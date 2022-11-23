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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Рапаллини Фернандо
Марокко
FIFA #22
0:0
Первый тайм: 38'
Хорватия
FIFA #12
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 257
Марокко 8.9% (23)
X 11.7% (30)
Хорватия 79.4% (204)
0
выиграет Хорватия
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Хорватия
5.10
3.50
2.64
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агуэрд
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Мазрауи
Нуссаир
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
15
Амалла
Селим
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несери
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
13
Влашич
Никола
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
Марокко
4-3-3
Хорватия
4-3-3

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2
Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4
Хорватия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1
Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Хорватия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Канада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Англия Стерлинг Рахим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Длинный перевод мяча направо на подключившегося Хакими, но Соса там успел сыграть на опережение, а затем оба потеряли мяч из вида. Буфаль его подхватил, попытался сделать передачу в штрафную, но на перехвате защитник сыграл.
  • 36'
    Совсем темп игры у нас спал, давненько ничего не происходило, что хоть как-то могло намекать на обострение. Много борьбы в центре поля получается, но никто никуда не торопится.
  • 35'
    Наладили игроки сборной Марокко контроль над мячом, из центра поля последовал длинный перевод направо на Зиеша, но того здорово опередил Соса и выбил мяч в аут.
  • 33'
    Футболисты сборной Хорватии вновь контролируют мяч, никуда они при этом не торопятся.
  • 32'
    Зиеш с правого фланга выполнял передачу в штрафную площадь на Эн-Несири, но получилось не очень точно, мяч улетел за лицевую линию.
  • 31'
    Старается контролировать мяч сборная Хорватии, но это получается не всегда. Футболисты марокканской команды тоже не против контролировать игру и атаковать.
  • Фол, нарушение
    29'
    Амрабат здорово улизнул от Модрича, и Лука был вынужден правила на полузащитнике сборной Марокко нарушать. Досталось Софьяну по ногам.
  • 28'
    По-прежнему нет у нас опасных моментов, спокойно футболисты обеих команд действуют, да и пока в общем-то особого смысла нет бежать сломя голову в атаку. Чемпионат только начинается.
  • 27'
    Перешли в нападение игроки сборной Хорватии. Ковачич слева навесил на дальнюю штангу, там уверенно Буну сыграл на выходе и забрал мяч в руки. Никто ему в принципе особо и не мешал.
  • 25'
    Неплохой заброс прошёл в штрафную площадь сборной Хорватии на Эн-Несери, которому трудновато было развернуться для удара, в итоге с нулевого угла он всё-таки попытался сделать это, но вовремя подоспел Ловрен!
  • 24'
    Хакими забежал по своему правому флангу, попытался навесить в штрафную площадь, но накрыл его игрок хорватской команды. Могло там показаться, что в руку в штрафной мог мяч попасть, но арбитр не отреагировал, да и сами игроки сборной Марокко не стали спорить.
  • 23'
    Вновь владели мячом футболисты сборной Хорватии на половине поля соперника, но в отборе сыграли марокканцы. Теперь уже игроки африканской команды катают мяч на своей половине поля.
  • Угловой
    22'
    И вот уже хорваты рванули в атаку и заработали угловой, который ничем опасным не завершился. Приближается первый тайм к своей середине. Постепенно наш матч начинает расходиться.
  • 21'
    Долго готовились исполнять штрафной удар футболисты сборной Хорватии, в итоге Зиеш пробивал, но угодил в стенку. На исполнение аккуратно Хаким отправлял мяч, но перебросить соперников не удалось.
  • Фол, нарушение
    19'
    Модрич влетел в ногу Хакими перед самой штрафной площадью, и футболисты сборной Марокко получили право на очень опасный штрафной. Прямо по центру стоит мяч, ждём что-то опасное!
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    • 19'
      Проникли футболисты сборной Марокко в штрафную площадь соперника, но многовато касаний, никак не получалось выйти на ударную позицию. Отбились хорваты.
    • 18'
      Зиеш с правого фланга классный пас выполнил на Эн-Несери, который совсем немного в борьбе с Юрановичем не смог дотянуться до мяча! На встречных курсах прямо пошла у нас игра, это радует!
    • Опасный момент
      17'
      Ух, можно моментом назвать! Перишич здорово сыграл на перехвате, увидел, что Буну далековато из ворот выдвинулся и решил пробить с дальней дистанции. Надо сказать, не намного выше перекладины!
    • 16'
      Чуть больше владеют мячом футболисты сборной Хорватии, марокканцы в обороне действуют довольно плотно, потому свободных пространств маловато в атаке у европейской команды.
    • 15'
      Модрич слева в штрафной площади неплохо накрутил Амрабата, двинулся в лицевую, откуда внешней стороной стопы вырезал мяч на Крамарича, но форвард сборной Хорватии где-то потерялся и на подачу не откликнулся.
    • 14'
      Теперь уже игроки сборной Хорватии мячом владеют. Продолжают команды во многом присматриваться друг к другу, пока серьёзных подходов к воротам мы не видели.
    • 13'
      В атаке сборная Марокко, Буфаль получил мяч на левом фланге, сместился к центру, после чего навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка, хорваты мяч вынесли, а Зиеш сыграл на подборе и пробил с линии штрафной. Успели накрыть его!
    • 12'
      Вновь перешли футболисты сборной Марокко на половину поля соперника, последовал длинный перевод слева направо на Зиеша, который до мяча смог добраться, но сделал это за боковой линией.
    • 10'
      Неторопливое начало поединка получается, пока не угрожали футболисты воротам друг друга. Футболисты сборной Марокко смогли мяч перехватить и катают его на своей половине поля.
    • 8'
      Зиеш с правого фланга попытался выполнить перевод на противоположную бровку, но не хватило силы его пасу, точно на игрока хорватской команды получилось.
    • 8'
      Перешли игроки сборной Марокко в атаку, Амалла по центру неплохо получил мяч, отдавал в штрафную на Эн-Несери, но на перехвате там смог игрок сборной Хорватии сыграть.
    • 7'
      Обозначилось у нас преимущество сборной Хорватии, вновь владеют подопечные Далича мячом в центре поля, вызывая свист с трибун.
    • Угловой
      6'
      Интересно разыграли футболисты сборной Хорватии. Модрич слева после короткой скидки партнёра навесил к линии штрафной площади, а оттуда последовала скидка к линии вратарской. Заметался мяч там, но пробить в итоге никто из гостей не смог.
    • 5'
      А вот и неплохой момент! Пошла неплохая передача на ход Крамаричу, который врывался в штрафную под удар, но Саисс успел сыграть на опережение, выбил мяч на угловой!
    • 4'
      Больше владеют мячом футболисты сборной Хорватии, но пока очень активно обороняются и прессингуют марокканцы, поэтому путей к воротам соперника не так много у европейской дружины.
    • 3'
      Попытались в атаку перебраться игроки сборной Хорватии, последовал длинный заброс в штрафную площадь африканской команды - но получилось точно в руки Буну.
    • 2'
      Довольно резво команды начинают поединок. Больше сегодня болельщиков сборной Марокко, поэтому сразу стадион погружается в оглушительный свист, как только игроки хорватской команды мячом завладевают.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки сборной Марокко! В красных майках, зелёных трусах сегодня номинальные хозяева, а Хорватия сыграет в белой форме с красными клеточками.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Bayt Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко 0:0 Хорватия

    Исход игры
    Марокко
    8.9% (23)
    Ничья
    11.6% (30)
    Хорватия
    79.5% (205)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.68% (73)
    Меньше
    46.32% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    60.29% (82)
    Нет
    39.71% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    21.3% (55)
    0:1 Хорватия
    10.5% (27)
    0:2 Хорватия
    8.5% (22)
    1:1 Ничья
    4.3% (11)
    1:3 Хорватия
    3.9% (10)
    2:2 Ничья
    1.2% (3)
    0:0 Ничья
    0.8% (2)
    2:1 Марокко
    0.8% (2)
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    Марокко
    Хорватия
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