс

    Исход игры
    США
    41.4% (36)
    Ничья
    35.6% (31)
    Уэльс
    23% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (49)
    Нет
    22.22% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.8% (19)
    2:1 США
    20.7% (18)
    1:2 Уэльс
    6.9% (6)
    2:2 Ничья
    5.7% (5)
    1:0 США
    5.7% (5)
    2:0 США
    3.4% (3)
    0:1 Уэльс
    3.4% (3)
    0:2 Уэльс
    2.3% (2)
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