Амрабат здорово улизнул от Модрича, и Лука был вынужден правила на полузащитнике сборной Марокко нарушать. Досталось Софьяну по ногам.

Старается контролировать мяч сборная Хорватии, но это получается не всегда. Футболисты марокканской команды тоже не против контролировать игру и атаковать.

Зиеш с правого фланга выполнял передачу в штрафную площадь на Эн-Несири, но получилось не очень точно, мяч улетел за лицевую линию.

Футболисты сборной Хорватии вновь контролируют мяч, никуда они при этом не торопятся.

Наладили игроки сборной Марокко контроль над мячом, из центра поля последовал длинный перевод направо на Зиеша, но того здорово опередил Соса и выбил мяч в аут.

Совсем темп игры у нас спал, давненько ничего не происходило, что хоть как-то могло намекать на обострение. Много борьбы в центре поля получается, но никто никуда не торопится.

Длинный перевод мяча направо на подключившегося Хакими, но Соса там успел сыграть на опережение, а затем оба потеряли мяч из вида. Буфаль его подхватил, попытался сделать передачу в штрафную, но на перехвате защитник сыграл.

28' По-прежнему нет у нас опасных моментов, спокойно футболисты обеих команд действуют, да и пока в общем-то особого смысла нет бежать сломя голову в атаку. Чемпионат только начинается.

27' Перешли в нападение игроки сборной Хорватии. Ковачич слева навесил на дальнюю штангу, там уверенно Буну сыграл на выходе и забрал мяч в руки. Никто ему в принципе особо и не мешал.

25' Неплохой заброс прошёл в штрафную площадь сборной Хорватии на Эн-Несери, которому трудновато было развернуться для удара, в итоге с нулевого угла он всё-таки попытался сделать это, но вовремя подоспел Ловрен!

24' Хакими забежал по своему правому флангу, попытался навесить в штрафную площадь, но накрыл его игрок хорватской команды. Могло там показаться, что в руку в штрафной мог мяч попасть, но арбитр не отреагировал, да и сами игроки сборной Марокко не стали спорить.

23' Вновь владели мячом футболисты сборной Хорватии на половине поля соперника, но в отборе сыграли марокканцы. Теперь уже игроки африканской команды катают мяч на своей половине поля.

22' И вот уже хорваты рванули в атаку и заработали угловой, который ничем опасным не завершился. Приближается первый тайм к своей середине. Постепенно наш матч начинает расходиться.

21' Долго готовились исполнять штрафной удар футболисты сборной Хорватии, в итоге Зиеш пробивал, но угодил в стенку. На исполнение аккуратно Хаким отправлял мяч, но перебросить соперников не удалось.