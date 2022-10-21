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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
Мексика
FIFA #13
 
Позже
Польша
FIFA #26
Прогнозы 90
Мексика 47.8% (43)
X 28.9% (26)
Польша 23.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Польша
2.90
3.10
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Мексика
Польша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0
Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0
Польша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1
Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аргентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мексика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 90
    Мексика 47.8% (43)
    X 28.9% (26)
    Польша 23.3% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Польша
    2.90
    3.10
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мексика - Польша онлайн

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    Прогнозы на матч Мексика - Польша

    Исход игры
    Мексика
    47.8% (43)
    Ничья
    28.9% (26)
    Польша
    23.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.15% (42)
    Меньше
    40.85% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.1% (59)
    Нет
    16.9% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    33.3% (30)
    1:1 Ничья
    18.9% (17)
    1:2 Польша
    5.6% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (4)
    0:1 Польша
    4.4% (4)
    0:2 Польша
    3.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (2)
    1:0 Мексика
    2.2% (2)
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    Польша
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