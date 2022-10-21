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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: .
Франция
FIFA #4
 
Позже
Австралия
FIFA #38
Прогнозы 77
Франция 98.7% (76)
X 0% (0)
Австралия 1.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Австралия
1.29
6.70
5.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция
Австралия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
2:1
ТМС
6:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
180

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1
Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0
Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2
Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австралия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 77
    Франция 98.7% (76)
    X 0% (0)
    Австралия 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Австралия
    1.29
    6.70
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция - Австралия онлайн

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    Прогнозы на матч Франция - Австралия

    Исход игры
    Франция
    98.7% (76)
    Ничья
    0% (0)
    Австралия
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.07% (38)
    Меньше
    44.93% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    28.99% (20)
    Нет
    71.01% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    33.8% (26)
    3:0 Франция
    18.2% (14)
    2:1 Франция
    15.6% (12)
    3:1 Франция
    10.4% (8)
    1:0 Франция
    6.5% (5)
    4:0 Франция
    3.9% (3)
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    Франция
    Австралия
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