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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сиказве Джанни
Бельгия
FIFA #2
1:0
Второй тайм: 55'
Канада
FIFA #41
0'
9' Желтая карточка
Карраско Янник
0:0
11' Не забитый пенальти
Дэвис Альфонсо
1:0
44' Гол
Бачуайи Миши
54' Желтая карточка
Мёнье Тома

Ход матча

9'
Карраско Янник
 
11'
0:0
Дэвис Альфонсо
44'
Бачуайи Миши
(Алдервейрельд Тоби)
1:0
46'
Онана Амаду
Тилеманс Юри
 
46'
Мёнье Тома
Карраско Янник
 
54'
Мёнье Тома
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 233
Бельгия 85.4% (199)
X 6% (14)
Канада 8.6% (20)
+1
выиграет Бельгия
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sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Канада
1.60
6.00
9.39
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
19
Дендонкер
Леандер
2
Алдервейрельд
Тоби
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
11
Карраско
Янник
8
Тилеманс
Юри
6
Витсель
Аксель
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Азар
Эден
23
Бачуайи
Миши
18
Борян
Милан
2
Джонстон
Алистер
5
Витория
Стивен
4
Миллер
Камаль
22
Ларьи
Ричи
19
Дэвис
Альфонсо
13
Хатчинсон
Атиба
7
Эуштакиу
Стивен
11
Бушанан
Тажон
10
Хойлетт
Дэвид
20
Дэвид
Джонатан
Бельгия
3-4-2-1
Канада
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 1 1
Алдервейрельд Тоби 0 0
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраско Янник 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1
Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2
Канада
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2
Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0 Гондурас - Канада 0:2 Канада - Мексика 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 Канада - Панама 4:1 Ямайка - Канада 0:0 Мексика - Канада 1:1 Канада - Сальвадор 3:0 США - Канада 1:1 Канада - Гондурас 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Хорватия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Марокко Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Канада 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Испания Торрес Ферран 2
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Эустакиу со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
  • Желтая карточка
    55'
    Фланговый защитник сборной Бельгии Тома Мёнье получил жёлтую карточку за опасную борьбу за верховой мяч в центре поля против Хойлетта. 
  • 54'
    Онана с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Кастань при всём желании не мог за него зацепиться. 
  • 53'
    Эустакиу теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь в створ не пошёл. 
  • 52'
    Эустакиу с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дэвид головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Онана в центре поля не дал Дэвису развить атаку. Канада довольно быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Хатчинсон теперь уже нарушил правила против Витселя. Канадцы заряжены, но пока что им вновь не хватает техники. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Витория в центре поля нарушил правила против Бачуайи. Игроки сборной Бельгии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Роберто Мартинес. Вместо Юри Тилеманса на поле вышел Амаду Онана. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Бельгии после перерыва произошла замена. Вместо Янника Карраско на поле вышел Тома Мёнье. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет показать Канада во второй половине матча. Если команда Джона Хердмана не будет сбавлять обороты, она обязательно забьёт свой гол. Бельгии также нужно добавлять в атаке, чтобы забить в этой встрече ещё хотя бы один мяч и уже в полной мере претендовать на три очка. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Бельгия при далеко не самой лучшей игре с минимальным счётом переигрывает Канаду. Пока что команда Роберто Мартинеса играет довольно спорно и всё же ведёт лишь за счёт класса. 
  • Угловой
    45'
    Дэвис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит в радиус штрафной площади, Эустакиу пробил в касание по воротам, Тилеманс грамотно блокировал попытку. 
  • 45'
    Ларьи активно поработал на правом фланге и под давлением Карраско заработал угловой для своей команды. 
  • 45'
    Ларьи убежал в отрыв по правому флангу после неплохой комбинации, далее Ричи выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бушанан в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
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    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавил Джанни Сиказве к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Довольно неожиданно смогла сейчас Бельгия открыть счёт в матче, ничего особенного не предвещало забитый гол от команды Роберто Мартинеса. 
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бачуайи!!! Алдервейрельд из центра поля выполнил отличный заброс на ход Бачуайи к линии штрафной площади по центру, Миши оторвался от защитников сборной Канады и точно пробил в правый угол ворот. 
    • 42'
      Сборная Бельгии сейчас совсем не старается атаковать, видимо команда Роберто Мартинеса решила уже перестроиться во втором тайме. 
    • 41'
      Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, но наверняка добавленного времени будет более чем достаточно. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Хатчинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Азара. 
    • 39'
      Дэвис при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Эустакиу, а затем Альфонсо выполнил прострел в штрафную площадь, Дендонкер оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 38'
      Джанни Сиказве послушал судей из комнаты VAR, но на этот раз было определено, что Витсель не нарушал правил.  
    • Судья
      37'
      Ларьи с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем Ричи в борьбе с Витселем оказался на газоне, Джанни Сиказве показал, что будет удар от ворот. 
    • 36'
      Бельгия теперь уже спокойно катает мяч на своей половине поля, не особо пока что команда Роберто Мартинеса понимает, как лучше атаковать в этой встрече. 
    • 35'
      Джонстон совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Алистер выполнил подачу в центр штрафной площади, Алдервейрельд грамотно головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 34'
      Успокоилась немного игра у нас под конец первого тайма, Канада пока что спокойно держит мяч в центре поля. 
    • 33'
      Быстро Бельгия провела ответную атаку по левому флангу, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Бачуайи не смог подстроиться под мяч и завершить момент точным ударом в ближний угол ворот. 
    • 32'
      Хойлетт выиграл борьбу за мяч у Азара после не самого лучшего паса от Дэвиса, Дэвид в итоге убежал вперёд по правой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, Джонатан Дэвид не смог подстроиться под мяч и головой качественно пробить в левый угол ворот. 
    • 31'
      Эустакиу с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бушанан зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, Дэвид пробил по воротам, мяч задел ногу Алдвервейрельда и затем его спокойно выловил Куртуа. 
    • Опасный момент
      30'
      Джонстон при рывке вперёд по правой половине поля отыгрался с Ларьи, у линии штрафной площади Алистер оказался на газоне, Джанни Сиказве сразу же показал, что нужно играть дальше. Вскоре Ларьи выполнил ответный пас на правом углу штрафной, Джонстон плотно пробил по воротам, Куртуа кулаками спокойно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 29'
      Ларьи разогнал атаку по правому флангу, а затем Ричи от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, Кастань выбил мяч обратно на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Эустакиу пошёл в активную борьбу на половине поля соперника и в итоге огрел по ногам Витселя. 
    • 27'
      Дэвис разогнал атаку по левой половине поля, далее Альфонсо отыгрался с Хойлеттом, который был у линии штрафной площади, а после Дэвис выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хатчинсон пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 26'
      Дендонкер из центрального круга выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, мог возникнуть довольно опасный момент, но Кастань не смог обработать мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Джонстон в центре поля теперь уже нарушил правила против Азара. Бельгия достаточно быстро разыграла стандарт на этот раз. 
    • Угловой
      24'
      Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Канады очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 23'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Азару к левому углу штрафной площади, Эден оторвался от Джонстона и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Тилеманс быстро отправил мяч к правому углу вратарской, где уже был накрыт Бачуайи, в подкате успел сыграть Миллер. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ларьи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Карраско. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Хатчинсон в центре поля прихватил Тилеманса. Джанни Сиказве пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 20'
      Не получается пока что у Бельгии выровнять полностью игру, но постепенно от своих ворот команда Роберто Мартинеса отошла. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Бушанан в центре поля огрел по ногам Азара. Бельгия вновь не стала спешить при розыгрыше мяча. 
    • 18'
      Попытались игроки сборной Бельгии разогнать атаку по левой половине поля, Витсель выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Карраско, Борян вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Джонстон в центре поля нарушил правила против Азара. Игроки сборной Бельгии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 16'
      Джонстон разогнал атаку по левому флангу на своей половине поля, а затем Алистер выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Хойлетту, Дэвид убежал на правый угол штрафной площади, далее Хойлетт раскачал Дендонкера и пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Офсайд
      15'
      Бушанан после заброса на правый угол штрафной площади выполнил скидку ближе к центру штрафной на Дэвида, Джонатан пробил по воротам, мяч вновь попал в соперника, а затем в офсайд забрался Эустакиу. 
    • 14'
      Продолжает сборная Канады довольно активно давить на ворота соперника, временами в штрафной площади бельгийцев начинается уже настоящая суматоха. 
    • 13'
      Эустакиу разогнал атаку по правой половине поля, Ларьи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Бельгии. 
    • Желтая карточка
      12'
      По итогам эпизода с пенальти полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. 
    • Не забитый пенальти
      11'
      Тащит Куртуа! Дэвис с "точки" низом не очень сильно пробил в левый угол ворот, Куртуа угадал направление удара и в прыжке отбил мяч перед собой, но Альфонсо не смог подстроиться под отскок, а также ему сыграть на добивании помешал и Дэвид. 
    • Пенальти!
      10'
      Джанни Сиказве довольно быстро пересмотрел повтор момента и вполне справедливо назначил пенальти. 
    • Видеоповтор
      9'
      Джанни Сиказве не заметил попадание в руку Янника Карраско, но после подсказки от судей из комнаты VAR главный арбитр матча отправился пересматривать повтор момента. 
    • Угловой
      8'
      Хойлетт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бушанан после отскока пробил по воротам, мяч попал в руку Карраско, а затем уже на рикошет среагировал Куртуа, который выловил мяч без особого труда. 
    • 7'
      Бушанан разогнал атаку по правому флангу, а затем Тажон выполнил прострел в центр штрафной площади, Дэвис под давлением Дендонкера не смог в касание как следует пробить по воротам, но Альфонсо заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Бачуайи в центре поля нарушил правила против Ларьи. Канада довольно быстро разыграла стандарт. 
    • 5'
      Бушанан теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Карраско Тажон упустил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Бушанан перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вертонгена. 
    • 3'
      Сразу же Канада попыталась провести ответную атаку по левому флангу, но пока что взломать оборону Бельгии не получается. 
    • 2'
      Бачуайи пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Борян в красивом прыжке смог намертво поймать его. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за очки, Бельгия конечно же считается явным фаворитом в этом матче, но команда Джона Хердмана вполне может доставить своему куда более статусному сопернику немало проблем. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ahmed bin Ali Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бельгия 1:0 Канада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 1:0 Канада

    Исход игры
    Бельгия
    85.4% (199)
    Ничья
    6% (14)
    Канада
    8.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (83)
    Меньше
    38.52% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (63)
    Нет
    53.33% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    18.9% (44)
    3:1 Бельгия
    12.4% (29)
    2:1 Бельгия
    11.6% (27)
    3:0 Бельгия
    8.2% (19)
    4:0 Бельгия
    2.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (4)
    1:0 Бельгия
    1.7% (4)
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    Канада
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