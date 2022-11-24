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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: .
Франция
FIFA #4
 
Позже
Дания
FIFA #10
Прогнозы 73
Франция 87.7% (64)
X 9.6% (7)
Дания 2.7% (2)
0
выиграет Франция
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sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Дания
2.03
3.56
4.82
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция
Дания

История личных встреч

Франция
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:2
ЧМПФ2
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:0
ММ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 2 2
Рабио Адриен 1 1
Мбаппе Килиан 1 1
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Матиас 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1
Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0
Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4

Результаты матчей

Франция
Дания

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Тунис Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Дания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Австралия Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Испания Торрес Ферран 2
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Франция 87.7% (64)
    X 9.6% (7)
    Дания 2.7% (2)
    0
    выиграет Франция
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Дания
    2.03
    3.56
    4.82
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция - Дания онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция - Дания

    Исход игры
    Франция
    87.7% (64)
    Ничья
    9.6% (7)
    Дания
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.85% (48)
    Меньше
    26.15% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75.38% (49)
    Нет
    24.62% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    49.3% (36)
    2:0 Франция
    9.6% (7)
    1:0 Франция
    5.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.5% (4)
    3:1 Франция
    4.1% (3)
    3:2 Франция
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    3:0 Франция
    2.7% (2)
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