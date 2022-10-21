Тур: 1. Стадион: Эль-Джануб Стадиум.
История личных встреч
Франция
Австралия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
180
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1
Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0
Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2
Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1
Прогнозы на матч Франция - Австралия
Исход игры
Франция
98.7% (76)
Ничья
0% (0)
Австралия
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.07% (38)
Меньше
44.93% (31)
Обе команды забьют
Да
28.99% (20)
Нет
71.01% (49)
Популярный счёт
2:0 Франция
33.8% (26)
3:0 Франция
18.2% (14)
2:1 Франция
15.6% (12)
3:1 Франция
10.4% (8)
1:0 Франция
6.5% (5)
4:0 Франция
3.9% (3)
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