Тур: 1. Стадион: Стадион Лусаил. Главный судья: Винчич Славко
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ренар Эрве
История личных встреч
Аргентина
Саудовская Аравия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0
Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4
Саудовская Аравия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0
Саудовская Аравия - Албания 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Саудовская Аравия - США 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Китай 3:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Саудовская Аравия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Мексика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Польша
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Англия
|Сака Букайо
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|Иран
|Тареми Мехди
|2
|Англия
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|Нидерланды
|Классен Дэви
|1
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|1
|США
|Рим Тим
|1
|Сенегал
|Менди Нампали
|1
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|1
Прогнозы на матч Аргентина 0:0 Саудовская Аравия
Исход игры
Аргентина
94.6% (280)
Ничья
2% (6)
Саудовская Аравия
3.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.4% (93)
Меньше
30.6% (41)
Обе команды забьют
Да
15.67% (21)
Нет
84.33% (113)
Популярный счёт
3:0 Аргентина
13.5% (40)
2:0 Аргентина
12.5% (37)
4:0 Аргентина
7.1% (21)
3:1 Аргентина
4.1% (12)
5:0 Аргентина
4.1% (12)
2:1 Аргентина
1.4% (4)
1:0 Аргентина
1% (3)
4:1 Аргентина
0.7% (2)
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