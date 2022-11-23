Онана в центре поля не дал Дэвису развить атаку. Канада довольно быстро разыграла стандарт.

Эустакиу с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дэвид головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Эустакиу теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь в створ не пошёл.

Онана с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Кастань при всём желании не мог за него зацепиться.

Фланговый защитник сборной Бельгии Тома Мёнье получил жёлтую карточку за опасную борьбу за верховой мяч в центре поля против Хойлетта.

Эустакиу со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет показать Канада во второй половине матча. Если команда Джона Хердмана не будет сбавлять обороты, она обязательно забьёт свой гол. Бельгии также нужно добавлять в атаке, чтобы забить в этой встрече ещё хотя бы один мяч и уже в полной мере претендовать на три очка.

В составе сборной Бельгии после перерыва произошла замена. Вместо Янника Карраско на поле вышел Тома Мёнье.

Витория в центре поля нарушил правила против Бачуайи. Игроки сборной Бельгии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ларьи убежал в отрыв по правому флангу после неплохой комбинации, далее Ричи выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бушанан в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Ларьи активно поработал на правом фланге и под давлением Карраско заработал угловой для своей команды.

Дэвис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит в радиус штрафной площади, Эустакиу пробил в касание по воротам, Тилеманс грамотно блокировал попытку.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Бельгия при далеко не самой лучшей игре с минимальным счётом переигрывает Канаду. Пока что команда Роберто Мартинеса играет довольно спорно и всё же ведёт лишь за счёт класса.

Бельгия теперь уже спокойно катает мяч на своей половине поля, не особо пока что команда Роберто Мартинеса понимает, как лучше атаковать в этой встрече.

Ларьи с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем Ричи в борьбе с Витселем оказался на газоне, Джанни Сиказве показал, что будет удар от ворот.

Джанни Сиказве послушал судей из комнаты VAR, но на этот раз было определено, что Витсель не нарушал правил.

Дэвис при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Эустакиу, а затем Альфонсо выполнил прострел в штрафную площадь, Дендонкер оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Хатчинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Азара.

Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, но наверняка добавленного времени будет более чем достаточно.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бачуайи!!! Алдервейрельд из центра поля выполнил отличный заброс на ход Бачуайи к линии штрафной площади по центру, Миши оторвался от защитников сборной Канады и точно пробил в правый угол ворот.

Довольно неожиданно смогла сейчас Бельгия открыть счёт в матче, ничего особенного не предвещало забитый гол от команды Роберто Мартинеса.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за очки, Бельгия конечно же считается явным фаворитом в этом матче, но команда Джона Хердмана вполне может доставить своему куда более статусному сопернику немало проблем.

Бачуайи пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Борян в красивом прыжке смог намертво поймать его.

Сразу же Канада попыталась провести ответную атаку по левому флангу, но пока что взломать оборону Бельгии не получается.

Бушанан перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вертонгена.

Бушанан теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Карраско Тажон упустил мяч в аут.

Бушанан разогнал атаку по правому флангу, а затем Тажон выполнил прострел в центр штрафной площади, Дэвис под давлением Дендонкера не смог в касание как следует пробить по воротам, но Альфонсо заработал угловой.

Хойлетт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бушанан после отскока пробил по воротам, мяч попал в руку Карраско, а затем уже на рикошет среагировал Куртуа, который выловил мяч без особого труда.

Джанни Сиказве не заметил попадание в руку Янника Карраско, но после подсказки от судей из комнаты VAR главный арбитр матча отправился пересматривать повтор момента.

Тащит Куртуа! Дэвис с "точки" низом не очень сильно пробил в левый угол ворот, Куртуа угадал направление удара и в прыжке отбил мяч перед собой, но Альфонсо не смог подстроиться под отскок, а также ему сыграть на добивании помешал и Дэвид.

По итогам эпизода с пенальти полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

Эустакиу разогнал атаку по правой половине поля, Ларьи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Бельгии.

Продолжает сборная Канады довольно активно давить на ворота соперника, временами в штрафной площади бельгийцев начинается уже настоящая суматоха.

Бушанан после заброса на правый угол штрафной площади выполнил скидку ближе к центру штрафной на Дэвида, Джонатан пробил по воротам, мяч вновь попал в соперника, а затем в офсайд забрался Эустакиу.

Джонстон разогнал атаку по левому флангу на своей половине поля, а затем Алистер выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Хойлетту, Дэвид убежал на правый угол штрафной площади, далее Хойлетт раскачал Дендонкера и пробил в дальний угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Джонстон в центре поля нарушил правила против Азара. Игроки сборной Бельгии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Попытались игроки сборной Бельгии разогнать атаку по левой половине поля, Витсель выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Карраско, Борян вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

Бушанан в центре поля огрел по ногам Азара. Бельгия вновь не стала спешить при розыгрыше мяча.

Не получается пока что у Бельгии выровнять полностью игру, но постепенно от своих ворот команда Роберто Мартинеса отошла.

Хатчинсон в центре поля прихватил Тилеманса. Джанни Сиказве пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

Ларьи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Карраско.

Из глубины поля последовал заброс на ход Азару к левому углу штрафной площади, Эден оторвался от Джонстона и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Тилеманс быстро отправил мяч к правому углу вратарской, где уже был накрыт Бачуайи, в подкате успел сыграть Миллер.

Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Канады очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Джонстон в центре поля теперь уже нарушил правила против Азара. Бельгия достаточно быстро разыграла стандарт на этот раз.

Дендонкер из центрального круга выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, мог возникнуть довольно опасный момент, но Кастань не смог обработать мяч.

Дэвис разогнал атаку по левой половине поля, далее Альфонсо отыгрался с Хойлеттом, который был у линии штрафной площади, а после Дэвис выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хатчинсон пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Эустакиу пошёл в активную борьбу на половине поля соперника и в итоге огрел по ногам Витселя.

Ларьи разогнал атаку по правому флангу, а затем Ричи от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, Кастань выбил мяч обратно на правый фланг.

Джонстон при рывке вперёд по правой половине поля отыгрался с Ларьи, у линии штрафной площади Алистер оказался на газоне, Джанни Сиказве сразу же показал, что нужно играть дальше. Вскоре Ларьи выполнил ответный пас на правом углу штрафной, Джонстон плотно пробил по воротам, Куртуа кулаками спокойно отбил мяч в сторону от своих владений.

Эустакиу с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Бушанан зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной, Дэвид пробил по воротам, мяч задел ногу Алдвервейрельда и затем его спокойно выловил Куртуа.

Хойлетт выиграл борьбу за мяч у Азара после не самого лучшего паса от Дэвиса, Дэвид в итоге убежал вперёд по правой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, Джонатан Дэвид не смог подстроиться под мяч и головой качественно пробить в левый угол ворот.

Быстро Бельгия провела ответную атаку по левому флангу, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Бачуайи не смог подстроиться под мяч и завершить момент точным ударом в ближний угол ворот.

Успокоилась немного игра у нас под конец первого тайма, Канада пока что спокойно держит мяч в центре поля.

Джонстон совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Алистер выполнил подачу в центр штрафной площади, Алдервейрельд грамотно головой выбил мяч подальше от своих ворот.

До матча

— Днём в группе F уже был сыгран один матч днём, напомним, что сборные Хорватии и Марокко сыграли между собой вничью со счётом 0:0, а поэтому сегодня у Бельгии есть отличный шанс выйти на чистое первое место в группе.

— Главным арбитром на этот матч назначен Джанни Сиказве из Замбии. Помогать ему на бровках будут Жерсон душ Сантуш из Анголы и Арсениу Моренгула из Мозамбика. Резервным арбитром на этот матч назначен Йосими Ямасита.