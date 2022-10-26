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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
Дания
FIFA #10
 
Позже
Тунис
FIFA #30
Прогнозы 100
Дания 92% (92)
X 5% (5)
Тунис 3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Тунис
1.49
4.50
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1
Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2
Тунис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5 Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3
Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австралия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 100
    Дания 92% (92)
    X 5% (5)
    Тунис 3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Тунис
    1.49
    4.50
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дания - Тунис онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Тунис

    Исход игры
    Дания
    92.2% (94)
    Ничья
    4.9% (5)
    Тунис
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.48% (33)
    Меньше
    53.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    42.25% (30)
    Нет
    57.75% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Дания
    26.5% (27)
    2:1 Дания
    22.5% (23)
    1:0 Дания
    6.9% (7)
    3:0 Дания
    4.9% (5)
    3:1 Дания
    2.9% (3)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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    Дания
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