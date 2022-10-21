Тур: 1. Стадион: Стадион 974.
История личных встреч
Мексика
Польша
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0
Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0
Польша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1
Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2
Прогнозы на матч Мексика - Польша
Исход игры
Мексика
47.8% (43)
Ничья
28.9% (26)
Польша
23.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
59.15% (42)
Меньше
40.85% (29)
Обе команды забьют
Да
83.1% (59)
Нет
16.9% (12)
Популярный счёт
2:1 Мексика
33.3% (30)
1:1 Ничья
18.9% (17)
1:2 Польша
5.6% (5)
2:2 Ничья
4.4% (4)
0:1 Польша
4.4% (4)
0:2 Польша
3.3% (3)
0:0 Ничья
2.2% (2)
1:0 Мексика
2.2% (2)
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