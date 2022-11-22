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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Аргентина
FIFA #3
0:0
Первый тайм: 6'
Саудовская Аравия
FIFA #51
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 292
Аргентина 94.5% (276)
X 2.1% (6)
Саудовская Аравия 3.4% (10)
0
выиграет Аргентина
No comment No comment No comment
sindbad111 #
0
выиграет Аргентина, со счетом 4:0
Аргентина выиграет крупно.
Artem Sefikhanov #
0
выиграет Аргентина, со счетом 3:0
Лично моё мнение, никому не навязываю, просто этот тотал пробьют 2 гола я думаю забьёт ещё в первом периоде... Ещё
Сергей Плешивцев #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Саудовская Аравия
1.18
7.50
22.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
26
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
17
Гомес
Алехандро
Папу
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
11
Ди
Мария
Анхель
21
Аль-Овайс
Мохаммед
12
Абдулхамид
Сауд
17
Аль-Тамбакти
Хассан
5
Абдулайи
Али
13
Аль-Шахрани
Яссер
23
Канно
Мохамед
8
Аль-Малки
Абдуллела
7
Аль-Фарадж
Салман
9
Аль-Бураикан
Фирас
11
Аль-Шехри
Салех
10
Аль-Доссари
Салем
Аргентина
4-3-3
Саудовская Аравия
4-3-3

История личных встреч

Аргентина
Саудовская Аравия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0
Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4
Саудовская Аравия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0
Саудовская Аравия - Албания 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Саудовская Аравия - США 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Саудовская Аравия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мексика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Польша Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Англия Стерлинг Рахим 1 (1)
Нидерланды Классен Дэви 1
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
США Рим Тим 1
Сенегал Менди Нампали 1
Иран Джаханбахш Алиреза 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Досталось сейчас Лаутаро Мартинесу, крайне неприятный стык получился в центре поля. Обошлось без помощи врачей, продолжает поединок форвард команды Аргентины.
  • 3'
    Сборная Аргентины сегодня играет в своих традиционных бело-голубых майках и чёрных трусах. Команда Саудовской Аварии предстала в зелёных майках, белых трусах.
  • Опасный момент
    2'
    И вот уже опасный момент создают игроки сборной Аргентины! После отскока от защитника Месси забрался в штрафную и сходу опасно пробил низом! В прыжке выручается свою команду голкипер Саудовской Аравии!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Сборная Аргентины по праву относится к главным фаворитам турнира. В 2021 году команда выиграла Кубок Америки, одолев в финале извечного соперника из Бразилии, а Месси был признан лучшим игроком турнира.
    Что ж, уже сегодня мы узнаем, насколько сильны притязания команды Лионеля Скалони на столь долгожданный мировой титул.

  • Любопытный момент заключается в том, что как раз сегодня годовщина сдачи стадиона в эксплуатацию - это случилось 22 ноября 2021 года. Однако, первый матч тут был проведён лишь в сентябре текущего года. И что интересно, там тоже были саудовцы!
    В матче между египетским «Замалеком» и «Аль Хилалем» из Саудовской Аравии была зафиксирована победа по пенальти именно саудовской команды. И вот команда из этой страны вновь на стадионе!

  • Наша встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», который расположился в 20 километрах от Дохи и был построен специально к чемпионату Мира. Его по праву можно назвать главным стадионом чемпионата, поскольку на нём состоятся сразу 10 матчей, в том числе финал!
    Стадион вмещает 80 000 зрителей, но после чемпионата мира будет частично разобран и сократится до 20 000 мест.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lusail Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Аргентина 0:0 Саудовская Аравия

Исход игры
Аргентина
94.6% (280)
Ничья
2% (6)
Саудовская Аравия
3.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.4% (93)
Меньше
30.6% (41)
Обе команды забьют
Да
15.67% (21)
Нет
84.33% (113)
Популярный счёт
3:0 Аргентина
13.5% (40)
2:0 Аргентина
12.5% (37)
4:0 Аргентина
7.1% (21)
3:1 Аргентина
4.1% (12)
5:0 Аргентина
4.1% (12)
2:1 Аргентина
1.4% (4)
1:0 Аргентина
1% (3)
4:1 Аргентина
0.7% (2)
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Аргентина
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