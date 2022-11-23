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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бартон Иван
Германия
FIFA #11
1:0
Второй тайм: 54'
Япония
FIFA #24
0'
1:0
33' Пенальти
Гюндоган Илкай
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Хаверц Кай

Ход матча

33'
Гюндоган Илкай
1:0
45'
Хаверц Кай
 
46'
 
Томиясу Такэхиро
Кубо Такефуса

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 237
Германия 90.7% (215)
X 1.7% (4)
Япония 7.6% (18)
+1
выиграет Германия
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Япония
1.54
8.74
8.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
23
Шлоттербек
Нико
3
Раум
Давид
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
10
Гнабри
Серж
13
Мюллер
Томас
14
Мусиала
Джамал
7
Хаверц
Кай
12
Гонда
Сюити
19
Сакаи
Хироки
4
Итакура
Ко
22
Ёсида
Мая
5
Нагатомо
Юто
14
Ито
Дзюня
6
Эндо
Ватару
17
Танака
Ао
11
Кубо
Такефуса
15
Камада
Даити
25
Маэда
Дайдзэн
Германия
4-2-3-1
Япония
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюндоган Илкай 1 (1) 1
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2
Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0
Япония
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0
Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Коста-Рика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Япония 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Англия Стерлинг Рахим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Успокоилась у нас игра в последние минуты встречи. Во многом, инициатором такой игры является Германия, которой выгоден такой футбол.
  • 52'
    Мусиала полез с мячом на ворота соперника. С 11-ти метров буквально он переправлял снаряд в сторону ворот, но направил мяч чуть выше цели! Попытка отличиться засчитана!
  • Угловой
    51'
    Ито получил мяч на линии штрафной, после чего произвел удар по воротам соперника. В итоге сфера попала в ногу сопернику, а Япония заработала угловой удар.
  • 50'
    Пока присматриваются и во втором тайме друг к другу соперники. Не видим мы активности в исполнении обоих коллективов. Но такая игра больше на руку Германии.
  • Опасный момент
    48'
    МОМЕНТИЩЕ! Вырвался на оперативный простор сейчас Гнабри. В итоге пробивал он по воротам соперника с правого края, и мяч был послан чуть выше цели!
  • Замена
    47'
    Вместо Кубо на поле вышел Томиясу в перерыве в составе сборной Японии.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи у нас! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока Германия, забившая гол благодаря удачным точному выстрелу с 11-метровой отметки в исполнении Гюндогана!
  • Офсайд
    45'
    Забивают второй мяч сейчас игроки сборной Германии после удара Хаверца и передачи от Гнабри. Но рефери фиксирует офсайд. Гол не засчитан.
  • 45'
    Ёсида сейчас на правах капитана что-то высказывает в адрес рефери. Быть может, речь снова идет о пенальти, который судья поставил в рамку Японии.
  • 45'
    Честно говоря, кроме пенальти ничего сверхъестественного в атаке не показывает команда из Германии. Со всем атаками уверенно справляются гости.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Еще один опасный удар! Мусиала сумел выиграть позицию, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но намного выше цели сфера полетела!
  • Офсайд
    42'
    Кубо отметился забегом на половину поля соперника. Даже умудрился он выполнить прострел с левого края в центр штрафной, но чуть позже рефери определил, что футболист был в офсайде.
  • 41'
    Киммих получил мяч после розыгрыша атаки в исполнении своей команды. С дужки штрафной он выстреливал, но мяч полетел выше цели. Не самая удачная попытка отличиться.
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    • 40'
      Мне кажется, что 4-5 добавит рефери к основному времени первого тайма. Все-таки остановок много у нас, да и практика в играх ЧМ это довольно частая.
    • 38'
      Мусиала попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели, да и голкипер японской дружины контролировал эпизод на все 100%.
    • 37'
      Снова спокойно отбивается Германия, но мяч остается у японской сборной, которая пытается убежать в контратаку, но соперник ударно действует по позициям.
    • Угловой
      35'
      Летит вперед Япония, и снова на правом фланге удается азиатам заработать угловой удар. Если я не ошибаюсь, четвертый корнер в нашем поединке.
    • 34'
      Улыбаются, несмотря на счет на табло, игроки сборной Японии. Думаю, они еще не до конца осознают всю серьезность ситуации, в которой оказались.
    • Пенальти
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЮНДОГАН! 1:0!
      Сдержанно радуется игрок сборной Германии и "Манчестер Сити". Идеально по центру пробил футболист немецкой сборной, в то время, как вратарь упал в правый угол!
    • 32'
      Не согласен с решением судьи голкипер японской дружины. Ну, а Гюндоган идет устанавливать снаряд на "точку". Илкай исполнит 11-метровый удар.
    • Пенальти!
      30'
      Пенальти! Киммих отдал передачу на Раума. Тот получил тычок от кипера Японии, второй тычок, после чего рефери решился указать на "точку"!
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Снова прострел в штрафную сборной Японии. Удается вратарю команды номинальных гостей сыграть кулаком в сторону. Пробивал по отскочившему мячу уже Гюндоган, но угодил он прямо в защитника соперника!
    • 28'
      Практически полчаса отыграли соперники. Нет у нас 100%-ных моментов в матче. Хочется, чтобы чуть больше голевых эпизодов стало возникать в этой встрече.
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Хорошую атаку провернула Германия. Гнабри протащил сферу на себе, выполнил прострел на линию штрафной, откуда Гюндоган пробил прямо в руки вратарю Японии.
    • 25'
      На предмет 11-метрового удара у ворот сборной Японии смотрели видео ассистенты один из эпизодов. Но я, честно говоря, ничего криминального не увидел.
    • 24'
      Маэда пришел своей команде сейчас помочь, и перехватил он передачу от Гнабри. Мяч за пределы поля улетает. Будет аут в пользу сборной Германии.
    • 23'
      Снова забрала Германия мяч под свой контроль. Активно перекатывают мяч игроки Бундестим с фланга на фланг, но до удара дело пока не доходит. Более того, проблематично и к воротам подойти пока.
    • Угловой
      22'
      Разыграли азиаты корнер. Последовала подача на Сакаи, который головой пробил, как кажется, в руку сопернику, но нет. На повторе видно, что в руку своему же игроку он угодил.
    • Угловой
      20'
      Снова потеря Германии на своей половине поля. Идет прострельная передача с правого края, и рикошет от ноги Рюдигера приводит к заработанному угловому.
    • Офсайд
      19'
      Затяжной момент у ворот Японии. С первым ударом справляется вратарь Бундестим, после чего следует добивание от Гюндогана, но уже из положения "вне игры".
    • 18'
      Мюллер теперь с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но явно переоценил он свои возможности, переправив сферу в сторону от рамки.
    • Фол, нарушение
      17'
      Мюллер стал все чаще и чаще на правом фланге оказываться. Попытался он поставить корпус сопернику сейчас, но явно уронили его на газон оппоненты.
    • Опасный момент
      15'
      С Сакаи все в порядке. Вернулся он на поле. Тем временем немецкая команда создает опасный момент у ворот соперника. Следует навесная передача с левого края, и Рюдигер головой направляет мяч рядом с правой стойкой.
    • Травма, повреждение
      14'
      У Сакаи проблемы со здоровьем. Столкнулся он с соперником на правом фланге. Нужная японскому футболисту медицинская помощь.
    • 13'
      Снова передача на Маэду, который попытался протиснуться к воротам соперника, но Нойер в своем стиле успевает сыграть роль последнего защитника.
    • 11'
      Мусиала сейчас после прострела с левого края не добрался до мяча. Соперники выбили мяч в аут. Небольшая пауза в игре. Соперники переводят дух.
    • 9'
      10 минут отыграли соперники. Нагатомо отправлял мяч с левого края в центр штрафной сборной Германии - Нойер уверенно играет на опережении, забирая мяч в перчатки.
    • Офсайд
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает сейчас команда из Азии, но Маэда оказался в положении "вне игры". Офсайд имел место быть тут.
    • 7'
      Нагатомо классно отработал в обороне, да так, что удалось ему для своей команды заработать аут. Борьбу за позицию у Раума он выиграл.
    • 6'
      Неудачно разыграли стандартное положение азиаты. Последовала подача в центр штрафной, где здорово отработала оборона команды гостей.
    • Угловой
      5'
      5 минут отыграли соперники в нашей встрече. Пока Германия активно подбирается к воротам соперника. Но первый угловой зарабатывают в матче игроки японской сборной.
    • 3'
      Гнабри разгонял атаку своей команды. Последовала передача на левый край штрафной, где никто из партнеров не успел встретиться со снарядом.
    • 2'
      Футболисты сборной Германии вышли сегодня на футбольный газон в черно-белых цветах, тогда как игроки японской дружины оказались на газоне в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Khalifa International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия 1:0 Япония

    Исход игры
    Германия
    90.7% (215)
    Ничья
    1.7% (4)
    Япония
    7.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.12% (81)
    Меньше
    40.88% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    39.42% (54)
    Нет
    60.58% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    19.8% (47)
    3:1 Германия
    12.2% (29)
    3:0 Германия
    10.5% (25)
    2:1 Германия
    7.6% (18)
    1:0 Германия
    3.4% (8)
    4:1 Германия
    1.3% (3)
    4:0 Германия
    0.8% (2)
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    Япония
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