Тур: 1. Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1
Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2
Тунис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3
Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1
Прогнозы на матч Дания - Тунис
Исход игры
Дания
92.2% (94)
Ничья
4.9% (5)
Тунис
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (33)
Меньше
53.52% (38)
Обе команды забьют
Да
42.25% (30)
Нет
57.75% (41)
Популярный счёт
2:0 Дания
26.5% (27)
2:1 Дания
22.5% (23)
1:0 Дания
6.9% (7)
3:0 Дания
4.9% (5)
3:1 Дания
2.9% (3)
1:1 Ничья
2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!