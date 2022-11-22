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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: .
Польша
FIFA #26
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #51

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Доссари Салем 1 1
Аль-Шехри Салех 1 1
Аль-Бураикан Фирас 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франковски Пшемыслав 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Аль-Доссари Салем 1 0
Аль-Абид Наваф 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Абдулайи Али 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2
Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2
Саудовская Аравия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Исландия 1:0
Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Саудовская Аравия - США 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0

Результаты матчей

Польша
Саудовская Аравия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Польша
Саудовская Аравия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Польша Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мексика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аргентина Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Испания Торрес Ферран 2
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Польша 73.1% (57)
    X 20.5% (16)
    Саудовская Аравия 6.4% (5)
    0
    выиграет Польша
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    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Саудовская Аравия
    1.80
    4.10
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Польша
    73.1% (57)
    Ничья
    20.5% (16)
    Саудовская Аравия
    6.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.19% (27)
    Меньше
    57.81% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    54.69% (35)
    Нет
    45.31% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Польша
    20.5% (16)
    2:1 Польша
    16.7% (13)
    1:1 Ничья
    16.7% (13)
    1:0 Польша
    9% (7)
    3:1 Польша
    6.4% (5)
    1:2 Саудовская Аравия
    5.1% (4)
    3:0 Польша
    5.1% (4)
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    Польша
    Саудовская Аравия
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