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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|2
|2
|Стерлинг Рахим
|1
|1
|Грилиш Джек
|1
|1
|Рэшфорд Маркус
|1
|1
|Беллингем Джуд
|1
|1
|Кейн Гарри
|0
|0
|Уилсон Каллум
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веа Тимоти
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|США
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Иран
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Англия
|Сака Букайо
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|Иран
|Тареми Мехди
|2
|Англия
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1
|Мексика
|Морено Эктор
|1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|1
|Австралия
|Муй Аарон
|1
|США
|Рим Тим
|1