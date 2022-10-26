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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
США
FIFA #16
Прогнозы 72
Англия 94.4% (68)
X 2.8% (2)
США 2.8% (2)
0
выиграет Англия
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sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
США
1.72
4.19
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
США

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ЧМ
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 2 2
Стерлинг Рахим 1 1
Грилиш Джек 1 1
Рэшфорд Маркус 1 1
Беллингем Джуд 1 1
Кейн Гарри 0 0
Уилсон Каллум 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Шоу Люк 0 0
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веа Тимоти 1 1
Пулишич Кристиан 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 0
Акоста Келлин 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Дест Серджиньо 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4
Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0
США
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1
США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4

Результаты матчей

Англия
США

Точный счет

6:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

6:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Уэльс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. США Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Иран Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Англия Стерлинг Рахим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - США от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Англия 94.4% (68)
    X 2.8% (2)
    США 2.8% (2)
    0
    выиграет Англия
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    США
    1.72
    4.19
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Англия - США онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - США

    Исход игры
    Англия
    94.7% (71)
    Ничья
    2.7% (2)
    США
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (42)
    Меньше
    39.13% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (39)
    Нет
    43.48% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    32% (24)
    2:0 Англия
    25.3% (19)
    3:1 Англия
    16% (12)
    1:0 Англия
    8% (6)
    3:0 Англия
    5.3% (4)
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    США
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