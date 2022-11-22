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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: .
Аргентина
FIFA #3
 
Позже
Мексика
FIFA #13
Прогнозы 82
Аргентина 87.8% (72)
X 7.3% (6)
Мексика 4.9% (4)
0
выиграет Аргентина
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Мексика
1.60
4.33
6.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аргентина
Мексика

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
4:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
ТМС
2:2
ЧМ
3:1
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
4

Среднее время на гол

34
22

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 (1) 1
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Эктор 1 0
Санчес Хорхе 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0
Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0
Мексика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2
Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1

Результаты матчей

Аргентина
Мексика

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Польша Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мексика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аргентина Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Жиру Оливье 2
Англия Сака Букайо 2
Эквадор Валенсия Эннер 2
Иран Тареми Мехди 2
Испания Торрес Ферран 2
Весь список

Топ нарушителей
Уэльс Бэйл Гарет 1
Мексика Морено Эктор 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 1
Австралия Муй Аарон 1
США Рим Тим 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 82
    Аргентина 87.8% (72)
    X 7.3% (6)
    Мексика 4.9% (4)
    0
    выиграет Аргентина
    No comment No comment No comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Мексика
    1.60
    4.33
    6.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аргентина - Мексика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина - Мексика

    Исход игры
    Аргентина
    87.8% (72)
    Ничья
    7.3% (6)
    Мексика
    4.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.62% (42)
    Меньше
    35.38% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.08% (41)
    Нет
    36.92% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    32.9% (27)
    2:0 Аргентина
    17.1% (14)
    3:1 Аргентина
    8.5% (7)
    1:0 Аргентина
    7.3% (6)
    3:2 Аргентина
    3.7% (3)
    1:2 Мексика
    2.4% (2)
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