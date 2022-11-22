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Любопытный момент заключается в том, что как раз сегодня годовщина сдачи стадиона в эксплуатацию - это случилось 22 ноября 2021 года. Однако, первый матч тут был проведён лишь в сентябре текущего года. И что интересно, там тоже были саудовцы!

В матче между египетским «Замалеком» и «Аль Хилалем» из Саудовской Аравии была зафиксирована победа по пенальти именно саудовской команды. И вот команда из этой страны вновь на стадионе!