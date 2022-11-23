Вместо Кубо на поле вышел Томиясу в перерыве в составе сборной Японии.

МОМЕНТИЩЕ! Вырвался на оперативный простор сейчас Гнабри. В итоге пробивал он по воротам соперника с правого края, и мяч был послан чуть выше цели!

Пока присматриваются и во втором тайме друг к другу соперники. Не видим мы активности в исполнении обоих коллективов. Но такая игра больше на руку Германии.

Ито получил мяч на линии штрафной, после чего произвел удар по воротам соперника. В итоге сфера попала в ногу сопернику, а Япония заработала угловой удар.

Мусиала полез с мячом на ворота соперника. С 11-ти метров буквально он переправлял снаряд в сторону ворот, но направил мяч чуть выше цели! Попытка отличиться засчитана!

Успокоилась у нас игра в последние минуты встречи. Во многом, инициатором такой игры является Германия, которой выгоден такой футбол.

Киммих получил мяч после розыгрыша атаки в исполнении своей команды. С дужки штрафной он выстреливал, но мяч полетел выше цели. Не самая удачная попытка отличиться.

Кубо отметился забегом на половину поля соперника. Даже умудрился он выполнить прострел с левого края в центр штрафной, но чуть позже рефери определил, что футболист был в офсайде.

Еще один опасный удар! Мусиала сумел выиграть позицию, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но намного выше цели сфера полетела!

Четыре минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.

Честно говоря, кроме пенальти ничего сверхъестественного в атаке не показывает команда из Германии. Со всем атаками уверенно справляются гости.

Ёсида сейчас на правах капитана что-то высказывает в адрес рефери. Быть может, речь снова идет о пенальти, который судья поставил в рамку Японии.

Забивают второй мяч сейчас игроки сборной Германии после удара Хаверца и передачи от Гнабри. Но рефери фиксирует офсайд. Гол не засчитан.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока Германия, забившая гол благодаря удачным точному выстрелу с 11-метровой отметки в исполнении Гюндогана!

Практически полчаса отыграли соперники. Нет у нас 100%-ных моментов в матче. Хочется, чтобы чуть больше голевых эпизодов стало возникать в этой встрече.

МОМЕНТ! Снова прострел в штрафную сборной Японии. Удается вратарю команды номинальных гостей сыграть кулаком в сторону. Пробивал по отскочившему мячу уже Гюндоган, но угодил он прямо в защитника соперника!

Пенальти! Киммих отдал передачу на Раума. Тот получил тычок от кипера Японии, второй тычок, после чего рефери решился указать на "точку"!

Не согласен с решением судьи голкипер японской дружины. Ну, а Гюндоган идет устанавливать снаряд на "точку". Илкай исполнит 11-метровый удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЮНДОГАН! 1:0! Сдержанно радуется игрок сборной Германии и "Манчестер Сити". Идеально по центру пробил футболист немецкой сборной, в то время, как вратарь упал в правый угол!

Улыбаются, несмотря на счет на табло, игроки сборной Японии. Думаю, они еще не до конца осознают всю серьезность ситуации, в которой оказались.

Летит вперед Япония, и снова на правом фланге удается азиатам заработать угловой удар. Если я не ошибаюсь, четвертый корнер в нашем поединке.

Снова спокойно отбивается Германия, но мяч остается у японской сборной, которая пытается убежать в контратаку, но соперник ударно действует по позициям.

Мусиала попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели, да и голкипер японской дружины контролировал эпизод на все 100%.

Мне кажется, что 4-5 добавит рефери к основному времени первого тайма. Все-таки остановок много у нас, да и практика в играх ЧМ это довольно частая.

27' МОМЕНТ! Хорошую атаку провернула Германия. Гнабри протащил сферу на себе, выполнил прострел на линию штрафной, откуда Гюндоган пробил прямо в руки вратарю Японии.

25' На предмет 11-метрового удара у ворот сборной Японии смотрели видео ассистенты один из эпизодов. Но я, честно говоря, ничего криминального не увидел.

24' Маэда пришел своей команде сейчас помочь, и перехватил он передачу от Гнабри. Мяч за пределы поля улетает. Будет аут в пользу сборной Германии.

23' Снова забрала Германия мяч под свой контроль. Активно перекатывают мяч игроки Бундестим с фланга на фланг, но до удара дело пока не доходит. Более того, проблематично и к воротам подойти пока.

22' Разыграли азиаты корнер. Последовала подача на Сакаи, который головой пробил, как кажется, в руку сопернику, но нет. На повторе видно, что в руку своему же игроку он угодил.

20' Снова потеря Германии на своей половине поля. Идет прострельная передача с правого края, и рикошет от ноги Рюдигера приводит к заработанному угловому.

19' Затяжной момент у ворот Японии. С первым ударом справляется вратарь Бундестим, после чего следует добивание от Гюндогана, но уже из положения "вне игры".

18' Мюллер теперь с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но явно переоценил он свои возможности, переправив сферу в сторону от рамки.

17' Мюллер стал все чаще и чаще на правом фланге оказываться. Попытался он поставить корпус сопернику сейчас, но явно уронили его на газон оппоненты.

15' С Сакаи все в порядке. Вернулся он на поле. Тем временем немецкая команда создает опасный момент у ворот соперника. Следует навесная передача с левого края, и Рюдигер головой направляет мяч рядом с правой стойкой.

14' У Сакаи проблемы со здоровьем. Столкнулся он с соперником на правом фланге. Нужная японскому футболисту медицинская помощь.

13' Снова передача на Маэду, который попытался протиснуться к воротам соперника, но Нойер в своем стиле успевает сыграть роль последнего защитника.

11' Мусиала сейчас после прострела с левого края не добрался до мяча. Соперники выбили мяч в аут. Небольшая пауза в игре. Соперники переводят дух.

9' 10 минут отыграли соперники. Нагатомо отправлял мяч с левого края в центр штрафной сборной Германии - Нойер уверенно играет на опережении, забирая мяч в перчатки.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает сейчас команда из Азии, но Маэда оказался в положении "вне игры". Офсайд имел место быть тут.

7' Нагатомо классно отработал в обороне, да так, что удалось ему для своей команды заработать аут. Борьбу за позицию у Раума он выиграл.

6' Неудачно разыграли стандартное положение азиаты. Последовала подача в центр штрафной, где здорово отработала оборона команды гостей.

5' 5 минут отыграли соперники в нашей встрече. Пока Германия активно подбирается к воротам соперника. Но первый угловой зарабатывают в матче игроки японской сборной.

3' Гнабри разгонял атаку своей команды. Последовала передача на левый край штрафной, где никто из партнеров не успел встретиться со снарядом.

2' Футболисты сборной Германии вышли сегодня на футбольный газон в черно-белых цветах, тогда как игроки японской дружины оказались на газоне в бело-синем обмундировании.