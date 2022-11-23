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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|1
|1
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраско Янник
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Марокко
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Канада
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Англия
|Сака Букайо
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|Иран
|Тареми Мехди
|2
|Испания
|Торрес Ферран
|2
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1
|Мексика
|Морено Эктор
|1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|1
|Австралия
|Муй Аарон
|1
|США
|Рим Тим
|1